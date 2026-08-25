Femicidio en la farmacia: "Luego de la ruptura, comenzó un hostigamiento constante"

El abogado de la familia de Carina Candelas está convencido de que Martín B. "comprendió y quiso" matar a su expareja en Dorrego y Zeballos

A casi una semana del femicidio en una farmacia del centro rosarino , el representante legal de la familia de Carina Candelas afirmó este martes que hubo "incidentes previos" al asesinato. "Luego de la ruptura de esta relación, comenzó una actitud constante de hostigamiento" , apuntó respecto de la expareja de la víctima.

Como parte de la querella en la causa penal, Ignacio Carbone remarcó a través de LT8 que "el hecho está hartamente acreditado" en cuanto al ataque de Martín B. a la mujer de 56 años mientras trabajaba en Dorrego y Zeballos. A continuación, rechazó el planteo de la defensa en cuanto a problemas de salud mental que impidan imputarlo. En cuanto al homicidio, aseveró: "Trabajamos sobre elementos concretos para acreditar que lo quiso y lo cometió" .

El letrado confirmó que este lunes tuvo la primera reunión con integrantes de la Fiscalía Regional Segunda para profundizar la investigación sobre el crimen perpetrado el miércoles 19 de agosto. "Hemos pedido ayer una seguidilla de medidas que apuntan a acreditar todas las circunstancias previas a este suceso" , precisó.

Por un lado, el representante de la familia Candelas sostuvo que no hay ningún indicio sobre problemas de salud mental antes de la muerte de la encargada de Marketing Farm. En ese contexto, apuntó que el detenido hizo "un viaje de placer muy pocos días antes" del femicidio.

Carbone comentó que Martín B. "tenía trabajo aceptable y era un ciudadano común y corriente". Además, añadió que llegó a la escena del crimen "manejando un auto con un carné habilitante" para agredir a su expareja. "Se lo nota ubicado en tiempo y espacio, lúcido. En la previa y durante el hecho, esta persona comprendió lo que estaba haciendo. Si le agarró una crisis, es posterior, pero lo comprendió y lo quiso", concluyó.

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El abogado ratificó que hasta el momento no hay registro de denuncias penales previas contra el hombre de 55 años por delitos cometidos en un contexto de violencia de género. Sin embargo, sostuvo que "hubo bastante incidentes previos de hostigamiento y amenazas" a su expareja.

Desde la querella anticiparon que "hay mucha evidencia" para acreditar que el presunto femicida tuvo una actitud violenta desde que se separó de la víctima. Entre ellas mencionó las declaraciones de familiares y amigos. No obstante, expresó: "Ningún ser humano imagina un desenlace tan aberrante".

¿Qué pasó tras el femicidio de Carina Candelas?

Carina Andrea Candelas fue asesinada a puñaladas en una oficina de la farmacia de Dorrego y Zeballos. Su expareja fue a buscarla a bordo de un Citroën C-Elysee, dejó el auto en doble fila y volvió a subirse para regresar a su casa tras el ataque fatal.

La víctima falleció en el acto por múltiples herida de arma blanca. Tras la denuncia, la policía identificó al agresor dentro de un edificio ubicado en Colón al 2000. El coche estaba estacionado sobre la vereda en el barrio República de la Sexta y el conductor había subido a la terraza, pero después volvió a su departamento.

El defensor Mariano Ríos Artacho señaló que el detenido "estaba exaltado y no tenía noción de lo ocurrido” en Marketing Farm. En el local había dos empleadas, además de la encargada fallecida. El negocio estuvo cerrado hasta este lunes por duelo, entre otras consecuencias del femicidio.

El exfiscal rosarino aludió a una una situación de salud mental "preexistente y de trastornos de bipolaridad". También dio cuenta del "consumo de estupefacientes a la par de la mediación psiquiátrica".

¿Cuándo imputarán al detenido por femicidio?

En primer lugar, las autoridades decidieron trasladar a Martín B al Centro Regional de Salud Mental Doctor Agudo Ávila. Allí pasó una noche y finalmente quedó estabilizado. Al día siguiente, el Servicio Penitenciario de Santa Fe lo trasladó al Hospital Cullen de la ciudad de Santa Fe con la venia del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Según fuentes oficiales, la audiencia imputativa por el femicidio se realizará este miércoles a las 14 en el Centro de Justicia Penal. El caso está en manos de la fiscal María Laura Riccardo y Carbone participará como representante de la familia de Candelas.