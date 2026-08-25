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La historia de la valija que obligó a evacuar el aeropuerto de Rosario

Un equipaje abandonado activó el protocolo antiexplosivos en el aeropuerto de Rosario. Hubo una detonación controlada, evacuación y demoras en algunos vuelos

25 de agosto 2026 · 08:54hs
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La valija fue detonada en el aeropuerto

Captura de TV (Telefé Rosario)

La valija fue detonada en el aeropuerto

El episodio que alteró durante la tarde del lunes la actividad del Aeropuerto Internacional de Rosario comenzó con una valija abandonada que permaneció durante más de una hora cerca de uno de los accesos a la terminal. Como nadie se presentó a reclamarla, se activó el protocolo de seguridad y el lugar fue evacuado de manera preventiva.

El operativo incluyó la intervención de especialistas de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y terminó con una detonación controlada del equipaje.

Finalmente, se comprobó que la valija no contenía explosivos ni elementos peligrosos: había ropa y efectos personales.

Por qué evacuaron el aeropuerto de Rosario

La valija fue detectada en un sector de ingreso de la terminal. Personal del aeropuerto intentó determinar si pertenecía a alguno de los pasajeros que se encontraban en el lugar, pero al no aparecer ningún propietario y permanecer el equipaje allí durante más de una hora, se decidió activar el protocolo correspondiente.

La situación fue tomada como potencialmente riesgosa hasta determinar qué había en el interior.

Por eso, cerca de las 18.30, se estableció un perímetro de seguridad y se dispuso el retiro temporal de pasajeros y trabajadores del sector. Hasta el lugar llegó el Grupo Especial de Control de Explosivos y Armas Especiales de la PSA, que quedó a cargo de inspeccionar el equipaje.

La detonación controlada

Como parte del procedimiento de seguridad, los especialistas realizaron una detonación controlada sobre la valija para descartar la presencia de un artefacto explosivo.

Una vez finalizada la intervención, los agentes comprobaron que el equipaje solo contenía ropa y efectos personales.

Con el riesgo descartado, el aeropuerto fue nuevamente habilitado y alrededor de las 20 comenzó a normalizarse la actividad en la terminal.

Un pasajero que esperaba para viajar a Bariloche contó que fueron retirados del sector mientras se desarrollaba el operativo: "Apareció una valija y nos hicieron esperar a un costado. Estaba abandonada en el medio hasta que vino Explosivos y después liberaron la zona".

>> Leer más: Detonaron en el aeropuerto de Rosario una valija sospechosa abandonada

Otro testigo, un taxista que se encontraba en el ingreso del aeropuerto, relató que el operativo llamó la atención de quienes estaban en el lugar: "No entendíamos nada hasta que empezaron a hacer el protocolo antibombas".

Qué pasó con los vuelos

La evacuación y las restricciones de circulación dentro de la terminal generaron demoras temporales en algunos vuelos.

Entre los servicios afectados estuvo un vuelo con destino a Bariloche, cuya partida se demoró aproximadamente 35 minutos respecto del horario previsto.

También registró una demora un avión procedente de Aeroparque, cuyo aterrizaje en Rosario se produjo más tarde de lo programado debido a las medidas de seguridad implementadas durante el operativo.

>> Leer más: Un vuelo que iba de Buenos Aires a Madrid terminó en Natal por problemas técnicos

Una vez que los especialistas descartaron cualquier peligro y se liberó el perímetro, la actividad aérea retomó su funcionamiento habitual.

Así, lo que durante algunas horas generó preocupación entre pasajeros y trabajadores del aeropuerto terminó siendo una falsa alarma provocada por una valija abandonada, que obligó a aplicar el protocolo antiexplosivos por precaución.

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