Rachel es una docente en estado de gracia: bella, inteligente, siempre está en la mira de propios y extraños. Ama a su hermana y tiene charlas hermosas con su padre, por lo que su vida familiar no pasa por sobresaltos. Incluso encuentra el amor y la pasión en una sola persona. Es Ali, un hombre de buen pasar, separado y papá de Leila, una niña de cuatro años. Y es en ese vínculo cuando comienza a replantearse qué es lo que disfruta y qué es lo que asoma en la columna del debe. Porque aunque su vida transita lejos de las tormentas, ya tiene 40 años y la maternidad es su materia pendiente. Encima su hermana menor acaba de quedar embarazada, y en el abrazo de felicitaciones hay un gesto ambiguo inevitable. ¿Por qué ella si y yo no? parece expresar en su mirada. En su quinta película, Rebecca Zlotowski plasma en este exquisito personaje de Rachel (lograda interpretación de Virginie Efira), un enfoque adulto y reflexivo sobre una intelectual parisina que se siente una señora de las cuatro décadas cuando el reloj biológico la apremia y puede ser una veinteañera cuando coquetea con un compañero docente de la escuela. Lo que hace atractivo este film es que la directora no juzga a nada ni a nadie. Plantea el momento de tensión de la protagonista en un escenario tan creíble, que cualquiera se puede sentir espejado/a. Y se percibe claramente en escenas puntuales, como cuando va a buscar a danza a la pequeña Leila y llega a buscarla la mamá Alice (impecable Chiara Mastroianni) y tiene que esconder el regalo que pensaba darle para no incomodar a nadie. O cuando tiene que soportar que la niña le diga a su papá “quiero que se vaya” por celos, porque extraña a su madre o simplemente porque desea que su padre esté con ella tiempo completo. En todas las opciones, es un cachetazo a su autoestima y a su sensibilidad. Pero por sobre todo, “Los hijos de otros”, con esa sutileza tan efectiva que solo puede otorgar el buen cine europeo, es una película que navega sobre las aguas más revoltosas en las que nadan los mortales, que son los vínculos amorosos. Y va más allá del amor de pareja, sino también el amor de madre, de hermanos, el amor a la profesión, a los amigos y amigas, y atravesando todo eso: el amor propio. Porque Rachel debe tomar decisiones todo el tiempo y postergar su propia felicidad para salvaguardar el buen nombre del amor, incluso de un amor que no le pertenece. Es allí donde toma valor la escena final, en diálogo con un ex alumno que ahora es mozo, pero la recuerda como la mejor maestra de vida que tuvo. El amor que todo lo puede.