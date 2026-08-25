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Milei reunió a su tropa legislativa para alinearla antes de dos sesiones clave en el Congreso

Frente a senadores y diputados de LLA, el presidente reafirmó el rumbo económico y cargó contra la oposición por instalar temas que “generan división en la sociedad”

25 de agosto 2026 · 22:02hs
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Milei reunió a su tropa legislativa para alinearla antes de dos sesiones clave en el Congreso

El presidente Javier Milei recibió en la Casa Rosada a los bloques de diputados y senadores de La Libertad Avanza (LLA) para alinear a la tropa de cara a las sesiones de este miércoles y jueves en el Congreso nacional, al tiempo que reafirmó el rumbo económico y cargó contra la oposición por instalar temas que “generan división en la sociedad”.

Durante el cónclave realizado este martes, el mandatario enfocó su discurso en la política económica del gobierno y "reafirmó el rumbo".

>> Leer más: La mesa política del gobierno puso el foco en la agenda legislativa y la economía

En ese sentido, de acuerdo a un comunicado de Presidencia, Milei "destacó la consistencia de la política fiscal y monetaria y resaltó que la Argentina lleva 27 meses consecutivos de crecimiento".

"El presidente resaltó la necesidad de defender las ideas de la libertad y evitar caer en planteos populistas, y destacó que el rumbo que lleva adelante el gobierno es el camino correcto para transformar la Argentina", señaló la Casa Rosada en el comunicado

También indicó que en su mensaje a los legisladores oficialistas el mandatario "reafirmó la consistencia de las políticas implementadas y la importancia de sostenerlas frente a los distintos desafíos políticos y económicos".

Por otra parte, Milei cargó contra la oposición por instalar en la opinión pública el problema de la creciente morosidad y lo atribuyó al interés de "generar división en la sociedad y ser utilizados como ejes de confrontación política".

En esa línea, el presidente explicó que, desde su punto, de vista la oposición "busca encapsular distintos segmentos del electorado y convertir situaciones concretas de la economía o de la vida cotidiana en conflictos políticos".

En ese sentido, recomendó "analizar los datos y las causas detrás de cada situación, sin convertirlas en un problema macroeconómico".

Lectura recomendada

Al término del encuentro, Milei le regaló a cada legislador oficialista el libro "La Economía en una lección" (1946), del libertario estadounidense Henry Hazlitt, y "recomendó su lectura para comprender el proceso de reasignación de recursos y las consecuencias de las decisiones económicas".

A la reunión en la Casa de Gobierno también asistieron, entre otros funcionarios, los ministros Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado) y Juan Bautista Mahiques (Justicia).

El oficialismo busca en Diputados obtener la media sanción de la reforma de la carta orgánica del Banco Central (BCRA) y la nueva ley de inocencia fiscal, entre otras iniciativas acordadas con las bancadas dialoguistas.

En el Senado el temario previsto incluye el debate sobre un conjunto de tratados internacionales y el debate de 67 pliegos para designaciones en la Justicia federal.

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