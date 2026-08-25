Murió Dolly Parton, la legendaria reina de la música country

La legendaria cantante, compositora y actriz estadounidense Dolly Parton murió este martes a los 80 años, según confirmó su familia mediante un video publicado en las redes sociales oficiales de la artista.
Falleció a los 80 años. Su composición “I Will Always Love You” alcanzó mayor popularidad cuando fue interpretada por Whitney Houston
La legendaria cantante, compositora y actriz estadounidense Dolly Parton murió este martes a los 80 años, según confirmó su familia mediante un video publicado en las redes sociales oficiales de la artista.
Su sobrino Brin Seaver fue el encargado de comunicar la noticia en representación de las familias Parton y Owens. Por el momento, no se informó la causa de su fallecimiento.
Parton, considerada una de las grandes figuras de la música country, construyó una carrera que atravesó casi seis décadas y trascendió ampliamente el género. Desde una infancia marcada por la pobreza en las montañas de Tennessee llegó al estrellato mundial con canciones que se convirtieron en clásicos, entre ellas “Jolene”, “9 to 5” y “Coat of Many Colors”.
Su composición “I Will Always Love You” alcanzó una popularidad todavía mayor cuando fue interpretada por Whitney Houston.