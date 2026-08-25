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Llega la segunda edición de la Expo Café Rosario con degustaciones, talleres y gastronomía

La feria, que tuvo su primera edición en el 2023, regresa este viernes y sábado en el interior y en la explanada del Cultural Fontanarrosa

25 de agosto 2026 · 17:49hs
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La Expo Café busca potenciar a la ciudad como sitio destacado en el café de especialidad

Foto: Marcelo Bustamante / La Capital

La Expo Café busca potenciar a la ciudad como sitio destacado en el café de especialidad

El café vuelve a ser protagonista en Rosario. Este fin de semana, llega la segunda edición de Expo Café Rosario, el evento donde rosarinos y visitantes podrán disfrutar de la identidad cafetera de la ciudad a través de distintas preparaciones y conocer más sobre el mundo del café.

La cita será el viernes 28 de agosto, desde las 12, y el sábado 29, desde las 10, en el Cultural Fontanarrosa, con entrada libre y gratuita. El evento ofrecerá una experiencia con un Paseo Gastronómico, exposición comercial, rondas de negocio, capacitaciones, charlas gratuitas y música en vivo.

Expo Café Rosario tuvo su primera edición en 2023, también en el Fontanarrosa. La iniciativa surgió a partir de observar el crecimiento de la cultura cafetera y el interés que despierta en personas de distintas edades. La idea fue impulsar en Rosario una feria propia del café, como las que ya existen en grandes ciudades del mundo, entre ellas Buenos Aires, San Pablo, Nueva York y Londres.

>> Leer más: Se viene la primera expo de café de especialidad de Rosario

La Expo Café Rosario 2026

Durante dos jornadas, el Cultural Fontanarrosa se convertirá en un punto de encuentro para cafeteros, curiosos, emprendedores y amantes del buen café.

La exposición se extenderá por los espacios interiores y también por la explanada, donde se instalará el Paseo Gastronómico con opciones para acompañar cada taza. Kafetto, Café Escondido, Cabrales, Ficus Café de Especialidad, ART – Pastelería, The Coffee Shop, Guatemala, Cito, Mandalas de Luz y Arto Café de Especialidad serán parte de esta propuesta, que invitará a recorrer, probar y descubrir nuevos sabores.

La agenda incluirá rondas de negocios B2B, capacitaciones, charlas gratuitas, propuestas culturales y experiencias participativas. También habrá actividades para meterse de lleno en el universo cafetero: desde conocer cómo se seleccionan los granos y ver tuestes en vivo, hasta descubrir diferentes perfiles de consumo, hablar de café circular y explorar el vínculo entre café y coctelería.

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