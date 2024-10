Los One Direction despidieron a Liam Payne en redes

Los ex One Direction dedicaron publicaciones en redes sociales a Liam Payne, su compañero de grupo que falleció el miércoles en Buenos Aires

Liam Payne, ex miembro de la exitosa boy band británica One Direction, falleció el miércoles en Buenos Aires tras caer del tercer piso de un hotel en Palermo. Mientras todavía se investigan las circunstancias de la muerte del artista de 31 años, la noticia impactó con fuerza en todo el mundo. Sus ex compañeros de grupo lo despidieron en redes con sentidos mensajes.

En la jornada posterior al fallecimiento de Payne, fanáticos de todo el mundo, colegas y otras celebridades le dedicaron posteos. Sin embargo, la reacción más esperada era la de los ex One Direction, que finalmente llegó en las últimas horas del jueves. Los cinco jóvenes comenzaron a trabajar juntos en 2010, cuando el grupo se formó en el marco del reality "The X Factor". Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan, Louis Tomlinson y el propio Payne tenían entre 16 y 18 años cuando se convirtieron en una de las bandas más exitosas del mundo.

One Direction fue creada y producida por Simon Cowell, histórico jurado de "The X Factor" y también de "American Idol". En las últimas horas, su nombre se volvió tendencia en redes porque muchos fanáticos lo señalan como uno de los responsables de los problemas de consumo y de salud mental que atravesaba Liam al momento de su muerte, como resultado de haber estado expuesto a presiones muy grandes desde muy joven.

Louis Tomlinson hizo lo propio en la misma red social con un largo posteo. "Estoy más que devastado al escribir esto pero ayer perdí un hermano. Liam era alguien a quien admiraba todos los días, un alma tan positiva, divertida y amable. La primera vez que conocí a Liam, él tenía 16 y yo 18. Instantáneamente me sorprendió su voz, pero en la medida que pasó el tiempo tuve la oportunidad de encontrar en él el tipo de hermano que había querido tener toda la vida", compartió el joven, quien también subrayó los talentos de Payne como compositor, y las ideas que habían compartido sobre volver a grabar juntos.



"Un mensaje para Liam si estás escuchando: me siento más que afortunado de haberte tenido en mi vida pero me está costando mucho despedirme. Estoy muy agradecido de que nos hayamos acercado más después de la banda, hablando horas por teléfono. Volver sobre todos los recuerdos increíbles que teníamos juntos es un lujo que pensé que iba a tener de por vida. Me hubiera encantado compartir el escenario con vos otra vez pero no tenía que pasar", agregó.



Para cerrar el mensaje, se refirió al hijo de siete años de Payne. "Quiero que sepas que si Bear me necesita alguna vez, voy a ser el tío que le cuente historias de lo increíble que era su papá. Quisiera tener la oportunidad de decirte adiós y decirte una vez más cuánto te quería", concluyó Louis.

Zayn Malik, el primero en dejar la banda, también se despidió de Payne en Instagram, usando un formato similar al de sus ex compañeros: una foto junto a Liam, y otra imagen con un texto. "Liam, me encontré hablándote en voz alta, esperando que puedas escucharme. No puedo evitar pensar, de forma egoísta, que nos quedaban muchas conversaciones por tener. Nunca pude agradecerte por acompañarme en uno de los momentos más difíciles de mi vida. Cuando extrañaba mi casa a los 17 años, siempre estabas ahí con una mirada positiva y una sonrisa, diciéndome que eras mi amigo y que me querías", arrancó diciendo el artista.

"En cuanto a la música, siempre fuiste el más calificado en todo sentido. En comparación, yo no sabía nada. Era un chico sin experiencia y vos ya eras un profesional. Me hacía muy feliz saber que, sin importar lo que pasar en el escenario, siempre podíamos contar con vos para reencauzar el barco. Perdí un hermano cuando te fuiste y no puedo explicarte lo que daría por un último abrazo y despedirme apropiadamente, decirte cuánto te quería y te respetaba. No hay palabras para explicar cómo me siento ahora, más que completamente devastado. Espero que donde sea que estés, estés bien y en paz", sumó Malik, quien como sus colegas destacó el talento musical del fallecido.

Finalmente, Niall Horan eligió una foto con Payne de los comienzos de One Direction para acompañar sus palabras. "Estoy absolutamente devastado por la muerte de mi querido amigo Liam. No se siente real. Liam tenía una energía vital y una pasión contagiosa. Siempre era el más brillante y hacía sentir a todos seguros y felices. Todas las risas que compartimos a lo largo de los años, a veces por las cosas más simples, vuelven a mí entre la tristeza. Pudimos vivir nuestros mayores sueños juntos y voy a guardar cada momento para siempre. El vínculo y la amistad que tuvimos no ocurre muy seguido", escribió.

"Me siento tan afortunado de haberlo visto hace poco. Lamentablemente no sabía que ese abrazo y esa despedida iban a ser para siempre. Me rompe el corazón. Mi amor y condolencias para Geoff, Karen, Ruth, Nicola y por supuesto para su hijo Bear", cerró el músico.