La Capital | Ovación | Central

Central, un gran candidato para uno de los títulos que quedan en juego en la temporada

La eliminación de la Copa Libertadores ya es historia y el equipo de Jorge Almirón todavía compite en varios frentes

25 de agosto 2026 · 16:31hs
Google Seguir a La Capital en Google
El equipo con el que Central empezó el partido contra Talleres en Córdoba. El Canalla intenta dejar atrás la Copa Libertadores y pelear por lo que queda

Leo Vincenti

El equipo con el que Central empezó el partido contra Talleres en Córdoba. El Canalla intenta dejar atrás la Copa Libertadores y pelear por lo que queda, que no es poco.

La eliminación de Central de la Copa Libertadores fue un golpe duro para los canallas, aunque el equipo todavía tiene varios desafíos por delante en lo que queda de la temporada. De hecho, ya tiene asegurada una final y puede agregar otras.

La Libertadores era la gran ilusión de los canallas este año. Luego de una primera fase muy buena, en la que quedó segundo de su grupo en la última fecha y en la que apenas recibió un gol, en Arroyito todos creían que tenían una buena oportunidad para llegar lejos en el certamen continental.

Pero no ocurrió, porque el equipo no pudo superar la llave de octavos de final ante Corinthians. Jugó mejor que el Timao en el Gigante, pero no pudo romper la resistencia de los brasileños. En San Pablo también pudo haberse clasificado, pero se durmió en una pelota parada y perdió por la mínima.

El dolor más grande para el mundo canalla es que en ambos partidos Central jugó muchos minutos con un hombre más y no pudo hacerlo pesar. Además, no pudo convertir ni en Rosario ni en San Pablo.

Leer más: Ángel Di María encendió nuevas alarmas: "Hace bastante que juego con dolor, me está costando"

La Copa Libertadores ya es historia

Pero eso ya es historia y ahora Central vuelve a enfocarse en otros objetivos. El primero es la definición de la Supercopa Internacional ante Estudiantes, una final que otorgará una estrella al campeón y que bien podría ser un premio para un equipo que desde hace un buen tiempo pelea casi todo lo que juega.

El otro gran objetivo, apenas por debajo de la Copa Libertadores, es la tabla anual. Y en ese "campeonato" el equipo de Jorge Almirón está muy bien. Es más: hasta podría decirse que hoy por hoy es el gran candidato, o uno de los que mejor recorrido tiene para tratar de conquistarlo.

En la tabla anual, Central tiene sólo tres equipos por encina (Independiente Rivadavia, Argentinos y Vélez). Está a tres puntos de los mendocinos y del Bicho de la Paternal, cuando quedan 30 en juego. Y debe recibir a los dos en el Gigante, lo cual implica una ventaja. Además, jugará el clásico también en casa.

Este título, que la Liga Profesional y la AFA le otorgaron a Central el año pasado, es vital para Central y sus competidores ya que otorga una plaza para la Copa Libertadores de 2027. Precisamente por eso, parece haberse convertido en su gran objetivo para los meses que vienen.

Leer más: La especial dedicatoria de Ángel Di María a Jorgelina Cardoso tras su doblete ante Talleres

Más títulos en juego para Central

Después, Central puede pelear por el título del Clausura. Actualmente está cuarto en el Grupo B del certamen, a dos puntos del líder Argentinos, con el que todavía tiene que jugar en Arroyito. El Canalla viene que clasificarse a los playoffs en los últimos tres torneos cortos, aunque nunca pudo ser campeón.

Por último, si ganara el torneo Clausura jugará con Belgrano (campeón del Apertura) la final del Trofeo de Campeones 2026.

Noticias relacionadas
El Zorro Cóccaro anotó un doblete para vencer a Banfield y es el goleador de Newells en el Clausura.

Newell's regresa a los entrenamientos y Kudelka apunta al Zorro Cóccaro

Ángel Di María habló luego del empate de Central en su visita a Córdoba

Di María encendió las alarmas: "Hace bastante que juego con dolor, me está costando"

di maria volvio a ser el jugador del desequilibrio y el ingenio

Di María volvió a ser el jugador del desequilibrio y el ingenio

Di María celebra su segundo gol. Fideo fue el gran artífice de la remontada de Central.

Rosario Central y una levantada que pudo tener un premio todavía mayor

Ver comentarios

Las más leídas

Di María fue homenajeado en la previa y la bienvenida se la dio otro campeón del mundo

Di María fue homenajeado en la previa y la bienvenida se la dio otro campeón del mundo

En blanco y azul: abrió en Rosario una taberna griega donde descubrir nuevos sabores

En blanco y azul: abrió en Rosario una taberna griega donde descubrir nuevos sabores

El Porvenir, uno de los últimos grandes mercados de Rosario que sigue en pie

El Porvenir, uno de los últimos grandes mercados de Rosario que sigue en pie

Gutiérrez is mai neim: viveza criolla con Darío Barassi y Yayo como policías bonaerenses

"Gutiérrez is mai neim": viveza criolla con Darío Barassi y Yayo como policías bonaerenses

Lo último

Primera C: Leones FC derrotó a Muñiz en un partido clave para clasificar al Reducido

Primera C: Leones FC derrotó a Muñiz en un partido clave para clasificar al Reducido

Un crimen a traición que seguirá impune: dos absueltos por el asesinato de un soldadito en Ludueña

Un crimen a traición que seguirá impune: dos absueltos por el asesinato de un soldadito en Ludueña

Fentanilo contaminado: familias de Rosario calificaron de burla la declaración de dos exfuncionarias

Fentanilo contaminado: familias de Rosario calificaron de burla la declaración de dos exfuncionarias

Fentanilo contaminado: familias de Rosario calificaron de burla la declaración de dos exfuncionarias

Las familias de víctimas de Rosario criticaron la postura de ambas y se preguntaron: "¿Cuántas oportunidades hubo para detener esto?"
Fentanilo contaminado: familias de Rosario calificaron de burla la declaración de dos exfuncionarias
Un crimen a traición que seguirá impune: dos absueltos por el asesinato de un soldadito en Ludueña
Policiales

Un crimen a traición que seguirá impune: dos absueltos por el asesinato de un soldadito en Ludueña

Pullaro y sus pares de Córdoba y Entre Ríos se reúnen con Santilli
Política

Pullaro y sus pares de Córdoba y Entre Ríos se reúnen con Santilli

Detuvieron a los jefes de Microtráfico de la PDI de Venado Tuerto
Policiales

Detuvieron a los jefes de Microtráfico de la PDI de Venado Tuerto

Tos y broncoespasmos en Rosario: el frío húmedo de agosto tiene su impacto

Por Florencia O’Keeffe
Salud

Tos y broncoespasmos en Rosario: el frío húmedo de agosto tiene su impacto

Femicidio en la farmacia: Luego de la ruptura, comenzó un hostigamiento
Policiales

Femicidio en la farmacia: "Luego de la ruptura, comenzó un hostigamiento"

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Di María fue homenajeado en la previa y la bienvenida se la dio otro campeón del mundo

Di María fue homenajeado en la previa y la bienvenida se la dio otro campeón del mundo

En blanco y azul: abrió en Rosario una taberna griega donde descubrir nuevos sabores

En blanco y azul: abrió en Rosario una taberna griega donde descubrir nuevos sabores

El Porvenir, uno de los últimos grandes mercados de Rosario que sigue en pie

El Porvenir, uno de los últimos grandes mercados de Rosario que sigue en pie

Gutiérrez is mai neim: viveza criolla con Darío Barassi y Yayo como policías bonaerenses

"Gutiérrez is mai neim": viveza criolla con Darío Barassi y Yayo como policías bonaerenses

Detonaron en el aeropuerto de Rosario una valija sospechosa abandonada

Detonaron en el aeropuerto de Rosario una valija sospechosa abandonada

Ovación
Central, un gran candidato para uno de los títulos que quedan en juego en la temporada
Ovación

Central, un gran candidato para uno de los títulos que quedan en juego en la temporada

Central, un gran candidato para uno de los títulos que quedan en juego en la temporada

Central, un gran candidato para uno de los títulos que quedan en juego en la temporada

Copa Davis: Frana anunció el equipo para recibir a Turquía en Neuquén

Copa Davis: Frana anunció el equipo para recibir a Turquía en Neuquén

La especial dedicatoria de Ángel Di María a Jorgelina Cardoso tras su doblete ante Talleres

La especial dedicatoria de Ángel Di María a Jorgelina Cardoso tras su doblete ante Talleres

Policiales
Un crimen a traición que seguirá impune: dos absueltos por el asesinato de un soldadito en Ludueña
Policiales

Un crimen a traición que seguirá impune: dos absueltos por el asesinato de un soldadito en Ludueña

Detuvieron a los jefes de Microtráfico de la PDI de Venado Tuerto

Detuvieron a los jefes de Microtráfico de la PDI de Venado Tuerto

Femicidio en la farmacia: Luego de la ruptura, comenzó un hostigamiento

Femicidio en la farmacia: "Luego de la ruptura, comenzó un hostigamiento"

Secuestraron 17 celulares en Empalme Graneros y detuvieron a un joven de 20 años

Secuestraron 17 celulares en Empalme Graneros y detuvieron a un joven de 20 años

La Ciudad
Fentanilo contaminado: familias de Rosario calificaron de burla la declaración de dos exfuncionarias
La Ciudad

Fentanilo contaminado: familias de Rosario calificaron de burla la declaración de dos exfuncionarias

Locales vacíos en el centro: impulsan un régimen de incentivos fiscales

Locales vacíos en el centro: impulsan un régimen de incentivos fiscales

Llevó a su esposa al trabajo, volvió y un incendio destruyó el auto frente a su casa

Llevó a su esposa al trabajo, volvió y un incendio destruyó el auto frente a su casa

Tos y broncoespasmos en Rosario: el frío húmedo de agosto tiene su impacto

Tos y broncoespasmos en Rosario: el frío húmedo de agosto tiene su impacto

Qué pasó con el almanaque del Laguito del parque Independencia
La Ciudad

Qué pasó con el almanaque del Laguito del parque Independencia

Profundizan los controles a vehículos que transportan alimentos en Rosario

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Profundizan los controles a vehículos que transportan alimentos en Rosario

Un grupo cordobés cobrará el peaje en la Autopista Rosario-Córdoba
La Ciudad

Un grupo cordobés cobrará el peaje en la Autopista Rosario-Córdoba

Detonaron en el aeropuerto de Rosario una valija sospechosa abandonada
La Ciudad

Detonaron en el aeropuerto de Rosario una valija sospechosa abandonada

Secuestraron 17 celulares en Empalme Graneros y detuvieron a un joven de 20 años
Policiales

Secuestraron 17 celulares en Empalme Graneros y detuvieron a un joven de 20 años

Intento de femicidio: prisión para el joven que apuñaló a su ex en Paraguay al 1700
Policiales

Intento de femicidio: prisión para el joven que apuñaló a su ex en Paraguay al 1700

Primera C: Leones FC juega ante Muñiz en el Griffa en busca de la recuperación

Por Juan Iturrez
Ovación

Primera C: Leones FC juega ante Muñiz en el Griffa en busca de la recuperación

Femicidio en la farmacia: la estrategia para cambiar el destino del acusado
Policiales

Femicidio en la farmacia: la estrategia para cambiar el destino del acusado

El tiempo en Rosario: martes con la máxima en 16º y en aumento
La Ciudad

El tiempo en Rosario: martes con la máxima en 16º y en aumento

Más de 250 compradores internacionales buscan en Santa Fe nuevos negocios
Economía

Más de 250 compradores internacionales buscan en Santa Fe nuevos negocios

Según la Universidad Di Tella, crece la confianza en el gobierno de Milei
Política

Según la Universidad Di Tella, crece la confianza en el gobierno de Milei

Cerimedo estuvo en la Casa Rosada al menos doce veces en 2024
Política

Cerimedo estuvo en la Casa Rosada al menos doce veces en 2024

Reunión de Unidos antes de la sesión del Senado por la reforma electoral
Política

Reunión de Unidos antes de la sesión del Senado por la reforma electoral

Mista Seguros desembarca en el ramo patrimoniales

Por Redaccion Comercial
Contenido patrocinado

Mista Seguros desembarca en el ramo patrimoniales

Un vuelo que iba de Buenos Aires a Madrid terminó en Natal por problemas técnicos
Información General

Un vuelo que iba de Buenos Aires a Madrid terminó en Natal por problemas técnicos

La rosarina Candela Arizaga amplió su declaración en el caso contra Facundo Moyano
Información General

La rosarina Candela Arizaga amplió su declaración en el caso contra Facundo Moyano

Una nena de 8 años murió en EE.UU. por una rara ameba que devora el cerebro
Información General

Una nena de 8 años murió en EE.UU. por una rara ameba que devora el cerebro

En Porto Alegre se abrió un socavón en el suelo y se tragó tres autos
Información General

En Porto Alegre se abrió un socavón en el suelo y "se tragó" tres autos

Nación adjudicó la autopista a Córdoba y las rutas 11, 19 y 34: tarifas y peajes
La Región

Nación adjudicó la autopista a Córdoba y las rutas 11, 19 y 34: tarifas y peajes

Las teorías por la foto de la Nasa sobre un extraño objeto negro en el cielo de Marte
Información General

Las teorías por la foto de la Nasa sobre un extraño objeto negro en el cielo de Marte