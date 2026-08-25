Los no docentes se suman al paro de 48 horas de las universidades nacionales Desde la Apur anticiparon que jueves y viernes próximos "no habrá asistencia a sus funciones laborales", aunque se garantizan guardias mínimas en las facultades 25 de agosto 2026 · 18:11hs

Docentes y no docentes de la UNR van al paro.

La Federación del Trabajador de Universidades Nacionales (Fatun), confirmó que se sumará al paro de 48 horas previsto para este jueves 27 y viernes 28 de agosto. Desde la Asociación del Personal de No Docentes de la UNR (Apur) anticiparon que en la doble jornada "no habrá asistencia de los trabajadores del sector a sus funciones laborales", aunque se garantizan guardias mínimas en las facultades.

En ese sentido, estarán sin actividades las facultades que dependen de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y escuelas dependientes. Desde el gremio señalaron que "las jornadas de protesta que viene llevando el colectivo no docente, junto a las demás organizaciones del Frente Sindical Universitario, es para exigir la aplicación total de la ley 27.795 (de financiamiento universitario) y la recomposición de salario".

Por la ley de financiamiento Miguel Roldán, secretario general de Apur, dijo: “Venimos de una jornada de visibilización en cada lugar de trabajo, exhibiendo en todos los edificios carteles con el conflicto que tenemos, poniendo mucho énfasis que estamos en los 300 días que se tendría que haber hecho efectivo la ley por parte del gobierno".

El dirigente gremial se refirió así a la ley de financiamiento universitario, aprobada por el Congreso el 21 de agosto de 2025. Tras sufrir un veto presidencial parcial y la posterior insistencia del Poder Legislativo en septiembre y octubre de ese mismo año, quedó firme y fue promulgada el 21 de octubre de 2025. Sin embargo hasta hoy sigue sin cumplirse, pese a fallos favorables de la Justicia.

Esta falta de envío de fondos impacta de manera directa tanto en los gastos de funcionamiento diario de las instituciones públicas como en las partidas destinadas a los sueldos del personal académico y los programas de becas estudiantiles.