Trump ahora quiere que el lago Ontario se llame "lago Estados Unidos"

El mandatario lanzó su propuesta en medio de su intensa guerra comercial con Canadá

En medio de su intensa guerra comercial con Canadá, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planteó la idea de cambiar el nombre del lago Ontario para que pase a llamarse “lago Estados Unidos”.

Trump tiene un amplio margen sobre cómo el gobierno de Estados Unidos reconoce lugares geográficos y puntos de referencia. Pero no puede obligar a Canadá ni a los ciudadanos de uno u otro lado de la frontera a seguir sus preferencias en cuanto a convenciones de nombres. El 20 de enero de 2025, Trump firmó la orden ejecutiva 14.172, que ordenó que el gobierno federal de Estados Unidos renombrara el Golfo de México como "Gulf of America", al menos en las referencias y organismos federales estadounidenses.

Trump presentó la idea de renombrar el área más oriental de los Grandes Lagos horas antes del anuncio previsto del primer ministro canadiense Mark Carney sobre aranceles recíprocos a las importaciones estadounidenses hacia su país. “Estados Unidos considera seriamente cambiar el nombre del lago Ontario a lago Estados Unidos, ya que no esperamos hacer muchos negocios con Ontario por mucho más tiempo”, publicó Trump el lunes en la red Truth Social.

Ontario es el principal socio comercial de muchos Estados norteamericanos.

Estados Unidos y Canadá, que comparten fronteras a lo largo de varios de los Grandes Lagos (incluido el lago Ontario), están inmersos en una prolongada disputa comercial, en la que, durante el fin de semana, el gobierno de Trump impuso aranceles del 50 % a 20.000 millones de dólares en bienes canadienses tras la ruptura de las conversaciones entre ambos países. Eso elevó los aranceles más bajos que Trump impuso en 2025, poco después de que comenzara su segunda presidencia.

Trump también amenazó con imponer nuevos aranceles del 50 % a los vehículos, autopartes y acero canadienses, mientras Carney afirmó que las exigencias comerciales de Estados Unidos mostraban que Washington quería “destruir las principales industrias” canadienses, incluidas las de automóviles, acero y aluminio.

El primer ministro de Ontario, Doug Ford, quien intercambió insultos con Trump el lunes, minimizó la amenaza sobre el lago Ontario.