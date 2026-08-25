La Capital | La Ciudad | El tiempo

El tiempo en Rosario: miércoles con algunas nubes y la máxima en aumento

Los registros treparían hasta 21º y se mantendrían en valores similares al menos durante una semana

25 de agosto 2026 · 23:39hs
Google Seguir a La Capital en Google
El tiempo en Rosario: miércoles con algunas nubes y la máxima en aumento

Archivo / La Capital

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este miércoles 26 de agosto en Rosario cielo parcialmente nublado y una temperatura máxima que treparía hasta los 21º y se mantendría en niveles similares al menos durante una semana.

La madrugada del miércoles llega con vientos moderados del noreste, un registro de 10º y cielo parcialmente nublado que se mantendría durante toda la jornada. A la mañana la temperatura rondaría los 9º, en la tarde habría una máxima de 21º y a la noche bajaría a 17º.

El jueves hay hasta un 40 por ciento probabilidades de tormentas aisladas entre la madrugada y la mañana y posibles chaparrones a la tarde, cuando podrían registrarse fuertes ráfagas de viento. La máxima llegaría a 20º y la mínima sería de 12º.

Para el viernes anticipan cielo algo nublado, con fuertes ráfagas matinales. La máxima sería de 19º y la mínima de 9º.

El sábado las temperaturas oscilarían entre 20º y 11º, con cielo parcialmente nublado.

El domingo nuevamente estaría parcialmente nublado, con 19º de máxima y 9º de mínima.

El lunes estaría algo nublado, con una máxima en torno a los 20º y la mínima subiendo a 12º.

Noticias relacionadas
La mañana de domingo arrancará muy fría y se espera que el cielo vuelva a mostrar algunas nubes.

Se viene otro día con temperaturas bajo cero y el posible retorno de las nubes

Vuelve el sol y también el frío, por lo que el tiempo durante el fin de semana será invernal.

El tiempo en Rosario: el sol seguirá presente, pero llegan temperaturas bajo cero

el tiempo en rosario: viernes mas frio con la llegada de un frente polar

El tiempo en Rosario: viernes más frío con la llegada de un frente polar

el tiempo en rosario: jueves cambiante, con posibles lluvias y tambien algo de sol

El tiempo en Rosario: jueves cambiante, con posibles lluvias y también algo de sol

Ver comentarios

Las más leídas

Otro ex-Central es figura en un equipo sorpresa que va por el ascenso

Otro ex-Central es figura en un equipo sorpresa que va por el ascenso

Detuvieron a los jefes de Microtráfico de la PDI de Venado Tuerto

Detuvieron a los jefes de Microtráfico de la PDI de Venado Tuerto

Central, un gran candidato para uno de los títulos que quedan en juego en la temporada

Central, un gran candidato para uno de los títulos que quedan en juego en la temporada

Llevó a su esposa al trabajo, volvió y un incendio destruyó el auto

Llevó a su esposa al trabajo, volvió y un incendio destruyó el auto

Lo último

Leiva Joyas vuelve a Rosario: tasaciones gratuitas y lingotes de oro para inversión

Leiva Joyas vuelve a Rosario: tasaciones gratuitas y lingotes de oro para inversión

El tiempo en Rosario: miércoles con algunas nubes y la máxima en aumento

El tiempo en Rosario: miércoles con algunas nubes y la máxima en aumento

Trump ahora quiere que el lago Ontario se llame lago Estados Unidos

Trump ahora quiere que el lago Ontario se llame "lago Estados Unidos"

Con Massa en primera fila, Giuliano ensayó una foto de unidad del peronismo santafesino

Presentó su libro en Rosario en un evento que funcionó como plataforma de lanzamiento de su candidatura a gobernador
Con Massa en primera fila, Giuliano ensayó una foto de unidad del peronismo santafesino

Por Mariano D'Arrigo
Crimen impune: dos absueltos por el asesinato de un soldadito en Ludueña
Policiales

Crimen impune: dos absueltos por el asesinato de un soldadito en Ludueña

Pullaro y sus pares de Córdoba y Entre Ríos se reúnen con Santilli
Política

Pullaro y sus pares de Córdoba y Entre Ríos se reúnen con Santilli

Amenaza desde Coronda, antesala de un crimen vinculado al narcomenudeo
Policiales

Amenaza desde Coronda, antesala de un crimen vinculado al narcomenudeo

Lo buscaban desde 2021 y cayó por robarle zapatillas a un cordobés en Pichincha
Policiales

Lo buscaban desde 2021 y cayó por robarle zapatillas a un cordobés en Pichincha

Detuvieron a los jefes de Microtráfico de la PDI de Venado Tuerto
Policiales

Detuvieron a los jefes de Microtráfico de la PDI de Venado Tuerto

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Otro ex-Central es figura en un equipo sorpresa que va por el ascenso

Otro ex-Central es figura en un equipo sorpresa que va por el ascenso

Detuvieron a los jefes de Microtráfico de la PDI de Venado Tuerto

Detuvieron a los jefes de Microtráfico de la PDI de Venado Tuerto

Central, un gran candidato para uno de los títulos que quedan en juego en la temporada

Central, un gran candidato para uno de los títulos que quedan en juego en la temporada

Llevó a su esposa al trabajo, volvió y un incendio destruyó el auto

Llevó a su esposa al trabajo, volvió y un incendio destruyó el auto

Copa Santa Fe: se viene el clásico entre Rosario Central y Newells por un lugar a la final 2026

Copa Santa Fe: se viene el clásico entre Rosario Central y Newell's por un lugar a la final 2026

Ovación
Copa Santa Fe: se viene el clásico entre Rosario Central y Newells por un lugar a la final 2026

Por Juan Iturrez

Copa Santa Fe: se viene el clásico entre Rosario Central y Newell's por un lugar a la final 2026

Copa Santa Fe: se viene el clásico entre Rosario Central y Newells por un lugar a la final 2026

Copa Santa Fe: se viene el clásico entre Rosario Central y Newell's por un lugar a la final 2026

Básquet: la selección U13 de Santa Fe irá por el título nacional

Básquet: la selección U13 de Santa Fe irá por el título nacional

Tenis: el club Centenario de Venado Tuerto brilló con un torneo de alto vuelo

Tenis: el club Centenario de Venado Tuerto brilló con un torneo de alto vuelo

Policiales
Amenaza desde Coronda, antesala de un crimen vinculado al narcomenudeo
Policiales

Amenaza desde Coronda, antesala de un crimen vinculado al narcomenudeo

Lo buscaban desde 2021 y cayó por robarle zapatillas a un cordobés en Pichincha

Lo buscaban desde 2021 y cayó por robarle zapatillas a un cordobés en Pichincha

Crimen impune: dos absueltos por el asesinato de un soldadito en Ludueña

Crimen impune: dos absueltos por el asesinato de un soldadito en Ludueña

Detuvieron a los jefes de Microtráfico de la PDI de Venado Tuerto

Detuvieron a los jefes de Microtráfico de la PDI de Venado Tuerto

La Ciudad
El tiempo en Rosario: miércoles con algunas nubes y la máxima en aumento
La Ciudad

El tiempo en Rosario: miércoles con algunas nubes y la máxima en aumento

Crimen de Silvia Filler: estrenan el documental La memoria que habitamos

Crimen de Silvia Filler: estrenan el documental "La memoria que habitamos"

Llega la segunda edición de la Expo Café Rosario con degustaciones, talleres y gastronomía

Llega la segunda edición de la Expo Café Rosario con degustaciones, talleres y gastronomía

Causa fentanilo: familias de Rosario calificaron de burla los dichos de exfuncionarias

Causa fentanilo: familias de Rosario calificaron de burla los dichos de exfuncionarias

Crimen de Silvia Filler: estrenan el documental La memoria que habitamos
La Ciudad

Crimen de Silvia Filler: estrenan el documental "La memoria que habitamos"

Femicidio en la farmacia: Luego de la ruptura comenzó un hostigamiento
Policiales

Femicidio en la farmacia: "Luego de la ruptura comenzó un hostigamiento"

La historia de la valija que obligó a evacuar el aeropuerto de Rosario
La Ciudad

La historia de la valija que obligó a evacuar el aeropuerto de Rosario

Locales vacíos en el centro: impulsan un régimen de incentivos fiscales
La Ciudad

Locales vacíos en el centro: impulsan un régimen de incentivos fiscales

Paren de matarnos: convocan a una marcha en Rosario tras los femicidios
La Ciudad

"Paren de matarnos": convocan a una marcha en Rosario tras los femicidios

La industria acumula una caída del 2 % en lo que va del año
Economía

La industria acumula una caída del 2 % en lo que va del año

Cerimedo no tiene relación con Milei, afirman, pese a sus ingresos a la Casa Rosada
Política

Cerimedo "no tiene relación con Milei", afirman, pese a sus ingresos a la Casa Rosada

Daniel Mecca presenta su libro en Rosario: Borges era un trabajador de la palabra

Por Miguel Pisano
Información General

Daniel Mecca presenta su libro en Rosario: "Borges era un trabajador de la palabra"

Llevó a su esposa al trabajo, volvió y un incendio destruyó el auto
La Ciudad

Llevó a su esposa al trabajo, volvió y un incendio destruyó el auto

Tierra del Fuego cuestionó el amarre de un buque británico en Ushuaia
Información General

Tierra del Fuego cuestionó el amarre de un buque británico en Ushuaia

Seguridad vial en Rosario: 28 muertes en lo que va del año y preocupación por las motos
La Ciudad

Seguridad vial en Rosario: 28 muertes en lo que va del año y preocupación por las motos

La Luna de Sangre enciende el cielo: cómo y cuándo ver el último eclipse del año
Información General

La Luna de Sangre enciende el cielo: cómo y cuándo ver el último eclipse del año

El agro cerró una campaña con una cosecha histórica de 169 millones de toneladas
Agro

El agro cerró una campaña con una cosecha histórica de 169 millones de toneladas

Vóley: Las Panteritas hicieron un gran Mundial U17 con dos joyas rosarinas

Por Leandro Garbossa
Ovación

Vóley: Las Panteritas hicieron un gran Mundial U17 con dos joyas rosarinas

Qué pasó con el almanaque del Laguito del parque Independencia
La Ciudad

Qué pasó con el almanaque del Laguito del parque Independencia