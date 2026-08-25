La mesa política del gobierno puso el foco en la agenda legislativa y la economía

Se realizó una nueva reunión de trabajo en la Casa Rosada para coordinar el frente parlamentario y ajustar temas de la gestión

La mesa política del gobierno mantuvo este martes una nueva reunión de trabajo en la Casa Rosada para coordinar el rumbo de la agenda legislativa, ajustar temas de la gestión y, además, confirmar que el Palacio de Hacienda prepara medidas económicas que anunciará este miércoles.

Del encuentro de casi tres horas participó la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. La funcionaria expuso sobre la situación en materia de educación, trabajo, niñez, familia y el funcionamiento de la Ansés.

Según trascendió, el gabinete acordó avanzar en un paquete de proyectos y medidas enfocadas en el área educativa que el Poder Ejecutivo enviará próximamente al Congreso.

Hay una posibilidad: que se materialice el proyecto de libertad educativa que ideó la cartera, que establece la enseñanza a distancia, entre otros ejes. En torno al plano parlamentario, la reunión sirvió para aceitar posturas dentro de un cronograma cargado.

Inocencia fiscal II

En Diputados, la atención estará puesta en la sesión de este miércoles, en la que el oficialismo buscará dar debate al proyecto de inocencia fiscal II y a la reforma de la carta orgánica del Banco Central (BCRA), entre otras iniciativas en temario. Ambas iniciativas, en la óptica libertaria, cuentan con respaldo.

Mientras que al momento de hablar del escenario del Senado se repasaron los preparativos para este jueves, abocada al tratamiento de los pliegos para la designación de jueces y la ratificación de diversos tratados internacionales.

Por otro lado, los funcionarios recibieron una actualización sobre los primeros contactos formales con representantes del Episcopado argentino, en el marco de la organización y logística ante la eventual visita del Papa León XIV al país.

Anuncios de Caputo

Fuentes oficiales, además, resaltaron que hubo definiciones sobre la agenda económica. En ese marco, se confirmó que el ministro de Economía, Luis Caputo, brindará este miércoles una conferencia de prensa en la que dará a conocer un nuevo conjunto de medidas.

En el Palacio de Hacienda evitaron dar precisiones sobre lo que planifica Economía.

Sobre los presentes, la cumbre contó con la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la senadora nacional Patricia Bullrich; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo "Lule" Menem; el vicejefe de Gabinete de Interior y nexo con el Congreso, Ignacio Devitt; el asesor Santiago Caputo y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández.