Lucho Mellera sobre el humor desde la curiosidad: "A veces me siento de otra especie" El comediante, con formación en publicidad, recorre el país haciendo stand up. En una nota con BrindisTv, analizó de qué se ríe la gente y cuál es el secreto del éxito 13 de septiembre 2024 · 13:37hs

“Yo antes trabajaba de algo, ahora soy comediante. No trabajo de comediante. Yo siento soy comediante”. Lucho Mellera es multifacético. Con formación en publicidad, el humorista pasó por muchos trabajos a lo largo de su vida, pero se identifica a sí mismo como "comediante". Hasta ahora, además del stand up, incursionó en charlas TEDx y el podcast "Aislados", que realiza junto a otros profesionales del humor.

En su reciente visita a Rosario, cuando trajo su unipersonal (y se presentó a sala llena), conversó de la vida, el humor, el éxito y varios temas más en "Sobremesa", programa de Brindis TV conducido por Juan Nemirovsky y Malena Contreras.

Mellera reconoce la importancia de poder trabajar de algo que lo apasiona. “Si no me pagaran, lo haría igual. Yo pagaría por hacer lo que hago”, analiza. Es que el humor y el stand up significan para él la posibilidad de encuentro con otra persona: “Hacer reír al otro siempre fue algo que busqué, como una forma de socializar”.

Embed - LA MEJOR ENTREVISTA A LUCHO MELLERA en #SOBREMESA | 02/09 ¿La curiosidad es el secreto de la comedia? Lucho trata de conversar con el público de cada lugar que visita. Durante su espectáculo, invita a la audiencia a compartir un problema, para debatir con el resto y esto siempre funciona como material de risas. Algunos dilemas pueden exceder el humor y, en este sentido, Mellera comenta: “Me sorprende que realmente la gente va a resolver sus problemas. Hay cosas que exponen que no puedo creer que estén hablando en público, porque claramente necesitan ir con un profesional y no del humor. Pero me divierte porque soy chusma”.

Para el comediante, ser curioso es una forma agradable y aceptada socialmente de ser "chusma". ¿Es la curiosidad la fuente inagotable del humor? “Yo trabajo de ser curioso, en mi trabajo si no soy curioso me quedo sin material”, afirma. ¿La curiosidad puede ser realmente inagotable? Mellera no busca saberlo todo, eso lo aburre. Mirar lo cotidiano desde una perspectiva de extrañeza es lo único que lo mantiene despierto. Durante su paso por Brindis TV, declaró: “Me considero curioso en el universo, la vida y sus vicisitudes, la mente, el comportamiento humano, a veces me siento de otra especie.” Detrás de las risas, de las preguntas, la versión de un pequeño Lucho tiene la fórmula del éxito: “Me pregunto por las cosas que damos por sentado y las veo como un niño para poder hacer humor de eso”, sostiene. Y recuerda que el mejor regalo del mundo lo recibió de chiquito: “Mi mamá hizo que toda la gente que yo quiero me escribiera algo lindo en un cuaderno. Es el regalo más inolvidable que me hicieron y, cada tanto, lo vuelvo a leer”. Tal vez no sea necesario poner en cuestionamiento si Lucho, como él plantea, pertenece o no a la especie humana. Tal vez se trate de recuperar la forma de ver el mundo con ojos de infancia. Brindis Tv es una plataforma de streaming de la ciudad de Rosario que cuenta con una programación de más de 50 horas semanales con cinco programas diarios y seis programas semanales. Transmite en vivo a través de sus canales de Youtube y Twitch de lunes a viernes de 9 a 17. También están en Instagram y Tik Tok.