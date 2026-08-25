Básquet: la selección U13 de Santa Fe irá por el título nacional

Ganó invicta en Mendoza el cuadrangular por las semifinales del torneo de básquet. Competirá con Febamba, Buenos Aires y Córdoba

Básquet. Las chicas de Santa Fe descollaron en Mendoza y se aseguraron su presencia en la definición del certamen nacional.

La selección femenina de infantiles de básquet de Santa Fe se clasificó para jugar por el título nacional de la categoría luego de adjudicarse de manera invicta el final four de las semifinales en Mendoza.

En el primer partido, la selección U13 de Santa Fe se impuso a la Federación de Básquet Área Metropolitana de Buenos Aires (Febamba) por 69 a 53, con 22 puntos de Emilia Morell.

En el siguiente encuentro, las chicas santafesinas derrotaron por 72 a 50 a la selección de Mendoza, con 15 puntos de Morell y 10 de Felicitas Mutti.

Por su parte, en el tercer partido del final four de semifinales, Santa Fe doblegó por 72 a 35 a la selección de Neuquén, con 20 puntos de Mutti.

De esta manera, el equipo provincial terminó invicto su participación en el cuadrangular de semifinales.

Santa Fe se clasificó así al cuadrangular final que se disputará el 5 y 6 de septiembre y del que también formarán parte las selecciones de Febamba (2º en Mendoza), Buenos Aires (1º en el otro cuadrangular de semifinales) y Córdoba (2º).

El equipo santafesino es conducido por Gimena Brondino, quien cuenta con la asistencia de Lautaro Pereyra y el preparador físico Germán Imhoff.

También forma parte del cuerpo técnico Sol Paz, quien no pudo viajar al certamen a Mendoza con el plantel santafesino porque fue mamá.

La Confederación Argentina de Básquet definirá en los próximos días la sede del cuadrangular final por el título nacional de la categoría, que depende del proceso de licitación de las federaciones clasificadas.

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Marcelo Turcato, Agustín Rossi y Miguel Tudino.

Los 100 años de la Rosarina, en el Congreso de la Nación

Por iniciativa de cuatro legisladores rosarinos, la Cámara de Diputados de la Nación declaró su beneplácito por el centenario de la fundación de la Asociación Rosarina de Básquet. El texto de la resolución fue entregado a las autoridades del organismo local y de la Federación Santafesina de Básquetbol, encabezados por Miguel Tudino y Marcelo Turcato, por el diputado nacional Agustín Rossi.

La declaración de beneplácito de Diputados se hizo a propuesta del propio Rossi y sus pares Caren Tepp, Hernán Martínez y Diego Giuliano, todos rosarinos y e integrantes de la Cámara baja del Congreso de la Nación.

“El básquet es una disciplina que nació a fines del siglo XIX y comenzó a practicarse en nuestro país en los albores del siglo XX. En la ciudad de Rosario, según registros periodísticos del Diario La Capital, el primer partido de básquet se jugó el martes 3 de julio de 1923, y fue disputado entre los clubes Regatas de Rosario e Internacional Harvester Company”, recuerda la resolución.

“La conmemoración de los cien años de la Asociación Rosarina de Básquetbol y de la Federación de Básquetbol de Santa Fe constituye una oportunidad para reconocer no sólo una trayectoria institucional y deportiva sino también un proceso sostenido de organización comunitaria y participación destacada en la provincia de Santa Fe”, dice el texto.

Más adelante, el texto expresa: “A lo largo de un siglo, la Asociación y la Federación han contribuido a la formación de numerosos deportistas que no solo demostraron el potencial de la región, sino que con su talento coadyuvaron a difundir los valores de esfuerzo, trabajo en equipo y compromiso colectivo que el deporte inculca”.

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Cómo se definen los torneos rosarinos

La Asociación Rosarina de Básquet dio a conocer cómo se definirán los torneos de la temporada en todas las categorías de las ramas masculina y femenina.

El sistema será el mismo para la Superliga y los torneos de la Primera A, B, C y D del básquet masculino.

Los cuatro primeros de cada división se clasificarán directamente a los cuartos de final. Del 5º al 12º jugarán una reclasificación al mejor de tres partidos con el formato L-V-L, siempre con ventaja para el mejor ubicado en la fase regular.

Los ubicados en los puestos 13º y 14º ya no jugarán por nada y los que terminen 15º y 16º descenderán a la categoría inferior.

Los cuatro clasificados en estas series se sumarán a los cuatro primeros para armar los playoffs por el título.

Este esquema se repetirá en los cinco torneos, aunque en la D naturalmente no habrá descenso. En las categorías de ascenso, el campeón y subcampeón ascenderán a la categoría siguiente.

Por otra parte, los ocho primeros de la Superliga quedarán clasificados para jugar la Liga Federal 2027.

Los torneos femeninos

En la rama femenina, que tiene dos categorías, del 1º al 8º puesto de la A se clasificarán a los octavos de final y de esos playoffs saldrá el campeón, que además de obtener el título se clasificará al Torneo Federal 2027.

El 9º, en tanto, descenderá a la B de la Asociación Rosarina.

En la B, el esquema se repetirá y el campeón de la categoría ascenderá a la A.

Todas las series se jugarán al mejor de tres con el formato local-visitante-local.