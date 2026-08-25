La Capital | Zoom | Sergio Denis

La hija de Sergio Denis confirmó que apelarán al fallo de la Justicia

"La vida de mi papá no valía 13 millones de pesos", dijo Bárbara Hoffman en diálogo con un canal de streaming

25 de agosto 2026 · 14:53hs
Google Seguir a La Capital en Google
La hija de Sergio Denis habló tras el fallo de la justicia

La hija de Sergio Denis habló tras el fallo de la justicia

En los últimos días, la Justicia dictó sentencia en la demanda que habían iniciado los hijos de Sergio Denis contra el Teatro Mercedes Sosa de Tucumán por el fallecimiento del cantante. El tribunal concluyó que no se acreditaron incumplimientos atribuibles a los demandados y sostuvo que la causa “directa y adecuada” de la caída fue la propia conducta de Héctor Omar Hoffmann. En este contexto, Bárbara Hoffmann, una de las hijas del cantante, expresó su repudio ante la decisión de la Justicia.

Federico Patricio, Bárbara y María Victoria Hoffmann iniciaron la demanda en febrero de 2022. El reclamo judicial, buscaba responsabilizar a la institución por el accidente que sufrió el artista durante un espectáculo el 11 de marzo de 2019 cuando Denis cayó desde el escenario y sufrió graves lesiones. Finalmente, el tribunal rechazó el pedido de la familia de Sergio Denis de recibir una indemnización por el accidente y consideró que no existían elementos suficientes para atribuir responsabilidad al Teatro Mercedes Sosa.

Tras conocerse el fallo, Bárbara Hoffmann habló con el programa de streaming "Infobae al Amanecer" y manifestó su disgusto con la decisión. No es la primera vez que se expresa al respecto, apenas se conoció la resolución, la hija del artista había compartido en sus redes sociales un duro descargo en el que cuestionó el fallo.

>> Leer más: La hija de Sergio Denis apuntó contra la Justicia tras el fallo por la muerte del cantante

Qué dijo la hija de Sergio Denis

En diálogo con el ciclo "Infobae al Amanecer", Bárbara Hoffman se expresó acerca de la decisión de la justicia y hablo sobre qué paso después del día de su muerte

En principio sostuvo que la indemnización mencionada en el expediente, de 13 millones de pesos, es meramente simbólica y no representa el valor de la vida de su padre. “La vida de mi papá claramente no valía 13 millones de pesos. Es pura y simbólica”, expresó.

Luego, se refirió a la causa penal: “La causa penal, como lo conté un montón de veces, se bajó porque la Justicia de Tucumán también determinó que nadie era responsable de la muerte de mi papá”.

La muerte del cantante

“Yo siempre digo que mi papá murió el 11 de marzo del 2019, el día que cayó, porque después de eso no volvió a tener contacto con la realidad nunca más”, sostuvo.

En ese sentido, afirmó que la pasarela y las escalinatas por las que caminó su padre antes de caer no contaban con autorización municipal. Según relató, el foso debía permanecer cubierto, ya que los materiales para realizar la obra ya habían sido comprados por la municipalidad, aunque los trabajos todavía no se habían concretado.

A su vez, indicó que algunas medidas de seguridad aparecieron después del accidente y de las pericias realizadas en el lugar. En ese sentido, recordó que “el teatro cerró un solo día para hacer las pericias y después recién aparecieron por lo menos esas tiras refractarias”.

Ahora es apelar y esperar nuevamente la resolución. Son muchas instancias. Mucha gente dice: ‘Pasen la causa a Buenos Aires’. Sí, ojalá. Si fuera tan simple ya lo hubiéramos hecho. Lamentablemente, hay que esperar cada una de las instancias. Pasa por la corte, va a casaciones, y todo demora un año. Venimos en ese camino, que es el que lamentablemente nos tocó, haciendo todo lo que está a nuestro alcance y tratando de mantener la calma, tener paciencia y creer que existe algo mejor que todo esto que nos viene tocando, cerró diciendo.

>> Leer más: Rechazaron el pedido de la familia de Sergio Denis y señalaron que "la culpa" de la muerte fue del cantante

Noticias relacionadas
Una escena de Margarita se volvió viral en redes sociales

La escena de "Margarita" que se volvió viral: ¿una indirecta para Javier Milei?

Valentina Pergolini, la hija menor de Mario, fue una de las participantes del primer episodio de Popstars

Arrancó "Popstars": la audición de la hija de Mario Pergolini y la revancha de Martín Cirio

La película del mexicano Chava Cartas está disponible en Netflix

Netflix: el drama policial basado en lacaptura de un criminal real

Darío Barassi y Yayo protagoizan la nueva serie de Disney +, dirgida por Jesús Braceras

"Gutiérrez is mai neim": viveza criolla con Darío Barassi y Yayo como policías bonaerenses

Ver comentarios

Las más leídas

Di María fue homenajeado en la previa y la bienvenida se la dio otro campeón del mundo

Di María fue homenajeado en la previa y la bienvenida se la dio otro campeón del mundo

En blanco y azul: abrió en Rosario una taberna griega donde descubrir nuevos sabores

En blanco y azul: abrió en Rosario una taberna griega donde descubrir nuevos sabores

El Porvenir, uno de los últimos grandes mercados de Rosario que sigue en pie

El Porvenir, uno de los últimos grandes mercados de Rosario que sigue en pie

Qué pasó con el almanaque del Laguito del parque Independencia

Qué pasó con el almanaque del Laguito del parque Independencia

Lo último

Aseguran que Cerimedo no tiene relación con Milei, pese a sus ingresos a la Casa Rosada

Aseguran que Cerimedo "no tiene relación con Milei", pese a sus ingresos a la Casa Rosada

Santa Fe será sede de los festejos por el centenario del Ford A

Santa Fe será sede de los festejos por el centenario del Ford A

La hija de Sergio Denis confirmó que apelarán al fallo de la Justicia

La hija de Sergio Denis confirmó que apelarán al fallo de la Justicia

Pullaro y sus pares de Córdoba y Entre Ríos se reúnen este jueves con Santilli

Los tres gobernadores de la Región Centro llevarán al despacho del jefe de Gabinete nacional sus planteos en materia energética, entre otros temas

Pullaro y sus pares de Córdoba y Entre Ríos se reúnen este jueves con Santilli
Mucha tos y broncoespasmos en Rosario: el frío húmedo de agosto tiene su impacto

Por Florencia O’Keeffe
Salud

Mucha tos y broncoespasmos en Rosario: el frío húmedo de agosto tiene su impacto

Femicidio en la farmacia: Luego de la ruptura, comenzó un hostigamiento constante
Policiales

Femicidio en la farmacia: "Luego de la ruptura, comenzó un hostigamiento constante"

Locales vacíos en el centro: impulsan un régimen de incentivos fiscales
La Ciudad

Locales vacíos en el centro: impulsan un régimen de incentivos fiscales

Paren de matarnos: convocan a una marcha en Rosario tras los femicidios
La Ciudad

"Paren de matarnos": convocan a una marcha en Rosario tras los femicidios

La historia de la valija que obligó a evacuar el aeropuerto de Rosario
La Ciudad

La historia de la valija que obligó a evacuar el aeropuerto de Rosario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Di María fue homenajeado en la previa y la bienvenida se la dio otro campeón del mundo

Di María fue homenajeado en la previa y la bienvenida se la dio otro campeón del mundo

En blanco y azul: abrió en Rosario una taberna griega donde descubrir nuevos sabores

En blanco y azul: abrió en Rosario una taberna griega donde descubrir nuevos sabores

El Porvenir, uno de los últimos grandes mercados de Rosario que sigue en pie

El Porvenir, uno de los últimos grandes mercados de Rosario que sigue en pie

Qué pasó con el almanaque del Laguito del parque Independencia

Qué pasó con el almanaque del Laguito del parque Independencia

Femicidio en la farmacia: la estrategia para cambiar el destino del acusado

Femicidio en la farmacia: la estrategia para cambiar el destino del acusado

Ovación
Newells regresa a los entrenamientos y Kudelka apunta al Zorro Cóccaro

Por Hernán Cabrera
Ovación

Newell's regresa a los entrenamientos y Kudelka apunta al Zorro Cóccaro

Newells regresa a los entrenamientos y Kudelka apunta al Zorro Cóccaro

Newell's regresa a los entrenamientos y Kudelka apunta al Zorro Cóccaro

Ariel Holan dejaría de ser el técnico de Cerro Porteño: el DT argentino que lo reemplazaría

Ariel Holan dejaría de ser el técnico de Cerro Porteño: el DT argentino que lo reemplazaría

Di María encendió las alarmas: Hace bastante que juego con dolor, me está costando

Di María encendió las alarmas: "Hace bastante que juego con dolor, me está costando"

Policiales
Femicidio en la farmacia: Luego de la ruptura, comenzó un hostigamiento constante
Policiales

Femicidio en la farmacia: "Luego de la ruptura, comenzó un hostigamiento constante"

Secuestraron 17 celulares en Empalme Graneros y detuvieron a un joven de 20 años

Secuestraron 17 celulares en Empalme Graneros y detuvieron a un joven de 20 años

Intento de femicidio: prisión para el joven que apuñaló a su ex en Paraguay al 1700

Intento de femicidio: prisión para el joven que apuñaló a su ex en Paraguay al 1700

Femicidio en la farmacia: la estrategia para cambiar el destino del acusado

Femicidio en la farmacia: la estrategia para cambiar el destino del acusado

La Ciudad
Locales vacíos en el centro: impulsan un régimen de incentivos fiscales
La Ciudad

Locales vacíos en el centro: impulsan un régimen de incentivos fiscales

Llevó a su esposa al trabajo, volvió y un incendio destruyó el auto frente a su casa

Llevó a su esposa al trabajo, volvió y un incendio destruyó el auto frente a su casa

Mucha tos y broncoespasmos en Rosario: el frío húmedo de agosto tiene su impacto

Mucha tos y broncoespasmos en Rosario: el frío húmedo de agosto tiene su impacto

Paren de matarnos: convocan a una marcha en Rosario tras los femicidios

"Paren de matarnos": convocan a una marcha en Rosario tras los femicidios

Secuestraron 17 celulares en Empalme Graneros y detuvieron a un joven de 20 años
Policiales

Secuestraron 17 celulares en Empalme Graneros y detuvieron a un joven de 20 años

Intento de femicidio: prisión para el joven que apuñaló a su ex en Paraguay al 1700
Policiales

Intento de femicidio: prisión para el joven que apuñaló a su ex en Paraguay al 1700

Primera C: Leones FC juega ante Muñiz en el Griffa en busca de la recuperación

Por Juan Iturrez
Ovación

Primera C: Leones FC juega ante Muñiz en el Griffa en busca de la recuperación

Femicidio en la farmacia: la estrategia para cambiar el destino del acusado
Policiales

Femicidio en la farmacia: la estrategia para cambiar el destino del acusado

El tiempo en Rosario: martes con la máxima en 16º y en aumento
La Ciudad

El tiempo en Rosario: martes con la máxima en 16º y en aumento

Más de 250 compradores internacionales buscan en Santa Fe nuevos negocios
Economía

Más de 250 compradores internacionales buscan en Santa Fe nuevos negocios

Según la Universidad Di Tella, crece la confianza en el gobierno de Milei
Política

Según la Universidad Di Tella, crece la confianza en el gobierno de Milei

Cerimedo estuvo en la Casa Rosada al menos doce veces en 2024
Política

Cerimedo estuvo en la Casa Rosada al menos doce veces en 2024

Reunión de Unidos antes de la sesión del Senado por la reforma electoral
Política

Reunión de Unidos antes de la sesión del Senado por la reforma electoral

Mista Seguros desembarca en el ramo patrimoniales

Por Redaccion Comercial
Contenido patrocinado

Mista Seguros desembarca en el ramo patrimoniales

Un vuelo que iba de Buenos Aires a Madrid terminó en Natal por problemas técnicos
Información General

Un vuelo que iba de Buenos Aires a Madrid terminó en Natal por problemas técnicos

La rosarina Candela Arizaga amplió su declaración en el caso contra Facundo Moyano
Información General

La rosarina Candela Arizaga amplió su declaración en el caso contra Facundo Moyano

Una nena de 8 años murió en EE.UU. por una rara ameba que devora el cerebro
Información General

Una nena de 8 años murió en EE.UU. por una rara ameba que devora el cerebro

En Porto Alegre se abrió un socavón en el suelo y se tragó tres autos
Información General

En Porto Alegre se abrió un socavón en el suelo y "se tragó" tres autos

Nación adjudicó la autopista a Córdoba y las rutas 11, 19 y 34: tarifas y peajes
La Región

Nación adjudicó la autopista a Córdoba y las rutas 11, 19 y 34: tarifas y peajes

El Monumento a la Bandera ya se transforma para los Juegos Suramericanos
La Ciudad

El Monumento a la Bandera ya se transforma para los Juegos Suramericanos

Un árbitro de una liga de fútbol juvenil fue agredido por jugadores y amenazado
Policiales

Un árbitro de una liga de fútbol juvenil fue agredido por jugadores y amenazado

Las teorías por la foto de la Nasa sobre un extraño objeto negro en el cielo de Marte
Información General

Las teorías por la foto de la Nasa sobre un extraño objeto negro en el cielo de Marte

Travel Sale 2026: descuentos, recomendaciones y cómo conseguir buenas ofertas
Información General

Travel Sale 2026: descuentos, recomendaciones y cómo conseguir buenas ofertas