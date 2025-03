Los Palmeras se presentaron en televisión con una notoria ausencia: no estuvo Cacho Deicas

De acuerdo al parte oficial, el cantante tuvo un ACV isquémico. Seis días más tarde recibió el alta hospitalaria para continuar con el tratamiento, de modo que no pudo iniciar la gira de verano con la banda. Los Palmeras eligieron como su reemplazante temporal a Pablo López, el encargado del güiro y uno de los coristas de la formación.

Camino, compañero de rutas por más de 50 años de Cacho Deicas, contó en el programa “Desayuno Americano” el supuesto malentendido con la familia de Cacho. “Yo me enteré por una emisora de radio que él había tenido el ACV y estaba ansioso porque me quería comunicar. Nadie me atendió el teléfono. Esperé hasta las dos de la tarde del otro día, que me mandó un mensaje su hija contándome lo que había pasado” , dijo.

El músico sostuvo que no recibió ninguna otra noticia sobre su compañero e hizo su descargo en los medios, lo que provocó que los hijos de Cacho se enojaran. "Me dijeron: 'Nosotros estamos atendiéndolo, no podemos estar llamándote'", detalló Camino.

Y aseguró que su relación con Cacho es como un matrimonio: "Hemos tenido intercambio de opiniones, por ahí estamos de acuerdo por ahí no. Pero siempre de una buena manera”.