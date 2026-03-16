Fito Páez en el Monumento: fans de varias generaciones compartieron una noche histórica

El recital gratuito reunió a una multitud y La Capital estuvo en el Parque a la Bandera. Clásicos, anécdotas y emoción en los testimonios

Parejas mayores en reposera, adolescentes bailando, grupos de amigas en lonita, familias enteras disfrutando frente al río. Este domingo, Fito Páez volvió a la ciudad que lo vio nacer para ofrecer un recital con entrada libre y gratuita en el Monumento Nacional a la Bandera, en una noche que reunió a miles de fanáticos de todas las generaciones.

Aunque el artista suele incluir a Rosario en sus giras, esta vez el encuentro tuvo un carácter especial. Bajo el proyecto “Casa Páez” y en la semana de su cumpleaños 63, Fito regresó a la ciudad con una serie de presentaciones pensadas para reencontrarse con los escenarios que marcaron su historia. En los últimos días pasó por salas emblemáticas como el Teatro El Círculo y el Teatro Fundación Astengo, con propuestas que fueron desde un concierto sinfónico hasta un show íntimo en formato piano solo. El recital gratuito al aire libre en el Monumento, este domingo 13, funcionó como el broche de oro de esa seguidilla y, al mismo tiempo, como el punto de partida de su nueva gira, “Sale el Sol”.

El show estaba anunciado para las 19:45, pero desde temprano el clima de fiesta y celebración comenzó a sentirse en el Parque Nacional a la Bandera . Ya desde las 15, con un sol radiante y una tarde calurosa, las reposeras se abrían sobre el pasto, el mate empezaba a circular y las lonitas marcaban territorio frente al río.

Desde la tarde esperando a Fito Paéz

Familias, grupos de amigos y fanáticos comenzaron a poblar el predio para asegurarse un buen lugar frente al escenario montado a orillas del Paraná. A medida que avanzaba la tarde, el movimiento crecía: abanicos en mano, heladerías llenas, gente buscando sombra y charlas sobre lo que vendría más tarde.

En el parque, un grupo de chicas que llegó desde Ramallo esperaba sobre una lona. “Lo escuchamos desde que somos chicas”, contó Melina. “Es un privilegio que sea gratis y popular. Para nosotras es nuestra adolescencia, pero también está en cada peña”. El plan era claro: todavía faltaban algunas amigas por llegar, pero el grupo ya se había organizado para venir en auto y pasar la tarde juntas.

Más cerca del escenario, Liliana se abanicaba mientras esperaba el comienzo del recital. “Lo amo a Fito. Soy de Rosario y siento que siempre está presente”, dijo. Había llegado con dos amigas desde Buenos Aires, aunque en medio de la multitud se habían separado. “Espero encontrarlas después, pero Fito nos va a hacer encontrar”, bromeó. En medio de la charla, mirando hacia el escenario, Liliana lanzó: “Qué linda voz que tiene esta chica”.

Se refería a la artista rosarina Luisina Cali, que fue la encargada de darle la apertura a la emblemática jornada. Es que, el regreso de Páez no solo convocó a miles de personas para disfrutar de su show gratuito, sino que también dio lugar a que músicos locales pudieran presentarse ante un público masivo en uno de los escenarios más simbólicos de la ciudad.

La propia Cali dio cuenta de esa experiencia. Tras bajar del escenario, habló con la prensa y expresó: “Siento mucha emoción de estar acá, de haber compartido mi música frente a tanta gente. Es una celebración de la música de Rosario y es hermoso poder ser parte”.

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Picnics, banderas y una multitud

Para las 18.30, el parque ya mostraba una imagen multitudinaria y el público seguía llegando. Sobre el escenario, " Coki & The Killer Burritos" comenzaba a ponerle ritmo a la tarde y a calentar el escenario para la llegada de Páez.

Con el correr de las horas, la magnitud de la convocatoria terminó de confirmarse: desde el gobierno provincial aseguraron que más de 300 mil personas pasaron por el predio del Monumento.

La gente encontraba su lugar como podía. Algunos intentaban acercarse a la valla, mientras otros se acomodaban directamente sobre el pasto del parque. Para muchos, ver el escenario ya no era lo más importante. “Lo escuchamos y si no lo vemos, no lo vemos”, dijo una fanática sentada con una cerveza en la mano, mirando hacia la punta del Monumento.

Ahora bien, si algo quedó claro a lo largo de la tarde fue la diversidad del público convocado. La música de Páez reunió a distintas generaciones: desde señoras con bastones hasta adolescentes que lo descubrieron hace pocos años, pasando por grupos que lo siguen de toda la vida.

Entre la multitud también se acomodaba un grupo de jóvenes de 16 y 17 años. “Mi vieja escucha mucho a Fito. Me parece un montón estar acá porque significa mucho para Rosario”, contó uno de ellos.

Tampoco faltaron los grupos de fanáticas organizados. Un grupo de mujeres con remeras que decían “Caravana Páez” viajó desde distintas partes del país y del mundo para el recital. “Somos casi ochenta. Nosotras somos de Correa pero hay algunas que vinieron desde Perú y Colombia”, contó Sabrina. Otra de ellas, Verónica, también compartió su historia con la música de Páez: “Lo escucho desde los 13 años. Me acompañó en todos los momentos. Tiene un tema que se llama Verónica y siempre le agradezco a mi hermano, que fue quien me mostró a Fito”.

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El momento más esperado

Cuando el sol empezó a bajar, el predio frente al Monumento Nacional a la Bandera ya estaba completamente colmado. Los números de los teloneros habían terminado y el público rosarino se preparaba para recibir a la estrella de la noche: Fito Páez. Entre la multitud comenzaron a levantarse carteles, se agitaron banderas argentinas y también aparecieron algunas camisetas de Rosario Central, en sintonía con la conocida pasión canalla del músico.

Cuando faltaban apenas quince minutos para las 20, las luces del escenario volvieron a encenderse y los aplausos fueron inmediatos. En las pantallas apareció la palabra “Fito” en blanco y negro y, casi al mismo tiempo, una brisa comenzó a correr sobre el parque, aliviando el calor de la tarde.

“Me va a hacer llorar en todas las canciones”, anticipó uno de los fanáticos que esperaba sobre la valla, a pocos metros del escenario.

Quienes tuvieron una vista privilegiada fueron los vecinos de los edificios cercanos al Monumento, que empezaron a asomarse desde sus balcones para seguir el recital desde lo alto. Sobre el escenario, la banda tomó sus posiciones y finalmente apareció Fito, vestido completamente de blanco, saludando al público rosarino.

El primer acorde salió del piano y bastó para que el predio entero reaccionara. El recital comenzó con un “Rosario siempre estuvo cerca”, coreado por miles de personas desde distintos rincones del parque. A partir de ahí, el show recorrió distintas etapas de su carrera.

Sonaron canciones como “11 y 6”, “Lo que el viento nunca se llevó”, “Yo vengo a ofrecer mi corazón” y “Fue amor”. Tampoco faltaron “El amor después del amor” y “Mariposa Tecknicolor”, que tiñeron el Monumento de colores e hicieron que los rosarinos sacaran sus celulares para registrar fotos y videos. Después de una noche cargada de éxitos y emoción, el cierre llegó con “Dar es dar”.

image Gustavo de los Ríos / La Capital

Lo cierto es que, desde las primeras horas de la tarde hasta cerca de las 22, el movimiento de personas no se detuvo. Algunos se iban, otros llegaban más tarde y, entre la multitud, se abrían pequeños caminos para poder pasar.

Hacia el final de la noche, en el predio todavía se escuchaban vendedores ofreciendo “cerveza fría”, mientras algunos chicos se subían a los hombros de sus padres para ver mejor y otros simplemente se recostaban sobre el pasto mirando al cielo.

Porque en una noche como esa, muchos parecían coincidir en lo mismo: no hacía falta ver el escenario para sentir el recital. La potencia de las canciones, la calidad de la banda y el vínculo profundo entre el artista y su ciudad fueron suficientes para convertir el encuentro en algo inolvidable.

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