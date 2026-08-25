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Murió el jamaiquino que prometió construir el Disney argentino y terminó en la calle

Max Higgins tenía 55 años y había llegado hace casi 20 años a Argentina con la promesa de instalar un parque de diversiones premium

25 de agosto 2026 · 18:40hs
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Max Higgins había prometido un Disney en San Pedro

Max Higgins había prometido un Disney en San Pedro

Llegó en 2007, organizó un reality para futbolistas y se sacó fotos con Maradona. Max Higgins irrumpió en el país y se proclamó como un exitoso empresario. Entre sus histriónicos planes estaba instalar un parque de diversiones al estilo Disney a horas de Rosario, sin embargo, todo su discurso se fue quedando en el camino y transitó los últimos años de su vida como homeless, hasta que finalmente esta semana se conoció su fallecimiento a los 55 años.

Este martes un vecino de la localidad bonaerense de Merlo denunció que una persona estaba tendida en el suelo y sin signos vitales. Cuando la policía llegó al lugar se encontró con Emile Maxim St. Patrick Higgins de 55 años ya sin vida. El hombre que era conocido como Max Higgins tuvo su momento dorado décadas atrás, cuando se codeó con Diego Maradona, Gabriel Batistuta y Sergio Goycochea, entre otros.

Los primeros pasos de la investigación por la muerte de Higgins los tomó la Unidad Funcional de Instrucción N° 3 de Morón que inició una causa por “averiguación de causales de muerte” y ordenó la realización de la autopsia. A su vez, los testimonios dan cuenta que los vecinos no conocían a Higgins y que hacía semanas se alojaba en la misma zona donde fue encontrado sin vida. Los primeros médicos que atendieron el caso señalaron que los motivos del deceso fueron por causas naturales.

Del rey del entretenimiento a vivir en la calle

Max Higgins se proclamaba hace diecinueve años como el Rey del Entretenimiento. El empresario jamaiquino prometía invertir millones de dólares en la Argentina y hasta planeó construir un parque de diversiones al estilo Disney World en la localidad de San Pedro, a 150 kilómetros de Rosario. Sin embargo, terminó en situación de calle y con problemas de salud mental.

>> Leer más: El millonario que iba a construir un parque Disney cerca de Rosario fue internado en un psiquiátrico

En el 2007, Higgins causó revuelo cuando anunció que construiría en San Pedro un gran parque de diversiones que iba a ser bautizado con el nombre de Walt Disney Mundo S.A. El proyecto iba a ocupar 130 hectáreas, prometía 600 puestos de trabajo y la llegada de mil millones de dólares en inversión.

En San Pedro la noticia generó expectativas y cuando Higgins aterrizó en la localidad para recorrer el terreno y reunirse con el intendente parecía que su proyecto ya estaba en marcha. Sin embargo, nunca se concretó y tuvo problemas penales por usurpación ilegal de marca por parte de los verdaderos dueños de Disney.

Pero eso no fue lo único que hizo en la Argentina. También organizó en Mar del Plata dos ediciones del World Football Idol, un show para buscar al mejor jugador del mundo. Para eso, contrató a figuras como Diego Maradona, Gabriel Batistuta y Sergio Goycochea. “Max es un loco lindo que se atreve a descubrir nuevos jugadores, y se asoció con nosotros para ir buscando talentos en la Argentina. Ojalá lo siga haciendo, como se hizo acá se podrá hacer en otras provincias. Siempre que se haga algo para la Argentina y sume, nosotros vamos a estar de acuerdo, ya se lo dijimos”, había dicho Maradona en una oportunidad.

>> Leer más: El empresario embaucador jamaiquino que terminó como mendigo en Buenos Aires

Sin embargo, a pesar de los grandes personajes que participaron del programa y que el ganador se llevaría un Lamborghini Diablo, 100 dólares y una aprueba en un equipo del mundo, al proyecto no le fue bien.

Higgins quedó expuesto

Tras su separación, la exesposa de Higgins, Sandra Zapata, declaró que su exmarido había sido declarado culpable en Estados Unidos y en Inglaterra por estafas con cheques sin fondo y fabulación.

Sumado a esto, se conoció que el premio del programa de televisión World Football Idol, un Lamborghini Diablo, en realidad era prestado. También se conoció que los patrocinadores que anunciaba jamás se habían acercado a la producción.

Según se creyó, su dinero en realidad provenía de una estafa piramidal conocida, donde las ganancias se crean a partir de nuevos inversores y no de generar un capital real.

Tras caer en desgracia se lo vio durmiendo en la calle en la zona de Retiro con un maletín como almohada.

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