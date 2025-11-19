La Capital | Zoom | Nicki Nicole

Orgullo rosarino: Nicki Nicole cantó "Vivo per lei" con Andrea Bocelli

Entre lágrimas, la rosarina protagonizó un emotivo momento al compartir escenario con el legendario tenor italiano en el Hipodromo de San Isidro

19 de noviembre 2025 · 09:48hs
Nicki Nicole cantó Vivo per lei con Andrea Bocelli

Nicki Nicole cantó "Vivo per lei" con Andrea Bocelli

Definitivamente, la rosarina Nicki Nicole atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera musical. Tras su histórico show sinfónico en el Monumento a la Bandera y el anuncio de su próximo concierto sinfónico en el Teatro Colón, la artista fue invitada a presentarse en el show de Andrea Bocelli en Argentina para interpretar la icónica canción "Vivo per lei".

El cantante italiano Andrea Bocelli regresó al país después de 11 años para ofrecer un espectáculo en el Hipodromo de san isidro. Cabe recordar que el tenor lírico había visitado Argentina por última vez en 2011, cuando su gira mundial Incanto lo llevó al estadio GEBA de la Ciudad de Buenos Aires. En esta oportunidad, el concierto formó parte de su tour Live in Concert Andrea Bocelli.

Ahora bien, en medio del show y frente a miles de personas, el emblemático intérprete invitó al escenario a la cantante rosarina para compartir "Vivo per lei". En la previa de su propio espectáculo en el Teatro Colon, programado para febrero de 2026, Nicki Nicole vivió un emocionante momento que rápidamente se volvió viral en las redes sociales.

>> Leer más: Tras su histórico show gratuito en Rosario, Nicki Nicole dará un concierto sinfónico en el Teatro Colón

Nicki Nicole con Andrea Bocelli

Con tan solo 25 años, Nicki Nicole se subió al escenario del Hipodromo de San Isidro junto a Andrea Bocelli luciendo un vestido negro con brillos. A la artista rosarina le fue imposible ocultar las lágrimas de emoción. Visiblemente conmovida, interpretó "Vivo per lei" acompañada por una orquesta sinfónica en vivo y junto al histórico tenor italiano.

A los pocos minutos de su presentación, la cantante compartió una historia en Instagram agradeciendo la invitación. “Gracias. Emocionada y feliz es poco, maestro”, escribió junto a un video del emotivo momento. Además, agregó: “Todas las cosas hermosas que están pasando, todos los momentos increíbles que la vida me hace vivir… Agradezco cada segundo por las bendiciones que me brinda el destino y gracias a ustedes por acompañarme y apoyarme siempre”.

image
image

Asimsimo, la rosarina compartió imágenes exclusivas de los ensayos con el artista italiano y de la prueba de sonido realizada en el Hipódromo de San Isidro.

Embed

Nicki Nicole en el Teatro Colón

Hace pocos días la cantante rosarina Nicki Nicole anunció un nuevo hito en su carrera musical: presentará un show sinfónico uno de los teatros de ópera más importantes del mundo.

El 19 de febrero brindará un concierto sinfónico en el teatro Colón. La cantante dio la noticia a través de sus redes sociales. Rápidamente, el posteo estalló en comentarios y me gustas.

>> Leer más: Después de su ruptura con Lamine Yamal, Nicki Nicole volvió a los escenarios con Tini

El anuncio de Nicki Nicole

Con un emotivo video en el que combinó imágenes de sus ensayos para el concierto en Rosario y su visita a la puerta del histórico Teatro Colón, la artista dio la noticia y compartió los detalles de la venta de entradas.

"Después de tocar por primera vez en formato sinfónico en mi Rosario, hoy doy el siguiente paso: el Teatro Colón. Un escenario histórico, una noche especial, y un camino que sigo construyendo con ustedes.Nos vemos el 19 de febrero para vivir algo único” , escribió la artista rosarina en su Instagram.

Embed
View this post on Instagram

A post shared by @nicki.nicole

Noticias relacionadas
ricardo montaner llega a rosario a fines de febrero: lo que tenes que saber

Ricardo Montaner llega a Rosario a fines de febrero: lo que tenés que saber

Los del Fuego, el grupo de cumbia santafesina que estará en la final de la Copa Sudamericana

La banda de cumbia santafesina que hará vibrar la final de la Copa Sudamericana

Ariana Grande y Cynthia Erivo, las protagonistas de Wicked

Quién es la compañera de elenco de Ariana Grande que la defendió de un agresor

Una banda rosarina reinterpretará en formato sinfónico uno de los discos más importantes de la historia del metal: S&M de Metallica

Noche sinfónico-metalera en homenaje al disco "S&M" de Metallica

Ver comentarios

Las más leídas

Central-Estudiantes: las dos bajas sensibles con las que el Pincha vendrá al Gigante

Central-Estudiantes: las dos bajas sensibles con las que el Pincha vendrá al Gigante

Cocoliso González y su futuro en Newells: Mi contrato termina en diciembre, me voy en paz

Cocoliso González y su futuro en Newell's: "Mi contrato termina en diciembre, me voy en paz"

Hay tres nominados en Newells para ejercer la función de director deportivo

Hay tres nominados en Newell's para ejercer la función de director deportivo

Volvió Billetera Santa Fe: qué locales de Rosario ofrecen el reintegro

Volvió Billetera Santa Fe: qué locales de Rosario ofrecen el reintegro

Lo último

Quedan seis boletos al Mundial 2026: cómo y cuándo se jugarán los repechajes

Quedan seis boletos al Mundial 2026: cómo y cuándo se jugarán los repechajes

Mundial 2026: con dos sorpresas, cuáles son los nuevos países clasificados a la Copa del Mundo

Mundial 2026: con dos sorpresas, cuáles son los nuevos países clasificados a la Copa del Mundo

Facturación fantasma y fraude en la Policía: buscan arrepentidos para ir a juicio

Facturación fantasma y fraude en la Policía: buscan arrepentidos para ir a juicio

Facturación fantasma y fraude en la Policía: buscan arrepentidos para ir a juicio

El fiscal de la causa espera sumar imputados colaboradores que declaren contra los principales exjefes detenidos por el robo de dinero para combustible

Facturación fantasma y fraude en la Policía: buscan arrepentidos para ir a juicio
Aumentó la nafta en Rosario y el litro cuesta casi 2.000 pesos en algunas estaciones
La Ciudad

Aumentó la nafta en Rosario y el litro cuesta casi 2.000 pesos en algunas estaciones

Una mujer y un hombre heridos en dos balaceras en las zonas sur y oeste
POLICIALES

Una mujer y un hombre heridos en dos balaceras en las zonas sur y oeste

Planean un tren metropolitano que una Villa Gobernador Gálvez con Baigorria y pase por Rosario

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Planean un tren metropolitano que una Villa Gobernador Gálvez con Baigorria y pase por Rosario

Prueban en Rosario la eficacia de un tratamiento para el síndrome urémico hemolítico

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Prueban en Rosario la eficacia de un tratamiento para el síndrome urémico hemolítico

Un hombre quedó preso por el crimen de su hermano en Villa Gobernador Gálvez
POLICIALES

Un hombre quedó preso por el crimen de su hermano en Villa Gobernador Gálvez

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Central-Estudiantes: las dos bajas sensibles con las que el Pincha vendrá al Gigante

Central-Estudiantes: las dos bajas sensibles con las que el Pincha vendrá al Gigante

Cocoliso González y su futuro en Newells: Mi contrato termina en diciembre, me voy en paz

Cocoliso González y su futuro en Newell's: "Mi contrato termina en diciembre, me voy en paz"

Hay tres nominados en Newells para ejercer la función de director deportivo

Hay tres nominados en Newell's para ejercer la función de director deportivo

Volvió Billetera Santa Fe: qué locales de Rosario ofrecen el reintegro

Volvió Billetera Santa Fe: qué locales de Rosario ofrecen el reintegro

Un médico rosarino salvó a una pasajera que sufrió un síncope en pleno vuelo

Un médico rosarino salvó a una pasajera que sufrió un síncope en pleno vuelo

Ovación
Mundial 2026: con dos sorpresas, cuáles son los nuevos países clasificados a la Copa del Mundo
Ovación

Mundial 2026: con dos sorpresas, cuáles son los nuevos países clasificados a la Copa del Mundo

Mundial 2026: con dos sorpresas, cuáles son los nuevos países clasificados a la Copa del Mundo

Mundial 2026: con dos sorpresas, cuáles son los nuevos países clasificados a la Copa del Mundo

Básquet: los apasionantes torneos de la Asociación Rosarina transitan por su etapa definitoria

Básquet: los apasionantes torneos de la Asociación Rosarina transitan por su etapa definitoria

El Nacional Seniors brilló en el French Clay Tenis

El Nacional Seniors brilló en el French Clay Tenis

Policiales
Facturación fantasma y fraude en la Policía: buscan arrepentidos para ir a juicio
Policiales

Facturación fantasma y fraude en la Policía: buscan arrepentidos para ir a juicio

Una mujer y un hombre heridos en dos balaceras en las zonas sur y oeste

Una mujer y un hombre heridos en dos balaceras en las zonas sur y oeste

Zona norte: tras una persecución detuvieron a un ladrón especialista en robo de neumáticos

Zona norte: tras una persecución detuvieron a un ladrón especialista en robo de neumáticos

Un hombre quedó preso por el crimen de su hermano en Villa Gobernador Gálvez

Un hombre quedó preso por el crimen de su hermano en Villa Gobernador Gálvez

La Ciudad
Aumentó la nafta en Rosario y el litro cuesta casi 2.000 pesos en algunas estaciones
La Ciudad

Aumentó la nafta en Rosario y el litro cuesta casi 2.000 pesos en algunas estaciones

Prueban en Rosario la eficacia de un tratamiento para el síndrome urémico hemolítico

Prueban en Rosario la eficacia de un tratamiento para el síndrome urémico hemolítico

El Hospital Vilela tendrá su plaza dorada con juegos accesibles y un árbol histórico

El Hospital Vilela tendrá su "plaza dorada" con juegos accesibles y un árbol histórico

Planean un tren metropolitano que una Villa Gobernador Gálvez con Baigorria y pase por Rosario

Planean un tren metropolitano que una Villa Gobernador Gálvez con Baigorria y pase por Rosario

La comisión investigadora de $Libra tiene malas noticias para Javier Milei y Karina
Politica

La comisión investigadora de $Libra tiene malas noticias para Javier Milei y Karina

Vassalli: la UOM denunció incumplimientos y el conflicto se reaviva
Economía

Vassalli: la UOM denunció incumplimientos y el conflicto se reaviva

Junto a los vecinos, la plaza de barrio Hume estrenó obras de remodelación
La Ciudad

Junto a los vecinos, la plaza de barrio Hume estrenó obras de remodelación

Prisión preventiva para un empleado del Heca que hurtó insumos médicos
Policiales

Prisión preventiva para un empleado del Heca que hurtó insumos médicos

Indagarán al juez Salmain por la causa que lo involucra al financista Whpei
Policiales

Indagarán al juez Salmain por la causa que lo involucra al financista Whpei

Preventiva para un hombre que quiso matar a su pareja en Puerto San Martín
Policiales

Preventiva para un hombre que quiso matar a su pareja en Puerto San Martín

Estados Unidos quiere hacerse cargo de la reconstrucción de Gaza
El Mundo

Estados Unidos quiere hacerse cargo de la reconstrucción de Gaza

El balance de Colectividades mostró récords y una sorpresa
La Ciudad

El balance de Colectividades mostró récords y una sorpresa

Investigan a fiscal de San Jorge por presunta denuncia falsa de robo de neumáticos
LA REGION

Investigan a fiscal de San Jorge por presunta denuncia falsa de robo de neumáticos

Confirman el procesamiento de Alberto Fernández en la causa Seguros
Política

Confirman el procesamiento de Alberto Fernández en la causa Seguros

Preocupación en Villa G. Gálvez por el conflicto con la EPE: Somos rehenes
La Ciudad

Preocupación en Villa G. Gálvez por el conflicto con la EPE: "Somos rehenes"

Una familia de Rosario necesitó más de $1,8 millones para cubrir gastos básicos
La Ciudad

Una familia de Rosario necesitó más de $1,8 millones para cubrir gastos básicos

Un camionero circulaba por la ruta con una licencia de conducir trucha
La Región

Un camionero circulaba por la ruta con una licencia de conducir trucha

Detuvieron a ocho policías por un operativo falso para robar en una casa de familia
Policiales

Detuvieron a ocho policías por un operativo falso para robar en una casa de familia

Un médico rosarino salvó a una pasajera que sufrió un síncope en pleno vuelo
Información general

Un médico rosarino salvó a una pasajera que sufrió un síncope en pleno vuelo

Ataque al Heca: imputaron a un hombre por ocultar la moto usada en la balacera
Policiales

Ataque al Heca: imputaron a un hombre por ocultar la moto usada en la balacera

Sin clases este miércoles en la UNR por un paro de los no docentes
La Ciudad

Sin clases este miércoles en la UNR por un paro de los no docentes

Billetera Santa Fe regresa recargada: sube topes y multiplica reintegros
La Ciudad

Billetera Santa Fe regresa recargada: sube topes y multiplica reintegros

Retiran el semáforo de piso instalado en la esquina de Córdoba y Corrientes
La Ciudad

Retiran el semáforo de piso instalado en la esquina de Córdoba y Corrientes

Vuelve la Feria de Librerías de Viejo al ECU, con un especial sobre Saint Exupery
LA CIUDAD

Vuelve la Feria de Librerías de Viejo al ECU, con un especial sobre Saint Exupery