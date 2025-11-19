Orgullo rosarino: Nicki Nicole cantó "Vivo per lei" con Andrea Bocelli

Entre lágrimas, la rosarina protagonizó un emotivo momento al compartir escenario con el legendario tenor italiano en el Hipodromo de San Isidro

Definitivamente, la rosarina Nicki Nicole atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera musical. Tras su histórico show sinfónico en el Monumento a la Bandera y el anuncio de su próximo concierto sinfónico en el Teatro Colón, la artista fue invitada a presentarse en el show de Andrea Bocelli en Argentina para interpretar la icónica canción "Vivo per lei".

El cantante italiano Andrea Bocelli regresó al país después de 11 años para ofrecer un espectáculo en el Hipodromo de san isidro. Cabe recordar que el tenor lírico había visitado Argentina por última vez en 2011, cuando su gira mundial Incanto lo llevó al estadio GEBA de la Ciudad de Buenos Aires. En esta oportunidad, el concierto formó parte de su tour Live in Concert Andrea Bocelli.

Ahora bien, en medio del show y frente a miles de personas, el emblemático intérprete invitó al escenario a la cantante rosarina para compartir "Vivo per lei". En la previa de su propio espectáculo en el Teatro Colon, programado para febrero de 2026, Nicki Nicole vivió un emocionante momento que rápidamente se volvió viral en las redes sociales.

Nicki Nicole con Andrea Bocelli

Con tan solo 25 años, Nicki Nicole se subió al escenario del Hipodromo de San Isidro junto a Andrea Bocelli luciendo un vestido negro con brillos. A la artista rosarina le fue imposible ocultar las lágrimas de emoción. Visiblemente conmovida, interpretó "Vivo per lei" acompañada por una orquesta sinfónica en vivo y junto al histórico tenor italiano.

A los pocos minutos de su presentación, la cantante compartió una historia en Instagram agradeciendo la invitación. “Gracias. Emocionada y feliz es poco, maestro”, escribió junto a un video del emotivo momento. Además, agregó: “Todas las cosas hermosas que están pasando, todos los momentos increíbles que la vida me hace vivir… Agradezco cada segundo por las bendiciones que me brinda el destino y gracias a ustedes por acompañarme y apoyarme siempre”.

image

image

Asimsimo, la rosarina compartió imágenes exclusivas de los ensayos con el artista italiano y de la prueba de sonido realizada en el Hipódromo de San Isidro.

Embed View this post on Instagram A post shared by Diario La Capital (@diariolacapital)

Nicki Nicole en el Teatro Colón

Hace pocos días la cantante rosarina Nicki Nicole anunció un nuevo hito en su carrera musical: presentará un show sinfónico uno de los teatros de ópera más importantes del mundo.

El 19 de febrero brindará un concierto sinfónico en el teatro Colón. La cantante dio la noticia a través de sus redes sociales. Rápidamente, el posteo estalló en comentarios y me gustas.

El anuncio de Nicki Nicole

Con un emotivo video en el que combinó imágenes de sus ensayos para el concierto en Rosario y su visita a la puerta del histórico Teatro Colón, la artista dio la noticia y compartió los detalles de la venta de entradas.

"Después de tocar por primera vez en formato sinfónico en mi Rosario, hoy doy el siguiente paso: el Teatro Colón. Un escenario histórico, una noche especial, y un camino que sigo construyendo con ustedes.Nos vemos el 19 de febrero para vivir algo único” , escribió la artista rosarina en su Instagram.