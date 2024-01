Los estrenos de febrero en Netflix, Amazon, Max y Disney

Por un lado, y en ocasión al Día de San Valentín , Netflix trae dos ofertas nuevas en alusión a esta fecha. Una de ellas es "Los juegos del amor", una comedia romántica de una enamoradiza escritora de Nueva York, con la actuación estelar de Gina Rodríguez ("Jane the Virgin"). Además, ese mismo día se estrena la sexta temporada de "Love is blind ", el reality show en el que desconocidos buscan el amor.

Amazon Prime Video trae en febrero la segunda temporada de un drama policial imperdible, "Tokyo Vice", serie situada en los años 90 en la capital japonesa. Alsel Elgort ("Baby driver"), su protagonista y quien interpreta a un periodista estadounidense, deberá adentrarse en un sórdido mundo de corrupción policial.

En Disney+ hay una propuesta muy diferente. Durante los primeros días de febrero se estrenará "The Marvels", producción que es una secuela de Capitana Marvel (2019) y la continuación de la serie Ms. Marvel (2022).

Estrenos de febrero en Netflix

"Machos Alfa" - temporada dos

"Machos Alfa" es una comedia que sigue las andanzas de cuatro hombres que rondan los 40 años de edad. Con el cambio cultural en la sociedad gracias al avance del feminismo, los protagonistas (Pedro, Santi, Luis y Raúl) deben adaptarse a este nuevo mundo y "deconstruirse", proceso que la serie sigue entre risas.

En esta nueva temporada, los "machos alfa" seguirán su camino de desconstrucción y deberán enfrentarse a diversas encrucijadas.

"Love is blind" - reality show, temporada seis - 14 de febrero

En una nueva temporada del reality donde desconocidos van a buscar el amor, nuevos participantes tratarán de enamorarse mientras superan los desafíos, aventuras y triángulos amorosos que plantea la competencia. Esta vez, los candidatos serán oriundos de Carolina del Norte, más particularmente de la ciudad de Charlotte. El reality será conducido por Nick y Vanessa Lachey, matrimonio que ya recibió cinco nominaciones a los Emmys por su gran desempeño.

Algo particular de este estreno es que su fecha de lanzamiento coincide con el Día de San Valentín, un día muy especial para encontrar el amor.

"Los juegos del amor" - película - 14 de febrero

Otra producción que comparte fecha de estreno con el Día de San Valentín es la película "Los juegos del amor". La comedia romántica sigue la historia de Mack, una escritora deportiva oriunda de la ciudad de Nueva York cuyo historial romántico se basa en relaciones casuales. Todo cambia cuando la protagonista se enamora perdidamente de uno de sus pretendientes, con quien sólo buscaba tener un vínculo descontracturado.

Entre el reparto de "Los juegos del amor" se destaca Gina Rodríguez, quien interpreta a Mack. La actriz es muy reconocida por su rol en la comedia "Jane the Virgin"

"Avatar: la leyenda de Aang" - película - 22 de febrero

"Avatar: la leyenda de Aang" es una producción de Netflix en conjunto con Nickelodeon. Ambos gigantes del entretenimiento se unen para realizar un "live action" de la serie animada.

En esta recreación, se buscó que tanto el cast, la escenografía y el vestuario sean lo más fieles a la versión original.

Estrenos de febrero en Amazon Prime Video

"Mr. & Mrs. Smith" (producción Fleabag) - serie - 2 de febrero

Mr. & Mrs. Smith' es una producción original de Prime Video junto a Wells Street Films, la compañía fundada por Phoebe Waller-Bridge, la guionista y protagonista de la comedia dramática "Fleabag", uno de los productos más destacados de la plataforma.

La serie se inspira en la película homónima, lanzada en 2005 y protagonizada por Angelina Jolie y Brad Pitt. En las dos producciones, la trama se centra en una pareja en la que ambos trabajan como asesinos a sueldo, pero el otro lo desconoce. Inesperadamente, son contratados para matarse entre sí, hecho que cambia sus vidas radicalmente

En un principio, la mismísima Phoebe Waller-Bridge iba a ser la protagonista, pero por problemas con la producción hubo un cambio de planes. En esta adaptación, Maya Erskine y Donald Glover serán las estrellas.

"Operación Marea Negra" - serie, temporada tres - 9 de febrero

"Operación Marea Negra" es una serie criminal que nace de una colaboración entre España y Portugal. Este temporada se inspiran en una sorprendente historia real: la del primer narcosubmarino interceptado en Europa.

Con el protagonismo del actor Álex González ("Toy Boy" y "Vivir sin permiso"), esta nueva edición es ideal para los amantes de la acción.

"Reina Roja" - serie - 29 de febrero

"Reina Roja" es una adaptación de la novela homónima, libro que se posicionó como best seller en España.

En esta serie, Antonia Scott, la protagonista, es una investigadora con grandes capacidades, cuya inteligencia le permitió salvar cientos de vidas. La trama gira cuando uno de sus compañeros, también investigador, es acusado de corrupción y convence a Antonia para que lo saque de apuros.

Estrenos de febrero en HBO Max

"Curb Your Enthusiasm" - serie, temporada doce - 4 de febrero

Esta será la última temporada de la comedia protagonizada por Larry David, uno de los creadores de la icónica serie "Seinfeld". Lo particular es que el cómico se interpreta a sí mismo.

En estos diez episodios finales, se muestran detalles de la vida cotidiana que terminan en secuencias catastróficas y muy graciosas.

Otro dato interesante es que la comedia se filma sin guión y los integrantes del elenco reciben bocetos de las escenas e improvisan líneas mientras van grabando.

"Feud: Capote vs. The Swans" - series, temporada dos - 7 de febrero

Esta serie comandada por Ryan Murphy, director de "Glee" y "American Horror Story", sigue al escritor Truman Capote, quien se rodeó de mujeres de la alta sociedad neoyorkina, apodadas como"Los Cisnes" (The Swans).

La producción cuenta con vestuarios y escenografía ambientados en de la década de los '60. Además, sus protagonistas son algunas de las estrellas más emblemáticas del cine, como Naomi Watts, Diane Lane y Demi Moore.

"Tokyo Vice" - serie, temporada dos - 8 de febrero

En esta segunda temporada del drama policial situado en los años '90 en la ciudad de Tokio, sus protagonistas se vuelven a adentrar en el sórdido mundo de la corrupción de la capital japonesa.

La serie es una adaptación del libro "Tokyo Vice: An American Reporter on the Police Beat in Japan”, las crónicas del periodista estadounidense Jake Adelstein, que también oficia como productor ejecutivo. Además, es protagonizada por Ansel Elgort, quien brilló en películas como "Baby Driver" y "West side story".

Estrenos de febrero en Disney+

"The Marvels" - película - 7 de febrero

Este estreno es una de las más grandes novedades de Disney+ para febrero. En esta nueva película de superheroes, la estrella es la Capitana Marvel. La producción es la secuela de Capitana Marvel (2019) y la continuación de la serie Ms. Marvel (2022).

Esta nueva adicción al catálogo de la plataforma es imperdible para los amantes del cine de superhéroes.

"Star Wars: La remesa mala" - serie, temporada tres - 21 de febrero

Esta será la última temporada de la serie de animación de Star Wars, producida por Lucas Film, la empresa del director George Lucas.

La trama sigue las aventuras de un escuadrón de 99 clones que lucha contra el Imperio Galáctico y recorre la galaxia para ayudar a quienes lo necesitan. Lo particular de este grupo es que está conformado por clones especiales, producto de una mutación.