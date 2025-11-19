Las Flores Sur: derribaron un búnker de droga vinculado a otro derrumbado en barrio Tablada

La casilla se asocia con un espacio de venta de estupefacientes de un sector del Clan Funes. En la zona hubo hechos de violencia reiterados

Una vivienda que funcionaba como búnker de droga situada en el barrio Las Flores Sur, en Pasaje 556, fue derribada este miércoles. La casilla que fue inhabilitada se vincula al espacio de venta de estupefacientes que fue desactivado la semana pasada en Barrio Tablada, en Garibaldi 215 , que estaba ligado a uno de los sectores del Clan Funes.

En la zona del derribo se habían producido hechos de violencia vinculados a la venta de estupefacientes , según aseguraron desde el ministerio de Seguridad de Santa Fe. En la oportunidad, el secretario de Seguridad Pública, Omar Pereira, explicó que este operativo “guarda relación con un derribo que se realizó hace muy pocos días en calle Garibaldi”. Este búnker estaba relacionado a miembros del Clan Funes.

“Estamos actuando en una zona de Rosario que arrastra estos inconvenientes con actividades delictivas, y avanzamos con esta tarea de los derribos de los puntos de venta que han generado problemas de todo tipo, básicamente violencia” , agregó el funcionario.

Dieron el presente en el operativo en barrio Las Flores Sur funcionarios del ministerio de Justicia y Seguridad, junto al Ministerio Público de la Acusación (MPA). Por su parte, el fiscal César Pierantoni, brindó detalles de la investigación judicial: “Es una investigación de meses que permitió que esta primera etapa finalice con 19 allanamientos, secuestros de armas de fuego, cocaína fraccionada, dispositivos celulares y cartuchos de distintos calibres.

“Este lugar es un terreno fiscal, no tiene dueños, las personas no habitaban acá, sino que realizaban la venta de comercialización”, agregó Pierantoni sobre el espacio donde tómo lugar el derribo. Luego, el funcionario relató que este búnker “funcionaba hace varios meses” y que en la zona “se han registrado en los últimos años distintos hechos, tanto de homicidios como de violencia altamente lesiva”.

A continuación, el fiscal se refirió a los detenidos durante el procedimiento: “En esta primera etapa hay siete personas que están imputadas, hay personas en prisión preventiva, que también las tenemos vinculadas a hechos de extorsión, además de la comercialización, y justamente esas extorsiones tienen que ver con recaudar deudas por droga. El principal investigado es Leandro González, una persona que tiene vinculación con algunos miembros de la barra de Rosario Central, pero más bien es una pequeña estructura de gente de confianza de él. Y tienen que ver con vínculos de puestos de venta de barrio Las Flores, con La Tablada, y además con un uso de venta por delivery”.

Ley de Microtráfico

Con el derribo de este miércoles, se suman 57 búnkeres derribados en la ciudad y 92 en toda la provincia de Santa Fe desde la entrada en vigencia de la Ley de MIcrotráfico, sancionada en la a Legislatura provincial a fines del 2023.

La Ley de Microtráfico, promulgada por la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro, contempla la inactivación de puestos de venta de estupefacientes y de inmuebles asociados a la circulación de violencia altamente lesiva.

Estos dispositivos se desarrollan desde principios de 2024, en un trabajo coordinado entre el gobierno de Santa Fe, el MPA, la Justicia provincial, la Policía provincial y la colaboración de fuerzas federales y gobiernos locales.

Otros búnkeres derribados

La semana pasada, tres búnkeres fueron derribados en la zona sur de Rosario, todos vinculados al Clan Funes. Primero fueron desactivadas dos viviendas precarias que funcionaban como búnkeres de venta de drogas fueron derribadas este miércoles a la mañana en Spiro 314 bis y al 400 bis, en Villa Manuelita.

En esta ocasión, se trataba de dos inmuebles que estaban uno frente al otro, en donde se vendía cocaína y que fueron construidos sobre terrenos fiscales. Las investigaciones realizadas en torno a esos lugares ligaban la actividad a eslabones menores del clan Funes.

Luego, el jueves pasado, se desactivó un espacio de venta de estupefacientes ubicado en Garibaldi al 215, en barrio Tablada.

