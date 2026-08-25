Detuvieron a los jefes de Microtráfico de la Policía de Investigaciones de Venado Tuerto Danilo Grossi y Brian Duclo, jefe y subjefe del área de la PDI abocada a investigar el comercio de drogas a baja escala, fueron aprehendidos este martes 25 de agosto 2026 · 15:31hs

Detuvieron a los jefes de Microtráfico de la Policía de Investigaciones de Venado Tuerto.

Una investigación llevada adelante entre fiscales provinciales y federales derivó en la detención de los jefes de la División Microtráfico de la Policía de Investigaciones (PDI) de Venado Tuerto. Las aprehensiones se dieron en una serie de allanamientos realizados en esa localidad, en General Lagos y en Carreras.

Danilo Grossi y Brian Duclo, jefe y subjefe respectivamente del área de Microtráfico de la PDI de Venado Tuerto, fueron detenidos este martes por la mañana. Los operativos fueron realizados por la Agencia de Control Policial.

Se trata de una investigación en conjunto entre fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de la Fiscalía General de la provincia y del Ministerio Público Fiscal de la Nación. Por el momento no trascendieron pormenores de la pesquisa que llevó a la detención de la cúpula del área que abocada a investigar el comercio de drogas a baja escala.

Los allanamientos fueron solicitados por los fiscales Ana Belén Stampella y Luis Lagioia, de la Tercera Circunscripción del MPA. La intervención de fiscales federales, en tanto, se dio en el marco del llamado Equipo Conjunto de Investigación que articula a investigadores de ambos fueros.