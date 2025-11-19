La Capital | Ovación | básquet

Básquet: los apasionantes torneos de la Asociación Rosarina transitan por su etapa definitoria

Las categorías de mayores masculinas de la Rosarina de Básquet están por arrancar los cuadrangulares por el título y los ascensos

Carlos Durhand

Por Carlos Durhand

19 de noviembre 2025 · 06:25hs
Las categorías mayores masculinas de los campeonatos de la Asociación Rosarina de Básquet entran en la recta final. Y lo hacen en un alto nivel competitivo ya que en cada división no hay ningún equipo que se pueda poner el traje de firme candidato.

Superliga de Básquet

En el máximo nivel del básquet local, Provincial cerró el lunes la serie ante Gimnasia al ganarle en el Salvador Bonilla por 102 a 86. El Rojo se había quedado con el primer chico al derrotar como visitante al Mensana 89 a 75.

De esta forma, el equipo conducido por Iván Acosta se sumó a Temperley y Sportsmen Unidos, que ya habían logrado su boleto para el cuadrangular final.

Temperley venció 2 a 0 a Náutico Sportivo Avellaneda (94-75 y 92-73), mientras que Sportsmen Unidos dio cuenta de Sportivo América también con un triunfo por 2 a 0 (89-76 y 62-59).

El cuarto pasajero saldrá del partido de esta noche entre Atalaya y Club Atlético Olegario Víctor Andrade en el Ornatti. En el primer duelo, Caova se hizo fuerte en ese estadio y se impuso 89 a 84. Pero en el segundo juego, Atalaya devolvió gentilezas al ganar como visitante 71 a 61.

El cuadrangular final será todos contra todas en escenarios a definir por la ARBB. La primera fecha tendrá al mejor clasificado ente el peor y al segundo contra el tercero). Luego se ordenarán las otras dos jornadas de acuerdo a los resultados.

Vale destacar que en la fase regular Temperley finalizó primero, Sportsmen Unidos segundo, Atalaya tercero, Provincial cuarto y Caova en la sexta colocación.

Primera A

En el segundo nivel del básquet de la ciudad, en la noche del lunes, Red Star de San Lorenzo doblegó como visitante a Los Rosarinos Estudiantil por 74 a 48 y de esta forma se transformó en el cuarto equipo en acceder al cuadrangular final en busca de los dos ascensos a la Superliga.

Fue el tercer juego entre ambos equipos ya que los San Lorenzo en el primero de ellos también habían ganado como visitante a Los Rosarinos Estudiantil (90 a 85), pero luego perdieron de local 64 a 58.

Ya habían accedido al cuadrangular final Alumni de Casilda tras vencer a Libertad 2-0 (87-86 y 70-59), Talleres de Arroyo Seco quién se impuso 2 a 0 a Sportivo Federal (92-56 y 84-53) y Tiro Suizo quien doblegó a San Telmo de Funes por el mismo marcador al ganarle 81 a 59 y luego 75 a 51.

El primer capítulo del cuadrangular final tendrá los enfrentamientos de Alumni de Casilda ante Red Star y de Talleres de Arroyo Seco contra Tiro Suizo. En la segunda fecha se medirán los ganadores de cada partido contra los perdedores de la primera jornada.

Primera B

Ya con el ascenso de Gimnasia B, equipo que se quedó con la fase regular con un récord de 30-6 la acción pasa por ver quienes son los cuatro clubes que disputarán el cuadrangular final por el segundo ascenso.

Hasta el momento se jugaron el primer partido de tres llaves: El Tala B superó 74 a 54 a Temperley B, Universitario hizo lo propio con Rosario Central B por 80 a 68, mientras que Saladillo le ganó 77 a 65 a Maciel.

La otra llave que todavía no comenzó tendrá como oponentes a Náutico Sportivo Avellaneda B versus Atalaya B, quienes jugarán esta noche.

Primera C

En esta categoría ya están clasificados al cuadrangular final Unión de Arroyo Seco B que le ganó 2 a 0 a Tiro Suizo B (55 a 54 y 61 a 56); Velocidad y Resistencia quien dejó en el camino a Sorrento Open Club al triunfar por 2 a 0 (51 a 36 y 65 a 47) y Red Star de San Lorenzo B que derrotó 2 a 0 a El Tala B (79 a 53 y 70 a 68).

El cuarto boleto lo definirán el jueves Industrial de Funes que será local ante Los Rosarinos Estudiantil B. La llave está 1 a 1. En el primer cotejo en Funes se impuso Industrial por 48 a 41, pero perdió el segundo partido por 73 a 61.

Primera D

Los últimos resultados de esta división Ciclón B 65-55 Saladillo B, San Telmo de Funes B 65-58 Unión Sionista B y Provincial C 48-47 Unión y Progreso B. La tabla la comanda Saladillo B con un registro de 24-3, Universitario C 22-5, San Telmo B 18-9, Provincial C 19-8*, Talleres de Arroyo Seco B 15-12, Edison B 15-12, Servando Bayo 16-11*, Velocidad y Resistencia B 14-13, Sportivo Federal B 14-13.

Vale aclarar que tanto Servando Bayo como Provincial C perdieron un juego 20 a 0

Copa Santa Fe

Náutico Sportivo Avellaneda ratificó una vez más por qué es el mejor equipo de básquet femenino de Rosario. El equipo de la Ribera, se quedó ahora con la Copa Santa Fe de mayores y sumó un nuevo título a sus vitrinas.

Las dirigidas por Guillermo Carrozo derrotaron 81 a 45 a Sport Cañadense y a Ciudad de Venado Tuerto 106 a 40 en la fase de grupos, Y en la final superaron a San Lorenzo de Tostado por 70 a 42.

