Los famosos se sumaron a la marcha en defensa de la educación pública

“Entonces, la universidad pública, sobre todo la de Lomas de Zamora, es la facultad de todos los ‘Luisitos’ que alguna vez soñaron con ir a esa universidad, después de laburar de policía o de mucama, como mi prima. Es la posibilidad que tenemos”, siguió Lizy.

No estoy llorando... se me metió una Lizy Tagliani en el ojo...

Gracias por tus palabras @LizyTaglianiOk . Nos vemos hoy en la plaza reina.



— Andy Crush (@Andy_TToledo) April 23, 2024

“Son esfuerzos constantes que uno hace, en mi caso, para llevarle a mi mamá, el día que palme, el título. Y decirle: ‘¿Ves? Uno en la familia terminó, se recibió y tiene un título universitario’. Yo voy a una universidad pública que es la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Y, si puedo, voy a ir un ratito a la marcha”, finalizó Tagliani.





Dalma Maradona, graduada de actriz nacional en el Instituto Universitario Nacional del Arte (IUNA), también eligió Instagram para dar a conocer su postura. “Para los ‘curiosos’ que me preguntan si alguna vez pisé la universidad pública para opinar como opino, les cuento que no solo la pisé, sino que tuve la fortuna de curar durante 5 años y de recibirme ahí. Igual no se necesita haber ido a la universidad pública para sentir la necesidad de defenderla. En este caso, orgullosa de haber sido parte”, sostuvo. Después, compartió varias historias desde la movilización en CABA, sobre todo varias con referencias a su papá, como una que decía "Mi vieja, el Diego y la UBA" u otra que afirmaba "Siempre del lado Maradona de la vida".



Víctor Heredia se manifestó a través de X (antes de Twitter), donde compartió una ilustración (hecha por Pilar Dibujito) que circuló mucho en redes y carteles antes y durante la movilización, y aseguró: "La cultura y la educación son la savia de los pueblos. Camino con ustedes. Viva la universidad pública".

La cultura y la educación son la savia de los pueblos. Camino con ustedes. Viva la Universidad pública!!!

.#EducacionPublica

— Víctor Heredia (@VictorHerediaOK) April 23, 2024

Otras figuras como Ricardo Darín, Nancy Duplá, Julieta Zylberberg, Iván Noble, Verónica Lozano, Natalia Oreiro o Flor de la V hicieron lo propio compartiendo la misma imagen, u otras alusivas al apoyo de la educación pública y la marcha universitaria federal.