El Complejo Astronómico de Rosario abre para ver la Luna de Sangre, el último eclipse del año

Un nuevo fenómeno vestirá al satélite de tonos rojizos este jueves por la noche. Cómo es la invitación para verlo en Rosario

La Luna de Sangre vuelve a encender el cielo: cómo y cuándo ver el pultimo eclipse del año.

Este jueves por la noche, el cielo ofrecerá uno de los espectáculos astronómicos más fascinantes del año. Habra un eclipse de Luna transformará por completo la apariencia del satélite, ya que lo teñirá de un tono rojizo. En este marco, el Complejo Astronómico Municipal abrirá sus puertas en horario nocturno para que los fanáticos puedan observar en detalle el particular fenómeno.

El eclipse parcial de Luna se darán en la noche del 27 al 28 de agosto . Estos fenómenos ocurren cuando la Luna pasa a través del cono de sombra que la Tierra proyecta en el espacio. Podrá verse a simple vista, desde Sudamérica y casi toda América del Norte, además de gran parte de la Antártida, Oeste del Océano Atlántico y Este del Océano Pacífico.

El Complejo Astronómico Municipal, ubicado en el Parque Urquiza, abrirá sus puertas este jueves a las 23.30 y extenderá su funcionamiento hasta que termine el eclipse lunar para vivir una noche de observación astronómica junto al equipo del Observatorio Astronómico. El ingreso es gratuito.

Según precisaron los expertos, el eclipse tendrá una duración de 5 horas, 41 minutos y 12 segundos . En tanto que la fase parcial durará 3 horas 18 minutos y 54 segundos.

Este jueves a las 22.22 será el comienzo de la fase penumbral. En tanto que el comienzo de la fase parcial comenzará a las 23.33 El máximo del eclipse se dará a la una hora, 12 minutos y 54 segundos de este viernes. El fin de la fase parcial será a las 2.52, y el fin de la fase penumbral, a las 4.03.

Por qué la Luna se tiñe de rojo

Existen dos tipos de eclipses: lunares y solares. Durante un eclipse lunar, la sombra de la Tierra oscurece la Luna mientras que durante un eclipse solar, la Luna oculta al Sol de la vista, explica la Nasa.

Durante un eclipse lunar, la Luna se mueve hacia la parte interna de la sombra de la Tierra. Parte de la luz solar que pasa a través de la atmósfera de nuestro planeta llega a la superficie de la Luna, iluminándola tenuemente.

Los colores con longitudes de onda más cortas, como el azul y el violeta, se dispersan más fácilmente que los colores con longitudes de onda más largas, como el rojo y el naranja. Como estas longitudes de onda más largas atraviesan la atmósfera de la Tierra, y las longitudes de onda más cortas se dispersan, la Luna se ve anaranjada o rojiza.

Dato a tener en cuenta: cuanto más polvo o nubes haya en la atmósfera del planeta durante el eclipse, más roja se verá la Luna.

Cómo ver el eclipse lunar

Para quienes tengan la posibilidad de disfrutar del eclipse lunar "en vivo", afortunadamente, a diferencia de los eclipses solares, no se necesita ningún tipo de protección especial para observar un eclipse lunar.

Para una mejor experiencia, lo ideal es buscar un sitio con baja contaminación lumínica y con el horizonte despejado. Los binoculares o telescopios permiten apreciar interesantes detalles del relieve lunar y de las variaciones progresivas del color.