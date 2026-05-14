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Crimen en Villa Gobernador Gálvez: asesinaron a un joven de 19 años en un pasillo

Nemías Altamirano fue baleado a la noche en un sector cercano a un club infantil. Murió antes de que los médicos pudieran auxiliarlo

14 de mayo 2026 · 07:47hs
El procedimiento por el crimen quedó registrado en la comisaría 29ª.

Foto: Google Street View.

El procedimiento por el crimen quedó registrado en la comisaría 29ª.

La Policía de Acción Táctica (PAT) confirmó este miércoles a última hora un crimen en Villa Gobernador Gálvez. La investigación se abrió a partir del ataque a balazos contra un joven de 19 años, la única víctima identificada después de la denuncia.

Nemías Josué Altamirano falleció poco después de las 21, de acuerdo a uno de los primeros reportes de las fuerzas de seguridad provinciales. El muchacho cayó herido sobre Comandante Espora al 100 bis y murió antes de la intervención de los médicos del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies).

De acuerdo a la evidencia recolectada por los encargados del operativo, el episodio involucró el uso de más de un arma de fuego, ya que había restos de proyectiles de distinto calibre. Además, los agentes secuestraron prendas de vestir como parte del procedimiento.

¿Qué se sabe del crimen en Villa Gobernador Gálvez?

Según la versión preliminar, Altamirano recibió múltiples a la noche y quedó tendido boca arriba dentro de un pasillo. El homicidio tuvo lugar muy cerca del Club Infantil Defensores de Central, en el camino hacia la zona de Costa Esperanza.

El médico a cargo de atender a la víctima comprobó que había sido baleada en el tórax y en uno de sus brazos. Una vez confirmado el deceso, la Policía e Investigaciones (PDI) fue a inspeccionar la escena del crimen.

>> Leer más: Un hombre quedó preso por el crimen de su hermano en Villa Gobernador Gálvez

El cadáver fue trasladado al Instituto Médico Legal (IML) después de las 23.45. El acta del procedimiento de la PAT quedó a disposición del Ministerio Público de la Acusación (MPA) en la comisaría 29ª de Villa Gobernador Gálvez.

La fiscal Agustina Eiris se hizo cargo de la investigación del homicidio a partir de los primeros llamados al 911 por el ruido de los disparos. Tras el operativo no había personas detenidas ni identificadas en relación al asesinato.

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