La escena de "Margarita" que se volvió viral: ¿una indirecta para Javier Milei?

Un monólogo de su antagonista generó repercusión en redes sociales y muchos usuarios aseguraron que está dirigida al gobierno nacional

Una escena de "Margarita" se volvió viral en redes sociales

“Margarita” , la exitosa serie de Cris Morena y continuación de la icónica “Floricienta”, estrenada en 2004, lanzó su tercera temporada . Más allá del regreso de sus queridos personajes y de la trama de esta nueva entrega, un clip se hizo viral en redes sociales luego de que una de sus protagonistas dijera una frase que muchos interpretaron como una indirecta hacia Javier Milei.

Después de dos exitosas temporadas, HBO Max estrenó la tercera entrega de “Margarita” . En una de las escenas, Delfina, interpretada por Isabel Macedo, la antagonista de la tira, realiza un monólogo con una reflexión sobre la sociedad que rápidamente se volvió viral en redes sociales .

Si bien la productora Cris Morena nunca se expresó a favor o en contra del gobierno, una de las frases del guion hizo que muchos usuarios señalaran que se trataba de un “palito” o una posible mención por parte de la creadora de la serie hacia el presidente Javier Milei .

La frase viral de "Margarita"

En redes sociales, se volvió viral una escena de “Margarita” en la que su antagonista realiza un monólogo.

“Cuando te preguntes cómo puede ser que un villano sea presidente, o una villana sea aplaudida por el público, recordá esta verdad universal: porque la gente es estúpida”, dice Delfina en la frase que se volvió viral en redes sociales.

Muchos usuarios interpretaron que la referencia a que “un villano sea presidente” era una indirecta hacia Javier Milei.

“Milei”



Por el comentario de Isabel Macedo (Delfina) en la tercera temporada de #Margarita, la serie de Cris Morena, "Cuando te preguntes cómo un villano puede ser presidente..." pic.twitter.com/fmH1WWt7xf — Un poco de tendencias (@unpocotendencia) August 24, 2026

>>Leer más: Cris Morena confirmó la segunda temporada de "Margarita" con un tierno video