Llega una nueva edición de El Cruce, festival internacional de artes escénicas contemporáneas Del 8 al 13 de septiembre, la 25º edición del evento. Se presentarán 30 espectáculos locales, nacionales e internacionales 26 de agosto 2026 · 10:53hs

El festival El Cruce, un clásico en la agenda cultural, celebra sus 25 ediciones

Vuelve un clásico de la agenda cultural rosarina. Habitar el espacio público y apostar a vivir la ciudad a partir del arte y a través de expresiones colectivas es una de las premisas de El Cruce, el Festival Internacional de Artes Escénicas Contemporáneas que este año cumple su 25ª edición en la ciudad. Con talleres, presentaciones, jams, estrenos internacionales y mucho más, los rosarinos podrán disfrutar de cinco días a puro arte y movimiento.

Este evento es una de las apuestas históricas de Cobai (Coreógrafos, Bailarines, Investigadores en el Movimiento y Expresión Corporal Independientes), la asociación civil sin fines de lucro que hace más de veinte años trabaja para desarrollar, promover y difundir las artes escénicas contemporáneas en la ciudad de Rosario. Con el objetivo de promover la danza, El Cruce nació en el año 2000 a partir de una necesidad concreta de la comunidad de la danza contemporánea de Rosario: contar con un espacio propio para visibilizar la producción local, encontrarse, intercambiar experiencias y acceder a nuevas instancias de formación. A lo largo del tiempo y de sus distintas ediciones, se fue consolidando en la agenda cultural de la ciudad, con una reconocida proyección nacional e internacional.

Del 8 al 13 de septiembre, en distintas sedes de Rosario, habrá actividades gratuitas y otras con entradas a $10.000. Las presentaciones tendrán lugar en el Instituto Superior Provincial de Danzas “Isabel Taboga”, Plataforma Lavardén, el Centro de Expresiones Contemporáneas, el Museo Macro y la peatonal de Córdoba y San Martín. Habrá 2x1 para estudiantes de danza y los socios y socias de COBAI podrán ingresar gratis a las presentaciones.

El Cruce en Rosario El Festival Internacional de Artes Escénicas Contemporáneas El Cruce celebra sus 25 ediciones con más de 250 bailarinas y bailarines que, durante cinco días, harán “mover” la ciudad. Esta edición pone un énfasis particular en el proyecto “Periferias compartidas”, una propuesta que busca poner en valor la escena contemporánea que se produce a partir de prácticas colectivas, políticas y vinculadas al cooperativismo. Incluirá 30 presentaciones, además de talleres, charlas y espacios de debate. En este marco, el festival contará con la participación de artistas y elencos de Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y España, que llegarán a Rosario para compartir sus propuestas y formar parte de este encuentro con la danza y las artes escénicas contemporáneas. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Cobai Rosario (@cobairosario)