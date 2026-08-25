La Capital | El Mundo | Donald Trump

Trump ahora quiere que el lago Ontario se llame "lago Estados Unidos"

El mandatario lanzó su propuesta en medio de su intensa guerra comercial con Canadá

25 de agosto 2026 · 23:19hs
Google Seguir a La Capital en Google
Trump ahora quiere que el lago Ontario se llame lago Estados Unidos

En medio de su intensa guerra comercial con Canadá, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planteó la idea de cambiar el nombre del lago Ontario para que pase a llamarse “lago Estados Unidos”.

“Nunca va a pasar, porque los canadienses somos fuertes”, dijo Patricia Wiseman, residente de Ontario.

Trump tiene un amplio margen sobre cómo el gobierno de Estados Unidos reconoce lugares geográficos y puntos de referencia. Pero no puede obligar a Canadá ni a los ciudadanos de uno u otro lado de la frontera a seguir sus preferencias en cuanto a convenciones de nombres. El 20 de enero de 2025, Trump firmó la orden ejecutiva 14.172, que ordenó que el gobierno federal de Estados Unidos renombrara el Golfo de México como "Gulf of America", al menos en las referencias y organismos federales estadounidenses.

Trump presentó la idea de renombrar el área más oriental de los Grandes Lagos horas antes del anuncio previsto del primer ministro canadiense Mark Carney sobre aranceles recíprocos a las importaciones estadounidenses hacia su país. “Estados Unidos considera seriamente cambiar el nombre del lago Ontario a lago Estados Unidos, ya que no esperamos hacer muchos negocios con Ontario por mucho más tiempo”, publicó Trump el lunes en la red Truth Social.

Ontario es el principal socio comercial de muchos Estados norteamericanos.

Estados Unidos y Canadá, que comparten fronteras a lo largo de varios de los Grandes Lagos (incluido el lago Ontario), están inmersos en una prolongada disputa comercial, en la que, durante el fin de semana, el gobierno de Trump impuso aranceles del 50 % a 20.000 millones de dólares en bienes canadienses tras la ruptura de las conversaciones entre ambos países. Eso elevó los aranceles más bajos que Trump impuso en 2025, poco después de que comenzara su segunda presidencia.

Trump también amenazó con imponer nuevos aranceles del 50 % a los vehículos, autopartes y acero canadienses, mientras Carney afirmó que las exigencias comerciales de Estados Unidos mostraban que Washington quería “destruir las principales industrias” canadienses, incluidas las de automóviles, acero y aluminio.

El primer ministro de Ontario, Doug Ford, quien intercambió insultos con Trump el lunes, minimizó la amenaza sobre el lago Ontario.

Ver comentarios

Las más leídas

Otro ex-Central es figura en un equipo sorpresa que va por el ascenso

Otro ex-Central es figura en un equipo sorpresa que va por el ascenso

Detuvieron a los jefes de Microtráfico de la PDI de Venado Tuerto

Detuvieron a los jefes de Microtráfico de la PDI de Venado Tuerto

Central, un gran candidato para uno de los títulos que quedan en juego en la temporada

Central, un gran candidato para uno de los títulos que quedan en juego en la temporada

Llevó a su esposa al trabajo, volvió y un incendio destruyó el auto

Llevó a su esposa al trabajo, volvió y un incendio destruyó el auto

Lo último

Leiva Joyas vuelve a Rosario: tasaciones gratuitas y lingotes de oro para inversión

Leiva Joyas vuelve a Rosario: tasaciones gratuitas y lingotes de oro para inversión

El tiempo en Rosario: miércoles con algunas nubes y la máxima en aumento

El tiempo en Rosario: miércoles con algunas nubes y la máxima en aumento

Trump ahora quiere que el lago Ontario se llame lago Estados Unidos

Trump ahora quiere que el lago Ontario se llame "lago Estados Unidos"

Con Massa en primera fila, Giuliano ensayó una foto de unidad del peronismo santafesino

Presentó su libro en Rosario en un evento que funcionó como plataforma de lanzamiento de su candidatura a gobernador
Con Massa en primera fila, Giuliano ensayó una foto de unidad del peronismo santafesino

Por Mariano D'Arrigo
Crimen impune: dos absueltos por el asesinato de un soldadito en Ludueña
Policiales

Crimen impune: dos absueltos por el asesinato de un soldadito en Ludueña

Pullaro y sus pares de Córdoba y Entre Ríos se reúnen con Santilli
Política

Pullaro y sus pares de Córdoba y Entre Ríos se reúnen con Santilli

Amenaza desde Coronda, antesala de un crimen vinculado al narcomenudeo
Policiales

Amenaza desde Coronda, antesala de un crimen vinculado al narcomenudeo

Lo buscaban desde 2021 y cayó por robarle zapatillas a un cordobés en Pichincha
Policiales

Lo buscaban desde 2021 y cayó por robarle zapatillas a un cordobés en Pichincha

Detuvieron a los jefes de Microtráfico de la PDI de Venado Tuerto
Policiales

Detuvieron a los jefes de Microtráfico de la PDI de Venado Tuerto

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Otro ex-Central es figura en un equipo sorpresa que va por el ascenso

Otro ex-Central es figura en un equipo sorpresa que va por el ascenso

Detuvieron a los jefes de Microtráfico de la PDI de Venado Tuerto

Detuvieron a los jefes de Microtráfico de la PDI de Venado Tuerto

Central, un gran candidato para uno de los títulos que quedan en juego en la temporada

Central, un gran candidato para uno de los títulos que quedan en juego en la temporada

Llevó a su esposa al trabajo, volvió y un incendio destruyó el auto

Llevó a su esposa al trabajo, volvió y un incendio destruyó el auto

Copa Santa Fe: se viene el clásico entre Rosario Central y Newells por un lugar a la final 2026

Copa Santa Fe: se viene el clásico entre Rosario Central y Newell's por un lugar a la final 2026

Ovación
Copa Santa Fe: se viene el clásico entre Rosario Central y Newells por un lugar a la final 2026

Por Juan Iturrez

Copa Santa Fe: se viene el clásico entre Rosario Central y Newell's por un lugar a la final 2026

Copa Santa Fe: se viene el clásico entre Rosario Central y Newells por un lugar a la final 2026

Copa Santa Fe: se viene el clásico entre Rosario Central y Newell's por un lugar a la final 2026

Básquet: la selección U13 de Santa Fe irá por el título nacional

Básquet: la selección U13 de Santa Fe irá por el título nacional

Tenis: el club Centenario de Venado Tuerto brilló con un torneo de alto vuelo

Tenis: el club Centenario de Venado Tuerto brilló con un torneo de alto vuelo

Policiales
Amenaza desde Coronda, antesala de un crimen vinculado al narcomenudeo
Policiales

Amenaza desde Coronda, antesala de un crimen vinculado al narcomenudeo

Lo buscaban desde 2021 y cayó por robarle zapatillas a un cordobés en Pichincha

Lo buscaban desde 2021 y cayó por robarle zapatillas a un cordobés en Pichincha

Crimen impune: dos absueltos por el asesinato de un soldadito en Ludueña

Crimen impune: dos absueltos por el asesinato de un soldadito en Ludueña

Detuvieron a los jefes de Microtráfico de la PDI de Venado Tuerto

Detuvieron a los jefes de Microtráfico de la PDI de Venado Tuerto

La Ciudad
El tiempo en Rosario: miércoles con algunas nubes y la máxima en aumento
La Ciudad

El tiempo en Rosario: miércoles con algunas nubes y la máxima en aumento

Crimen de Silvia Filler: estrenan el documental La memoria que habitamos

Crimen de Silvia Filler: estrenan el documental "La memoria que habitamos"

Llega la segunda edición de la Expo Café Rosario con degustaciones, talleres y gastronomía

Llega la segunda edición de la Expo Café Rosario con degustaciones, talleres y gastronomía

Causa fentanilo: familias de Rosario calificaron de burla los dichos de exfuncionarias

Causa fentanilo: familias de Rosario calificaron de burla los dichos de exfuncionarias

Crimen de Silvia Filler: estrenan el documental La memoria que habitamos
La Ciudad

Crimen de Silvia Filler: estrenan el documental "La memoria que habitamos"

Femicidio en la farmacia: Luego de la ruptura comenzó un hostigamiento
Policiales

Femicidio en la farmacia: "Luego de la ruptura comenzó un hostigamiento"

La historia de la valija que obligó a evacuar el aeropuerto de Rosario
La Ciudad

La historia de la valija que obligó a evacuar el aeropuerto de Rosario

Locales vacíos en el centro: impulsan un régimen de incentivos fiscales
La Ciudad

Locales vacíos en el centro: impulsan un régimen de incentivos fiscales

Paren de matarnos: convocan a una marcha en Rosario tras los femicidios
La Ciudad

"Paren de matarnos": convocan a una marcha en Rosario tras los femicidios

La industria acumula una caída del 2 % en lo que va del año
Economía

La industria acumula una caída del 2 % en lo que va del año

Cerimedo no tiene relación con Milei, afirman, pese a sus ingresos a la Casa Rosada
Política

Cerimedo "no tiene relación con Milei", afirman, pese a sus ingresos a la Casa Rosada

Daniel Mecca presenta su libro en Rosario: Borges era un trabajador de la palabra

Por Miguel Pisano
Información General

Daniel Mecca presenta su libro en Rosario: "Borges era un trabajador de la palabra"

Llevó a su esposa al trabajo, volvió y un incendio destruyó el auto
La Ciudad

Llevó a su esposa al trabajo, volvió y un incendio destruyó el auto

Tierra del Fuego cuestionó el amarre de un buque británico en Ushuaia
Información General

Tierra del Fuego cuestionó el amarre de un buque británico en Ushuaia

Seguridad vial en Rosario: 28 muertes en lo que va del año y preocupación por las motos
La Ciudad

Seguridad vial en Rosario: 28 muertes en lo que va del año y preocupación por las motos

La Luna de Sangre enciende el cielo: cómo y cuándo ver el último eclipse del año
Información General

La Luna de Sangre enciende el cielo: cómo y cuándo ver el último eclipse del año

El agro cerró una campaña con una cosecha histórica de 169 millones de toneladas
Agro

El agro cerró una campaña con una cosecha histórica de 169 millones de toneladas

Vóley: Las Panteritas hicieron un gran Mundial U17 con dos joyas rosarinas

Por Leandro Garbossa
Ovación

Vóley: Las Panteritas hicieron un gran Mundial U17 con dos joyas rosarinas

Qué pasó con el almanaque del Laguito del parque Independencia
La Ciudad

Qué pasó con el almanaque del Laguito del parque Independencia