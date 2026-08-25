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Otro ex-Central que la rompe: es figura en un equipo sorpresa que va por el ascenso a la Liga Profesional

Marcó cinco goles en los últimos seis partidos y dio tres asistencias. El último fue un gran tiro libre que le abrió el camino del triunfo al equipo

25 de agosto 2026 · 18:21hs
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Diego Becker llegó a la primera de Central en 2016 y diez años después la rompe en el ascenso. 

Diego Becker llegó a la primera de Central en 2016 y diez años después la rompe en el ascenso. 

El tiro libre era desde la izquierda y muy cerca del área. El diez se paró a tres pasos de la pelota, repiqueteó y sacó un zurdazo cruzado con mucha rosca que pasó la barrera y superó el manotazo del arquero. Fue gol, golazo en el ascenso de un volante ofensivo que salió de la cantera de Central.

Se trata de Diego Becker, quien atraviesa un gran momento en un equipo que está todavía mejor. Va primero en su grupo de la Primera Nacional y tiene serias aspiraciones de jugar la final por el primer ascenso a la Liga Profesional. Hoy ese partido sería contra el histórico Ferro Carril Oeste.

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El dueño de la pelota parada

El último golazo de Becker en el ascenso fue el sábado, a los 71 minutos del partido contra Agropecuario. El choque iba 0 a 0 cuando hubo una falta muy cerca del área. Nadie más que Becker fue a buscar la pelota: en su equipo ya todos saben que es el dueño de ese tipo de jugadas.

Becker abrió el marcador con ese tantazo y un rato después Berón puso el 2 a 0. Así terminó el partido, con victoria del sorprendente líder de la Zona B de la Primera Nacional. Le lleva tres puntos al siempre candidato Gimnasia de Jujuy y tiene un partido menos. Al campeonato le quedan ocho fechas y el equipo del suroeste de la Capital Federal tiene serias posibilidades de luchar por un ascenso.

La figura de Tristán Suárez

Becker es hoy por hoy la figura del equipo, y no sólo por el gol que le hizo a Agropecuario y abrió el camino hacia una nueva victoria del equipo conducido por José María "Pancho" Martínez, el entrenador que está en el club desde abril de 2024. Toda una rareza en el ascenso argentino.

El mediocampista de 28 años nacido en Los Quirquinchos viene en una racha impresionante. En los últimos seis partidos marcó cinco goles y dio tres asistencias. Le convirtió a Nueva Chicago, Chacarita, Güemes, Gimnasia de Jujuy, Almirante Brown y Agropecuario. Y los pases gol fueron ante Güemes, Gimnasia y Almirante.

Quienes conocen a fondo la Primera Nacional afirman que Becker es hoy uno de los tres o cuatro jugadores más determinantes de la categoría, que tiene 36 equipos y es supercompetitiva. Y el ex-Central dice que lo disfruta, ahora que puede: "No siempre se puede pelear un campeonato, así que hay que aprovecharlo", afirma.

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Diego Becker en Central

Bécker llegó de Los Quirquinchos a Central cuando era adolescente. Debutó en la primera división en 2016 y permaneció en Arroyito hasta 2019. En total, participó en nueve partidos y nunca pudo marcar un gol. Luego pasó por Alvarado, Tigre, Instituto, Atlanta, Ethnikos Achnas (Chipre) y otra vez Alvarado. A principios de este año se sumó a Tristán Suárez, que ya en 2025 hizo una gran campaña en la Primera Nacional y llegó al Reducido por el segundo ascenso.

Aunque jugó en 16 de los 25 partidos del equipo en lo que va del torneo, hasta hace algunas fechas no había marcado goles. Pero en los últimos partidos se destapó y metió cinco. En el club están chochos con él, y él está muy a gusto. Habrá que ver cuál es el final de una de las historias más atrapantes de la temporada en el fútbol argentino.

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