"Los miedos", la obra que invita a un juego de búsquedas y sensaciones

Pocas obras teatrales se plantean un desafío como “Los miedos”. El plan es ir a ver una puesta atípica: no hay guión, no hay una trama específica, pero hay actores y actrices, hay un trío musical que cumple el ritual de ser la banda de sonido de lo que pasa en escena, hay un director que marca las pautas como si estuviese en medio de un ensayo. Y antes, después y durante la hora que dura esa función se atraviesa el amplio abanico del miedo, pero no entendido como dentro del género de terror, sino el miedo a dar ese paso que, por distintos motivos, nadie se anima. En el amor, en la amistad, en el trabajo, en el día a día. El miedo a crecer, a ganar, a perder, a ser distinto o distinta, o simplemente a ser.