Los concursos de belleza, en la mira de la nueva serie de Lucía Puenzo

Vigiladas constantemente y sin posibilidades de contactarse con el mundo exterior, las aspirantes comienzan a atravesar momentos traumáticos, con desapariciones y tragedias incluidas, que las llevarán a unirse y apoyarse entre sí para lograr escapar con vida de la estancia.

En declaraciones a la prensa latinoamericana, la actriz Ximena Romo, quien da vida a Elena -la especialista en cultura general de la finca-, opinó que este tipo de concursos son “una representación de lo que es el patriarcado y de alguna forma, de la sociedad en la que vivimos”: “Mi personaje, al igual que yo y como muchas otras mujeres y hombres, creemos que no somos parte o que no nos afecta. Pero descubrí que no es así. Fue duro darme cuenta y ver cómo me afecta el patriarcado, y espero que el público pueda darse cuenta de que todos estamos ahí, nadie está exento”, aseveró.

A5KD27CKKNFJ3LJDAJIUD4FLWI.jpg La directora y guionista Lucía Puenzo.

En esa línea y sobre la temática de la trama, su colega Natasha Dupeyrón, la Señorita Yucatán de la ficción, señaló que “es triste ver una serie ambientada en un momento que pasó hace ya tiempo y que en la actualidad seguimos teniendo estas mismas ideas ridículas sobre qué es la belleza, y seguimos juzgándonos entre nosotras frente a un jurado lleno de hombres diciendo qué es bello y qué no”.

"Creo que las mujeres estamos empezando a levantar la voz y a decir «esto no me está gustando, no está bien». Todavía nos falta un camino largo por recorrer y creo que el paso número uno es que estos concursos se cancelen de una vez”, agregó la intérprete.

Además, Ilse Salas destacó que se trate de una producción liderada por mujeres tanto delante como detrás de cámaras: “Soy parte de una generación por la que ya me ha tocado trabajar con muchas mujeres y, de hecho, seguramente trabajé más con mujeres que con hombres, lo cual es raro. Pero está pasando, y me da mucho orgullo ser parte de esta generación”, aseguró.

“Es una historia sobre mujeres y sobre algo que nos atañe a nosotras directamente, y que son la cantidad de condicionamientos sociales con los que hemos crecido, arquetipos de belleza y un montón de distintas violencias que nos atacan directamente a nosotras desde hace décadas”, finalizó Salas.

Mabel Cadena, Bárbara López, Leidi Gutiérrez, Coty Camacho, Edwarda Gurrola, Marcelo Alonso, Juan Manuel Bernal, Luis Ernesto Franco y Ianis Guerrero completan el elenco de “Señorita 89”,