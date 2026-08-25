El tiempo en Rosario: miércoles con algunas nubes y la máxima en aumento

Los registros treparían hasta 21º y se mantendrían en valores similares al menos durante una semana

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este miércoles 26 de agosto en Rosario cielo parcialmente nublado y una temperatura máxima que treparía hasta los 21º y se mantendría en niveles similares al menos durante una semana.

La madrugada del miércoles llega con vientos moderados del noreste, un registro de 10º y cielo parcialmente nublado que se mantendría durante toda la jornada. A la mañana la temperatura rondaría los 9º, en la tarde habría una máxima de 21º y a la noche bajaría a 17º.

El jueves hay hasta un 40 por ciento probabilidades de tormentas aisladas entre la madrugada y la mañana y posibles chaparrones a la tarde, cuando podrían registrarse fuertes ráfagas de viento. La máxima llegaría a 20º y la mínima sería de 12º.

Para el viernes anticipan cielo algo nublado, con fuertes ráfagas matinales. La máxima sería de 19º y la mínima de 9º.

El sábado las temperaturas oscilarían entre 20º y 11º, con cielo parcialmente nublado.

El domingo nuevamente estaría parcialmente nublado, con 19º de máxima y 9º de mínima.

El lunes estaría algo nublado, con una máxima en torno a los 20º y la mínima subiendo a 12º.