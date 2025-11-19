El Nacional Seniors brilló en el French Clay Tenis

El torneo contó con la participación de unos 150 tenistas de todas las categorías de mayores de damas y caballeros.

Los destacados del tenis: Renzo Rovetto, Miguel Berón (campeón), Eduardo Álvarez Diez (finalista) y Saúl Erlicher.

Rosario consolida su posición como uno de los principales polos deportivos del país , reafirmando su lugar de referencia en el circuito nacional del tenis con la realización de competencias que convocan a destacados jugadores. En esta oportunidad, la Federación Santafesina de Tenis (FST) llevó adelante el Campeonato Nacional Seniors, en el French Clay Tenis , del que participaron las mejores raquetas de la Argentina.

El certamen contó con la participación de unos 150 tenistas de todas las categorías de mayores de damas y caballeros que se midieron durante una semana en las modalidades de singles y dobles. En representación de las distintas provincias llegaron jugadores con la intención de dar lo mejor y pasar unos días en camaradería en torno al deporte que los une.

El torneo estuvo organizado por el excoach Roberto Alvarez y su director fue el entrenador Saúl Erlicher quien una vez concluido el encuentro realizó un balance al respecto: “La convocatoria fue muy buena, además el French Clay Tenis cuenta con canchas de nivel internacional, que fueron muy valoradas y elogiadas por los participantes. Esta es una fecha anual que requiere de una muy buena organización y recepción de los jugadores y pudimos estar a la altura de la circunstancias. Por lo que el análisis y evaluación del Nacional es más que satisfactorio, todos quedamos contentos, conformes y ya se está trabajando para el 2026”.

El torneo se desarrolló a lo largo del año en distintas provincias y otorga puntos para el ranking de la Asociación Argentina de Tenis (AAT), lo que incrementa su atractivo y competitividad. Este sistema favorece la designación de los cabezas de serie y garantiza encuentros parejos e interesantes. Además, los jugadores mejor posicionados acceden a la posibilidad de representar al país en competencias internacionales, lo que otorga al certamen un valor deportivo aún mayor.

Ganadores y finalistas

Singles Damas

+40 1ª Alejandra González, 2ª Luz Escalante.

+50 1ª Daniela Fernández, 2ª Constanza Lennon.

+55 1ª Vanesa De Caroli, 2ª Andrea Fraschina.

Singles Caballeros

+19 1º Felipe Ures, 2º Federico Despontin.

+35 1º Rodrigo Aguilar, 2º Fernando Bibiloni.

+40 1º Sebastián Carosi , 2º Pablo Liebau.

+45 1º Juan Moreira, 2º Walter Bringas.

+50 1º Mauro Barman, 2º Diego Carlucho.

+55 1º Néstor Río, 2º Fernando Valiña.

+60 1º Víctor Valoud, 2º Hugo Uhart.

+65 1º Carlos Rivarola, 2º Ricardo Torchioi.

+70 1º Miguel Berón, 2º Eduardo Alvarez Diez.

+75 1º Arturo Filip, 2º Omar Téllez.

Dobles Damas

+30 1ª Giosia/Albanse, 2ª Boffa/Cámpora.

+50 1ª Fernández/Gigantino, 2ª Ortiz/Zlauvinen.

Dobles Caballeros

+40 1º Carlucho/Tarrinu, 2º Scalella/Carosi.

+55 1º Arrua/ Laurino, 2º Gómez Costa/Valiña.

+60 1º Rivarola/Djeu, 2º Larripa/Erlicher.

Menores: se bajó el telón con los abiertos de Approach y Sorrento Open

El octavo Abierto de tenis de menores correspondiente al circuito oficial de la Federación Santafesina de Tenis (FST) se disputó la semana pasada en las sedes de Sorrento Open y Approach con la participación de uno 150 jugadores.

Estas competencias ofrecen a los jugadores eliminados en las primeras rondas la posibilidad de integrarse a un cuadro alternativo, asegurando más partidos y continuidad en la competencia, un aspecto clave para el desarrollo deportivo de los menores.

Con este certamen comienza a cerrarse un intenso calendario, que a lo largo del año reunió a jugadores de todas las categorías en distintas sedes de la ciudad y la región. La amplia participación y el nivel de competencia reflejan el crecimiento sostenido del tenis local, así como el compromiso de la FST junto a profesores, entrenadores y clubes por mantener una agenda activa y de calidad.

Los resultados registrados en último abierto del año fueron los siguientes:

Varones

Sub 12 Juan Bettiol venció a Nicolas Dellore 6/0 y 6/1. Second chance: Facundo Rodríguez a Thiago Fossaroli 9/6.

Sub 14 Juan Cruz Ferrer a Tizziano Valerio 6/4, 5/7 y 10/4. Second chance: Francesco Ivaldi a Benito Pereto 9/3.

Sub 16 Matías Ugolini a Augusto Osorio 6/3 y 7/6. Second chance: Bautista Bustos a Ian Grines 9/2.

Sub 18 Estanislao Carubia a Bautista Bernal 6/3 y 6/1. Second chance: Santino Traverso a Bautista Lado 9/1.

Mujeres

Sub 12 Elizabeth Illuminati a Martina Bua 6/3 y 6/1. Second chance: Lourdes Reisenauer a Matilda Raillon 9/8.

Sub 14 Agostina Tonella a Virginia Cragnolini 6/2 y 6/2. Second chance: Sol Guerin a Liz De Los Santos 9/7.

Sub 16 Nayla Paulochenka a Morena Stranieri 6/4 y 7/5. Second chance: Victoria Cesolari a Valentina Gallucci por W.O.