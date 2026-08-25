La hija de Sergio Denis confirmó que apelarán al fallo de la Justicia

"La vida de mi papá no valía 13 millones de pesos", dijo Bárbara Hoffman en diálogo con un canal de streaming

En los últimos días, la Justicia dictó sentencia en la demanda que habían iniciado los hijos de Sergio Denis contra el Teatro Mercedes Sosa de Tucumán por el fallecimiento del cantante. El tribunal concluyó que no se acreditaron incumplimientos atribuibles a los demandados y sostuvo que la causa “directa y adecuada” de la caída fue la propia conducta de Héctor Omar Hoffmann. En este contexto, Bárbara Hoffmann, una de las hijas del cantante, expresó su repudio ante la decisión de la Justicia .

Federico Patricio, Bárbara y María Victoria Hoffmann iniciaron la demanda en febrero de 2022. El reclamo judicial, buscaba responsabilizar a la institución por el accidente que sufrió el artista durante un espectáculo el 11 de marzo de 2019 cuando Denis cayó desde el escenario y sufrió graves lesiones. Finalmente, el tribunal rechazó el pedido de la familia de Sergio Denis de recibir una indemnización por el accidente y consideró que no existían elementos suficientes para atribuir responsabilidad al Teatro Mercedes Sosa.

Tras conocerse el fallo, Bárbara Hoffmann habló con el programa de streaming " Infobae al Amanecer" y manifestó su disgusto con la decisión. No es la primera vez que se expresa al respecto, apenas se conoció la resolución, la hija del artista había compartido en sus redes sociales un duro descargo en el que cuestionó el fallo.

>> Leer más : La hija de Sergio Denis apuntó contra la Justicia tras el fallo por la muerte del cantante

Qué dijo la hija de Sergio Denis

En diálogo con el ciclo "Infobae al Amanecer", Bárbara Hoffman se expresó acerca de la decisión de la justicia y hablo sobre qué paso después del día de su muerte

En principio sostuvo que la indemnización mencionada en el expediente, de 13 millones de pesos, es meramente simbólica y no representa el valor de la vida de su padre. “La vida de mi papá claramente no valía 13 millones de pesos. Es pura y simbólica”, expresó.

Luego, se refirió a la causa penal: “La causa penal, como lo conté un montón de veces, se bajó porque la Justicia de Tucumán también determinó que nadie era responsable de la muerte de mi papá”.

La muerte del cantante

“Yo siempre digo que mi papá murió el 11 de marzo del 2019, el día que cayó, porque después de eso no volvió a tener contacto con la realidad nunca más”, sostuvo.

En ese sentido, afirmó que la pasarela y las escalinatas por las que caminó su padre antes de caer no contaban con autorización municipal. Según relató, el foso debía permanecer cubierto, ya que los materiales para realizar la obra ya habían sido comprados por la municipalidad, aunque los trabajos todavía no se habían concretado.

A su vez, indicó que algunas medidas de seguridad aparecieron después del accidente y de las pericias realizadas en el lugar. En ese sentido, recordó que “el teatro cerró un solo día para hacer las pericias y después recién aparecieron por lo menos esas tiras refractarias”.

“Ahora es apelar y esperar nuevamente la resolución. Son muchas instancias. Mucha gente dice: ‘Pasen la causa a Buenos Aires’. Sí, ojalá. Si fuera tan simple ya lo hubiéramos hecho. Lamentablemente, hay que esperar cada una de las instancias. Pasa por la corte, va a casaciones, y todo demora un año. Venimos en ese camino, que es el que lamentablemente nos tocó, haciendo todo lo que está a nuestro alcance y tratando de mantener la calma, tener paciencia y creer que existe algo mejor que todo esto que nos viene tocando, cerró diciendo.

>> Leer más: Rechazaron el pedido de la familia de Sergio Denis y señalaron que "la culpa" de la muerte fue del cantante