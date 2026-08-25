Central, un gran candidato para uno de los títulos que quedan en juego en la temporada

La eliminación de la Copa Libertadores ya es historia y el equipo de Jorge Almirón todavía compite en varios frentes

El equipo con el que Central empezó el partido contra Talleres en Córdoba. El Canalla intenta dejar atrás la Copa Libertadores y pelear por lo que queda, que no es poco.

La eliminación de Central de la Copa Libertadores fue un golpe duro para los canallas, aunque el equipo todavía tiene varios desafíos por delante en lo que queda de la temporada. De hecho, ya tiene asegurada una final y puede agregar otras.

La Libertadores era la gran ilusión de los canallas este año. Luego de una primera fase muy buena, en la que quedó segundo de su grupo en la última fecha y en la que apenas recibió un gol, en Arroyito todos creían que tenían una buena oportunidad para llegar lejos en el certamen continental.

Pero no ocurrió, porque el equipo no pudo superar la llave de octavos de final ante Corinthians. Jugó mejor que el Timao en el Gigante, pero no pudo romper la resistencia de los brasileños. En San Pablo también pudo haberse clasificado, pero se durmió en una pelota parada y perdió por la mínima.

El dolor más grande para el mundo canalla es que en ambos partidos Central jugó muchos minutos con un hombre más y no pudo hacerlo pesar. Además, no pudo convertir ni en Rosario ni en San Pablo.

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La Copa Libertadores ya es historia

Pero eso ya es historia y ahora Central vuelve a enfocarse en otros objetivos. El primero es la definición de la Supercopa Internacional ante Estudiantes, una final que otorgará una estrella al campeón y que bien podría ser un premio para un equipo que desde hace un buen tiempo pelea casi todo lo que juega.

El otro gran objetivo, apenas por debajo de la Copa Libertadores, es la tabla anual. Y en ese "campeonato" el equipo de Jorge Almirón está muy bien. Es más: hasta podría decirse que hoy por hoy es el gran candidato, o uno de los que mejor recorrido tiene para tratar de conquistarlo.

En la tabla anual, Central tiene sólo tres equipos por encina (Independiente Rivadavia, Argentinos y Vélez). Está a tres puntos de los mendocinos y del Bicho de la Paternal, cuando quedan 30 en juego. Y debe recibir a los dos en el Gigante, lo cual implica una ventaja. Además, jugará el clásico también en casa.

Este título, que la Liga Profesional y la AFA le otorgaron a Central el año pasado, es vital para Central y sus competidores ya que otorga una plaza para la Copa Libertadores de 2027. Precisamente por eso, parece haberse convertido en su gran objetivo para los meses que vienen.

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Más títulos en juego para Central

Después, Central puede pelear por el título del Clausura. Actualmente está cuarto en el Grupo B del certamen, a dos puntos del líder Argentinos, con el que todavía tiene que jugar en Arroyito. El Canalla viene que clasificarse a los playoffs en los últimos tres torneos cortos, aunque nunca pudo ser campeón.

Por último, si ganara el torneo Clausura jugará con Belgrano (campeón del Apertura) la final del Trofeo de Campeones 2026.