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Llega "Siestario" al parque España: de qué se trata la instalación artística que invita a frenar

La obra que representó a Argentina en la Bienal de Venecia llega este jueves al CCPE. Entrada gratuita para una experiencia sobre el descanso

26 de agosto 2026 · 08:56hs
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Llega Siestario al parque España: de qué se trata la instalación artística que invita a frenar

¿Qué pasaría si por un momento se pudiera dejar de hacer? Esa es una de las preguntas que propone “Siestario”, la instalación que representó a la Argentina en la XIX Exposición Internacional de Arquitectura de la Bienal de Venecia 2025 y que desde este jueves podrá visitarse en Rosario.

La obra llega al Centro Cultural Parque de España (CCPE), donde será inaugurada este jueves 27 de agosto a las 19, con entrada gratuita. Permanecerá abierta jueves, viernes y sábados de 15 a 19, en las Galerías del espacio cultural de Sarmiento y el río.

La propuesta fue desarrollada por Cooperativa, el estudio integrado por los arquitectos Marco Zampieron y Juan Manuel Pachue, y plantea una reflexión sobre una actividad tan cotidiana como, en muchos casos, postergada: dormir, descansar, detenerse.

Una instalación para dejar de hacer

“Siestario” parte de una idea sencilla, pero provocadora, nada más ni nada menos que reivindicar el descanso como un tiempo sin utilidad, separado de las exigencias de productividad que organizan buena parte de la vida contemporánea.

La instalación propone transformar la pausa en una experiencia colectiva. Para eso, un enorme silo bolsa atraviesa la sala y se convierte en un soporte destinado al reposo.

La invitación es a entrar, recostarse y dejar que el cuerpo abandone por un momento el ritmo cotidiano. La instalación busca que esa suspensión permita también otras formas de percepción, recuerdo e imaginación. La siesta deja así de aparecer solamente como una interrupción de las actividades para convertirse en una experiencia capaz de cuestionar cómo se organiza el tiempo.

Un paisaje entre sueños

La experiencia se completa con un dispositivo audiovisual compuesto por más de 300 imágenes, que aparecen de manera difusa y aleatoria sobre las paredes, el piso y el techo de la sala.

Maquetas, fotografías, pinturas, instalaciones y dibujos se combinan sin seguir una secuencia temporal determinada. El resultado es un paisaje onírico en el que recuerdos, deseos y ambiciones aparecen y desaparecen.

La propuesta busca generar una atmósfera en la que el visitante no tenga que seguir un recorrido predeterminado ni cumplir una función específica. El objetivo, justamente, es interrumpir la lógica de hacer, producir y avanzar.

En ese sentido, “Siestario” propone pensar el descanso no como un tiempo perdido sino como una forma distinta de habitar el tiempo y los espacios.

De Venecia a Rosario

La llegada de la instalación al CCPE también pone en escena la relación de Rosario y Santa Fe con la arquitectura contemporánea.

Desde su inauguración en 1992, el Centro Cultural Parque de España se consolidó como un espacio dedicado, entre otras disciplinas, al debate sobre la arquitectura y las transformaciones urbanas. La historia del proyecto se remonta incluso a fines de la década de 1970, cuando el arquitecto catalán Oriol Bohigas comenzó a proyectar la idea de crear este espacio a orillas del Paraná.

“Siestario” se suma además a una particular presencia santafesina en las últimas ediciones de la Bienal de Arquitectura de Venecia.

En 2018, el pabellón argentino estuvo a cargo de Javier Mendiondo, Pablo Anzilutti, Francisco Garrido y Federico Cairoli, quienes presentaron Vértigo horizontal. En 2021, Gerardo Caballero, junto a Paola Gallino, Sebastián Flosi y Franco Brachetta, presentó La Casa Infinita. En 2023, el estudio rosarino de Diego Arraigada llevó El futuro del agua.

En 2025, la representación argentina estuvo a cargo de Juan Manuel Pachue y Marco Zampieron, con una propuesta que puso el foco en la pausa, el descanso y las formas contemporáneas de habitar.

Ahora, “Siestario” llega a Rosario para abrir nuevamente esa conversación desde una experiencia que, en lugar de pedirle algo al visitante, le propone algo bastante más inusual: que se detenga.

Cuándo visitar “Siestario”

  • Inauguración: jueves 27 de agosto, a las 19.
  • Lugar: Galerías del Centro Cultural Parque de España, Sarmiento y el río.
  • Días: jueves, viernes y sábados.
  • Horario: de 15 a 19.
  • Entrada: gratuita.
  • Autores: Cooperativa, Marco Zampieron y Juan Manuel Pachue.

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