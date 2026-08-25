Fentanilo contaminado: indagaron a dos exfuncionarias y las familias de Rosario calificaron de burla a la declaración

Las familias de víctimas de Rosario criticaron la postura de ambas y se preguntaron: "¿Cuántas oportunidades hubo para detener esto?"

La causa por las muertes a raíz de fentanilo contaminado avanza y en las últimas horas se conocieron testimonios clave de Nélida Agustina Bisio y Gabriela Mantecón Fumadó , dos exfuncionarias y principales apuntadas de coordinar los organismos de control de los laboratorios Ramallo y HLB Pharma . Las versiones fueron contradictorias y desde las familias de víctimas del fármaco adulterado estallaron: “Es una burla a las familias y la salud política. Su prioridad es el blindaje político y corporativo”, dijo Ivana Esteban, integrante del grupo de familias de Rosario.

La que primero declaró fue Gabriela Mantecón Fumadó, exdirectora del Instituto Nacional de Medicamentos (Iname), que señaló que Bisio y Enriqueta Pearson (exsubadministradora de la Anmat) no tenían la capacidad de emitir un informe, una respuesta o una decisión sin que fuese autorizada previamente, evaluada la respuesta y corregida por personal del Ministerio de Salud de la Nación”, que conduce Mario Lugones, unos de los ministros más defendidos por Casa Rosada.

Mantecón Fumadó apuntó que no se trataba de una tarea regulada, sino de una metodología impuesta desde la llegada de Lugones a la cartera de salud. La exdirectora fue designada en el Iname en 2022, pero su carrera en el Estado comenzó en 1999 como asesora jurídica en el Ministerio de Salud.

“El jefe es Agustina (por Bisio). Yo le elevo las cosas a Agustina y ella tenía la orden de que todo pase por el Ministerio”, agregó Mantecón Fumadó y aseguró que recién el 15 de marzo de 2025 recibió la orden de cerrar HLB Pharma y Laboratorios Ramallo . Para ese entonces, los dos lotes de ampollas contaminadas de fentanilo tenían más de dos meses de circulación por todo el país.

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Bisio, que llegó a la Anmat con el gobierno actual, desmintió esta versión y si bien sostuvo que tenía charlas diarias con Lugones, dijo que el ministro solicitaba “endurecer y acelerar las medidas de control sanitario sobre los laboratorios implicados” y apuntó directamente contra Mantecón Fumadó: “Como Administradora Nacional, se encontraba en la cúspide de una macroestructura administrativa altamente desconcentrada y especializada de más de 1.100 agentes y 110 unidades organizativas. Es materialmente imposible que la autoridad máxima controle cada escritorio y cada espacio. El Iname operaba con autonomía y que fue su directora nacional quien tomó las decisiones de demorar o paralizar las principales medidas preventivas”.

Indignación en las familias de Rosario

Tras conocer la declaración de Bisio y Mantecón Fumadó las familias de víctimas de fentanilo adulterado mostraron su indignación por el cruce en el Juzgado Nº 3 de La Plata, donde se tramita la causa que originó más de 110 muertes.

Ivana Esteban, hija de Rosa Campos (una de las víctimas rosarinas), mostró su malestar al leer las declaraciones de las exfuncionarias: “Es una burla a las familias y la salud política. Su prioridad es el blindaje político y corporativo”.

Las declaraciones, dijo Esteban, “generan indignación y una profunda sensación de desamparo en las familias” porque “decir que era materialmente imposible controlar cada escritorio, no puede convertirse en una excusa para diluir responsabilidades”.

“Mientras nuestros seres queridos morían, existían señales y fallas que debían ser detectadas y atendidas. Hoy vemos estrategias defensivas, acusaciones cruzadas y funcionarios intentando despegarse de una cadena de decisiones que debe ser investigada hasta las últimas consecuencias”, agregó Ivana Esteban.

En la misma línea, se plantó Celeste Ferrari, hija de Luis Ferrari (otra víctima rosarina), y sostuvo que “la investigación dice muy claro que había advertencia e irregularidades y que se demoraron las medidas. Vemos a dos exfuncionarias atribuyéndose responsabilidades entre sí, mientras tanto había 118 alertas a estos establecimientos por fallas en la producción”.

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Ferrari pidió investigar la cadena de responsables y planteó una pregunta retórica: “¿Cuántas oportunidades hubo para detener esto y no llegue a las instituciones médicas? Los familiares no necesitamos que se pasen la responsabilidad entre funcionarios, sino una verdad completa y que haya respuesta completa”.

Por último, pidió que “caigan los responsables porque acá no fue que había plata en la calle como dicen, acá eran vidas”.

Celeste Ferrari apuntó directamente contra una conversación entre Mantecón Fumadó y otra funcionaria del Iname, que no fue identificada, fechada en el 26 de febrero de 2025. La persona que la Justicia no reveló su identidad expone que llegaron consultas sobre la situación de medicamentos producidos en Ramallo porque no se habían producido lotes bajo las Buenas Prácticas de Fabricación y alertó a la exdirectora del Iname: “Es peligroso. Una persona que reporte evento adverso o se muera es nuestra responsabilidad. No podemos demorar la respuesta”. Acto seguido, Mantecón Fumado responde: “Es un montón de guita que está en la calle. Sí lo sé. Déjame ver los mails”.

Para la fiscalía, esta conversación pone en evidencia que Mantecón Fumadó conocía del riesgo sanitario, pero que su preocupación central estaba en el impacto económico sobre HLB Pharma y Laboratorios Ramallo.

La exfuncionaria más complicada

Mantecón Fumadó fue la directora del Iname, el instituto encargado del control de medicamentos en Argentina y dependiente de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat).

En ese contexto, la fiscalía investigó un patrón de comportamiento en su gestión y encontró que en enero de 2024 ya había tenido conversaciones directas con directivos de HLB Pharma en los que exigía la respuesta de correos “sino voy a tener que tomar urgente otras medidas. Y no las voy a poder moderar después. Te ruego respondan. Después es más difícil remontar”.

María Victoria García, gerenta de Gestión de Calidad de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo, expuso aún más a Mantecón Fumadó ya que a través de mensajes de WhatsApp con Antonio Maiorano, director técnico de HLB reconoció haberse reunido con Bisio y la exdirectora Iname. “Estuvimos hablando con ella de los prospectos y los rótulos, que no tenemos, que no podemos conseguir, que no figuran en ANMAT, ella va a intentar por otro lado también conseguirnos. Estuvimos hablando un rato, la verdad que re bien predispuestas ambas, las dos”, dijo.

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La reunión a la que hace referencia García se dio el 14 de enero de 2025, meses antes del estallido sanitario por fentanilo, y participaron Bisio y Mantecón Fumadó en la sede de la ANMAT, en Avenida de Mayo 869, con cuatro directivos de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo: Ariel García Furfaro y su hermano Diego García Furfaro, titulares de los laboratorios. De la misma también participaron, Javier Tchukran, director de Manufactura de las empresas, y María Victoria García.

La reunión

Según detalla la investigación, los empresarios solicitaron la reunión para frenar o demorar las circulares de Iname para prohibir la producción en Ramallo y la comercialización de productos de HLB.

Pero las versiones de Bisio y Mantecón Fumadó fueron distintas. La extitular del Anmat apuntó que Mantecón Fumadó solicitó la reunión 48 horas antes de la cita y que ella asistió por insistencia de su subordinada. “Me dijo que son personas complicadas y (que su presencia) era para mantener el orden”, relató y aseguró que durante la reunión “acalorada” de 42 minutos no emitió opinión y escuchó a Mantecón Fumadó “defendiendo la tarea llevada adelante por los inspectores y resaltando las falencias que se habían detectado”.

Esta reunión explicó Bisio, no eran habituales y fue tal el cambio de agenda en su rutina que decidió programarse un recordatorio. En ese contexto, Bisio afirmó: “No se confeccionó la planilla de audiencias del ANMAT, ya que se trataba de una reunión solicitada internamente por la Dra. Mantecón Fumadó”.

“Tras lo sucedido, advierto que es posible que Mantecón Fumadó intentara involucrarme en cuestiones en las que ella era la única responsable, por sus facultades, para intervenir”.

Mantecó Fumadó planteó una versión distinta. “(Los empresarios) Vinieron con los botines de punta” para evitar el cierre de los laboratorios, contó y agregó que junto a Bisio le dieron un plazo para presentar la documentación que restaba, pero que no lo cumplieron. Por su parte, Ariel García Furfaro había reconocido esa reunión, pero nunca mencionó a Mantecón Fumadó.

Recién el 10 de febrero de 2025 se prohibió la producción a Laboratorios Ramallo, pero el impedimento de comercializar productos de HLB Pharma nunca se firmó. Aunque la primera alerta del Hospital Italiano de La Plata fue en mayo de 2025, la Justicia investiga muertes desde enero de 2025.

Bisio y Mantecón Fumadó fueron detenidas el 3 de agosto de 2026 a pedido de la fiscalía, pero recuperaron la libertad tras pagar una fianza de 75 millones de pesos cada una. La causa ya acumula 13 procesados entre directivos, accionistas y responsables de las plantas elaboradoras ubicadas en San Isidro y Ramallo, en la provincia de Buenos Aires.

Según los números oficiales, hay 114 muertos y 49 sobrevivientes en todo el país. Sólo en Santa Fe se registran 69 víctimas entre fallecidos y sobrevivientes, de las cuales 51 corresponden a Rosario, el distrito con mayor cantidad de casos en todo el país.