La Capital | Policiales | Búnker

Las Flores Sur: derribaron un búnker de droga vinculado a otro derrumbado en barrio Tablada

La casilla se asocia con un espacio de venta de estupefacientes de un sector del Clan Funes. En la zona hubo hechos de violencia reiterados

19 de noviembre 2025 · 11:59hs
Otro bunker de droga fue derribado en la zona sur de Rosario

Otro bunker de droga fue derribado en la zona sur de Rosario
Las Flores Sur: derribaron un búnker de droga vinculado a otro derrumbado en barrio Tablada

Una vivienda que funcionaba como búnker de droga situada en el barrio Las Flores Sur, en Pasaje 556, fue derribada este miércoles. La casilla que fue inhabilitada se vincula al espacio de venta de estupefacientes que fue desactivado la semana pasada en Barrio Tablada, en Garibaldi 215, que estaba ligado a uno de los sectores del Clan Funes.

En la zona del derribo se habían producido hechos de violencia vinculados a la venta de estupefacientes, según aseguraron desde el ministerio de Seguridad de Santa Fe. En la oportunidad, el secretario de Seguridad Pública, Omar Pereira, explicó que este operativo “guarda relación con un derribo que se realizó hace muy pocos días en calle Garibaldi”. Este búnker estaba relacionado a miembros del Clan Funes.

>> Leer más: Barrio Tablada: derribaron otro búnker de droga ligado al clan Funes

“Estamos actuando en una zona de Rosario que arrastra estos inconvenientes con actividades delictivas, y avanzamos con esta tarea de los derribos de los puntos de venta que han generado problemas de todo tipo, básicamente violencia”, agregó el funcionario.

bunker las flores sur

Dieron el presente en el operativo en barrio Las Flores Sur funcionarios del ministerio de Justicia y Seguridad, junto al Ministerio Público de la Acusación (MPA). Por su parte, el fiscal César Pierantoni, brindó detalles de la investigación judicial: “Es una investigación de meses que permitió que esta primera etapa finalice con 19 allanamientos, secuestros de armas de fuego, cocaína fraccionada, dispositivos celulares y cartuchos de distintos calibres.

“Este lugar es un terreno fiscal, no tiene dueños, las personas no habitaban acá, sino que realizaban la venta de comercialización”, agregó Pierantoni sobre el espacio donde tómo lugar el derribo. Luego, el funcionario relató que este búnker “funcionaba hace varios meses” y que en la zona “se han registrado en los últimos años distintos hechos, tanto de homicidios como de violencia altamente lesiva”.

A continuación, el fiscal se refirió a los detenidos durante el procedimiento: “En esta primera etapa hay siete personas que están imputadas, hay personas en prisión preventiva, que también las tenemos vinculadas a hechos de extorsión, además de la comercialización, y justamente esas extorsiones tienen que ver con recaudar deudas por droga. El principal investigado es Leandro González, una persona que tiene vinculación con algunos miembros de la barra de Rosario Central, pero más bien es una pequeña estructura de gente de confianza de él. Y tienen que ver con vínculos de puestos de venta de barrio Las Flores, con La Tablada, y además con un uso de venta por delivery”.

>> Leer más: Derribaron dos búnkeres ubicados en Villa Manuelita ligados al clan Funes

Ley de Microtráfico

Con el derribo de este miércoles, se suman 57 búnkeres derribados en la ciudad y 92 en toda la provincia de Santa Fe desde la entrada en vigencia de la Ley de MIcrotráfico, sancionada en la a Legislatura provincial a fines del 2023.

La Ley de Microtráfico, promulgada por la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro, contempla la inactivación de puestos de venta de estupefacientes y de inmuebles asociados a la circulación de violencia altamente lesiva.

Estos dispositivos se desarrollan desde principios de 2024, en un trabajo coordinado entre el gobierno de Santa Fe, el MPA, la Justicia provincial, la Policía provincial y la colaboración de fuerzas federales y gobiernos locales.

Otros búnkeres derribados

La semana pasada, tres búnkeres fueron derribados en la zona sur de Rosario, todos vinculados al Clan Funes. Primero fueron desactivadas dos viviendas precarias que funcionaban como búnkeres de venta de drogas fueron derribadas este miércoles a la mañana en Spiro 314 bis y al 400 bis, en Villa Manuelita.

En esta ocasión, se trataba de dos inmuebles que estaban uno frente al otro, en donde se vendía cocaína y que fueron construidos sobre terrenos fiscales. Las investigaciones realizadas en torno a esos lugares ligaban la actividad a eslabones menores del clan Funes.

Luego, el jueves pasado, se desactivó un espacio de venta de estupefacientes ubicado en Garibaldi al 215, en barrio Tablada.

>> Leer más: Cuáles son las bandas narco que operan en los barrios de Rosario

Noticias relacionadas
Omar Pereyra, sobre los autores de las últimas balaceras: Aparecen actores cada vez más jóvenes con otra modalidad de trabajo, no hay respeto entre ellos

Balaceras del lunes: siguen detenidos ocho sospechosos por los tres ataques

La camioneta Volkswagen Saveiro que le robaron a Miguel Hemadi apareció abandonada días después en la zona sur de Rosario. 

"Miguelito, ya sabemos lo que tenés": un imputado por matar en un asalto a un transportista de Pérez

La Policía de Santa Fe afronta un hecho de corrupción gravísimo.

Facturación fantasma y fraude en la Policía: buscan arrepentidos para ir a juicio

Balacera en zona sur. Una mujer sufrió graves heridas en Aurora al 3800.

Una mujer y un hombre heridos en dos balaceras en las zonas sur y oeste

Ver comentarios

Las más leídas

Central-Estudiantes: las dos bajas sensibles con las que el Pincha vendrá al Gigante

Central-Estudiantes: las dos bajas sensibles con las que el Pincha vendrá al Gigante

Hay tres nominados en Newells para ejercer la función de director deportivo

Hay tres nominados en Newell's para ejercer la función de director deportivo

Cocoliso González y su futuro en Newells: Mi contrato termina en diciembre, me voy en paz

Cocoliso González y su futuro en Newell's: "Mi contrato termina en diciembre, me voy en paz"

Volvió Billetera Santa Fe: qué locales de Rosario ofrecen el reintegro

Volvió Billetera Santa Fe: qué locales de Rosario ofrecen el reintegro

Lo último

Hosting local, la ventaja que más valoran las empresas rosarinas

Hosting local, la ventaja que más valoran las empresas rosarinas

Alerta amarillo en Rosario: se esperan tormentas y ocasional caída de granizo

Alerta amarillo en Rosario: se esperan tormentas y ocasional caída de granizo

Otro cambio clave en la Corte Suprema de Santa Fe

Otro cambio clave en la Corte Suprema de Santa Fe

Más de 50 allanamientos por las balaceras del lunes en las que fue herido Dylan Cantero

Más de 500 efectivos de distintas fuerzas participaron de los operativos en los que hubo detenidos, secuestro de drogas y armas

Más de 50 allanamientos por las balaceras del lunes en las que fue herido Dylan Cantero
Alerta amarillo en Rosario: se esperan tormentas y ocasional caída de granizo
La Ciudad

Alerta amarillo en Rosario: se esperan tormentas y ocasional caída de granizo

Aprobaron la adjudicación del puente Rosario-Victoria a dos empresas locales
La Ciudad

Aprobaron la adjudicación del puente Rosario-Victoria a dos empresas locales

Trenes Argentinos vende pasajes para el verano: los destinos desde Rosario y los descuentos
La Ciudad

Trenes Argentinos vende pasajes para el verano: los destinos desde Rosario y los descuentos

Otro cambio clave en la Corte Suprema de Santa Fe
Política

Otro cambio clave en la Corte Suprema de Santa Fe

Miguelito, ya sabemos lo que tenés: un imputado por matar en un asalto a un transportista de Pérez
Policiales

"Miguelito, ya sabemos lo que tenés": un imputado por matar en un asalto a un transportista de Pérez

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Central-Estudiantes: las dos bajas sensibles con las que el Pincha vendrá al Gigante

Central-Estudiantes: las dos bajas sensibles con las que el Pincha vendrá al Gigante

Hay tres nominados en Newells para ejercer la función de director deportivo

Hay tres nominados en Newell's para ejercer la función de director deportivo

Cocoliso González y su futuro en Newells: Mi contrato termina en diciembre, me voy en paz

Cocoliso González y su futuro en Newell's: "Mi contrato termina en diciembre, me voy en paz"

Volvió Billetera Santa Fe: qué locales de Rosario ofrecen el reintegro

Volvió Billetera Santa Fe: qué locales de Rosario ofrecen el reintegro

Una mujer y un hombre heridos en dos balaceras en las zonas sur y oeste

Una mujer y un hombre heridos en dos balaceras en las zonas sur y oeste

Ovación
Mundial 2026: con dos sorpresas, cuáles son los nuevos clasificados a la Copa del Mundo
Ovación

Mundial 2026: con dos sorpresas, cuáles son los nuevos clasificados a la Copa del Mundo

Mundial 2026: con dos sorpresas, cuáles son los nuevos clasificados a la Copa del Mundo

Mundial 2026: con dos sorpresas, cuáles son los nuevos clasificados a la Copa del Mundo

Básquet: los apasionantes torneos de la Asociación Rosarina transitan por su etapa definitoria

Básquet: los apasionantes torneos de la Asociación Rosarina transitan por su etapa definitoria

El Nacional Seniors brilló en el French Clay Tenis

El Nacional Seniors brilló en el French Clay Tenis

Policiales
Más de 50 allanamientos por las balaceras del lunes en las que fue herido Dylan Cantero
Policiales

Más de 50 allanamientos por las balaceras del lunes en las que fue herido Dylan Cantero

Balaceras del lunes: siguen detenidos ocho sospechosos por los tres ataques

Balaceras del lunes: siguen detenidos ocho sospechosos por los tres ataques

Las Flores Sur: derribaron un búnker de droga vinculado a otro derrumbado en barrio Tablada

Las Flores Sur: derribaron un búnker de droga vinculado a otro derrumbado en barrio Tablada

Miguelito, ya sabemos lo que tenés: un imputado por matar en un asalto a un transportista de Pérez

"Miguelito, ya sabemos lo que tenés": un imputado por matar en un asalto a un transportista de Pérez

La Ciudad
Alerta amarillo en Rosario: se esperan tormentas y ocasional caída de granizo
La Ciudad

Alerta amarillo en Rosario: se esperan tormentas y ocasional caída de granizo

Trenes Argentinos vende pasajes para el verano: los destinos desde Rosario y los descuentos

Trenes Argentinos vende pasajes para el verano: los destinos desde Rosario y los descuentos

Aprobaron la adjudicación del puente Rosario-Victoria a dos empresas locales

Aprobaron la adjudicación del puente Rosario-Victoria a dos empresas locales

Fiesta de la gastronomía: llega a Rosario la décima semana de la cocina italiana en el mundo

Fiesta de la gastronomía: llega a Rosario la décima semana de la cocina italiana en el mundo

Plantas medicinales en Rosario: de qué se trata la farmacia viva de la UNR
La Ciudad

Plantas medicinales en Rosario: de qué se trata la "farmacia viva" de la UNR

Fraude con combustibles: 14 policías seguirán presos hasta mayo
POLICIALES

Fraude con combustibles: 14 policías seguirán presos hasta mayo

Volvió Billetera Santa Fe: qué locales de Rosario ofrecen el reintegro
La Ciudad

Volvió Billetera Santa Fe: qué locales de Rosario ofrecen el reintegro

El dólar mayorista quebró una racha bajista y volvió a ubicarse en $1.400
Economia

El dólar mayorista quebró una racha bajista y volvió a ubicarse en $1.400

Central-Estudiantes: las dos bajas sensibles con las que el Pincha vendrá al Gigante
OVACIÓN

Central-Estudiantes: las dos bajas sensibles con las que el Pincha vendrá al Gigante

La gran nube de polvo que afecta a Buenos Aires no llegaría a Rosario
La Ciudad

La gran nube de polvo que afecta a Buenos Aires no llegaría a Rosario

La comisión investigadora de $Libra tiene malas noticias para Javier Milei y Karina
Politica

La comisión investigadora de $Libra tiene malas noticias para Javier Milei y Karina

Vassalli: la UOM denunció incumplimientos y el conflicto se reaviva
Economía

Vassalli: la UOM denunció incumplimientos y el conflicto se reaviva

Junto a los vecinos, la plaza de barrio Hume estrenó obras de remodelación
La Ciudad

Junto a los vecinos, la plaza de barrio Hume estrenó obras de remodelación

Prisión preventiva para un empleado del Heca que hurtó insumos médicos
Policiales

Prisión preventiva para un empleado del Heca que hurtó insumos médicos

Indagarán al juez Salmain por la causa que lo involucra al financista Whpei
Policiales

Indagarán al juez Salmain por la causa que lo involucra al financista Whpei

Preventiva para un hombre que quiso matar a su pareja en Puerto San Martín
Policiales

Preventiva para un hombre que quiso matar a su pareja en Puerto San Martín

Estados Unidos quiere hacerse cargo de la reconstrucción de Gaza
El Mundo

Estados Unidos quiere hacerse cargo de la reconstrucción de Gaza

El balance de Colectividades mostró récords y una sorpresa
La Ciudad

El balance de Colectividades mostró récords y una sorpresa

Investigan a fiscal de San Jorge por presunta denuncia falsa de robo de neumáticos
LA REGION

Investigan a fiscal de San Jorge por presunta denuncia falsa de robo de neumáticos

Confirman el procesamiento de Alberto Fernández en la causa Seguros
Política

Confirman el procesamiento de Alberto Fernández en la causa Seguros

Preocupación en Villa G. Gálvez por el conflicto con la EPE: Somos rehenes
La Ciudad

Preocupación en Villa G. Gálvez por el conflicto con la EPE: "Somos rehenes"

Una familia de Rosario necesitó más de $1,8 millones para cubrir gastos básicos
La Ciudad

Una familia de Rosario necesitó más de $1,8 millones para cubrir gastos básicos

Un camionero circulaba por la ruta con una licencia de conducir trucha
La Región

Un camionero circulaba por la ruta con una licencia de conducir trucha

Detuvieron a ocho policías por un operativo falso para robar en una casa de familia
Policiales

Detuvieron a ocho policías por un operativo falso para robar en una casa de familia