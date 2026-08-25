Tenía pedido de captura desde 2021 y fue detenido por robarle zapatillas a un cordobés en Pichincha Un hombre de 32 años fue detenido este martes por un robo en el barrio de Pichincha, pero era buscado por la justicia desde hace cinco años 25 de agosto 2026 · 20:27hs

Dos ladrones robaron zapatillas en Pichincha. Uno de ellos tenía pedido de captura activo

Matías Daniel E. había sorteado a la Justicia por varias temporadas. Pesaba sobre él un pedido de captura de comienzos de 2021, pero nunca había sido capturado. Sin embargo, este martes por la mañana cayó por robar unas zapatillas y un celular en el barrio de Pichincha.

Matías E. tenía pedido de captura desde el 5 de febrero de 2021 y hasta este martes era buscado por la Justicia. Cayó de una manera insólita: fue participe de un robo en Güemes y Pichincha y al ser detenido, la Policía constató el requerimiento de la Justicia y lo trasladó a la comisaría 2ª.

La Policía detuvo a Matías E., de 32 años, por ser parte del robo de un par de zapatillas y un celular. Lo hizo junto a Milton Joaquín C., de 26 años, y la víctima, un joven cordobés de 20 años, pudo denunciarlo ante la Policía.

El robo Según dejó asentado la víctima del robo, Matías E. y Milton C. lo amenazaron en la zona de Güemes y Pichincha utilizando un elemento punzante para robarle las zapatillas y un celular. Al escapar del lugar descartaron el arma, que finalmente sería una yuga.

Con la descripción aportada por la víctima del robo la Policía comenzó el rastrillaje por la zona y pudo dar con los ladrones a unos 500 metros del robo, en Callao entre Salta y Jujuy. Allí recuperaron un par de zapatillas grises y la llave metálica conocida como yuga o ganzúa. El celular no fue encontrado. Al detenerlos, los uniformados se contactaron con la central policial y entrecruzaron datos de los delincuentes. Desde las oficinas policiales comunicaron que Matías E. tenía un pedido de captura desde febrero de 2021.