Falleció un operario y otro está grave tras un accidente en Vaca Muerta

Se produjo una descompresión de un caño en la tarde de este martes en Rincón del Mangrullo. Desde YPF aseguraron que “el incidente ya fue controlado”

Un operario murió y otro resultó con heridas de gravedad luego de que este martes se produjera una descompresión de un caño en el bloque Rincón del Mangrullo, que es operado por la empresa YPF en el complejo de Vaca Muerta, según confirmaron las autoridades del yacimiento.

Según las primeras estimaciones, el hecho se habría originado por una falla en una línea de gas de alta presión, dentro de una planta separadora, cerca de la localidad de Añelo.

Poco después se hizo presente personal de la firma, efectivos policiales y paramédicos, quienes constataron la muerte de un trabajador y derivaron a otro, con graves heridas, a un hospital cercano por vía aérea.

En tanto, desde el Sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa aclararon que las víctimas de la explosión "no son trabajadores de convenio". Sin embargo, la entidad "puso su equipo y cadena sanitaria para atender la situación", además de "lamentar el accidente y acompañar a las familias".

"Ante la situación, la compañía desplegó de inmediato sus equipos de emergencia y activó los protocolos correspondientes. Lamentablemente, un empleado de la compañía falleció y otro fue trasladado por vía aérea para recibir atención médica de urgencia", señalaron los representantes de la empresa estatal.

Remarcaron que "el incidente ya se encuentra controlado" y añadieron que "la compañía actualizará la situación a medida que se disponga de información adicional".