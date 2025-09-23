La Capital | Zoom | Rosario

Llega a Rosario el grupo La Máscara con "Una canción para siempre"

La obra dirigida por Gustavo Mondino llega desde Rafaela para emocionar al público rosarino. Las entradas ya están a la venta

23 de septiembre 2025 · 11:22hs
Una canción para siempre llega a la ciudad de Rosario

"Una canción para siempre" llega a la ciudad de Rosario

Un accidente del pasado puso en pausa a una banda de rock en pleno momento de ascenso. El deseo de volver convive en cada encuentro de este grupo de amigos. Una noticia urgente volverá a poner sobre la mesa lo que quedó pendiente. Esa es la premisa de “Una canción para siempre”, la reciente producción del Grupo La Máscara de Rafaela que llega a Rosario con una propuesta donde la amistad, la vida compartida y la ternura se convierten en escena.

Bajo la dirección de Gustavo Mondino, la obra se presentará el sábado 11 de octubre a las 21 en La sonrisa de Beckett (Entre Ríos 1051). Se trata de un espectáculo sensible y cercano, que late al ritmo de las canciones y los abrazos que nunca se olvidan. Una invitación a emocionarse, compartir y celebrar el presente en compañía.

Desde su estreno en 2024 en Rafaela, con funciones a sala llena y con su participación en el Festival de Teatro de esa ciudad, “Una canción para siempre” se consolidó como una de las apuestas más potentes de la escena santafesina.

la sonrisa de becket

Cabe destacar que el Grupo La Máscara, con más de 29 años de trayectoria, es un referente del teatro independiente argentino. Fundado en 1992 y con sede propia desde 1996, se convirtió en un emblema de la escena rafaelina y santafesina. Entre sus producciones más destacadas se encuentran “Noche de Ronda”, “Lisístrata”, “Rafaela Inamorata”, “El Rutilante Cabaret” y “Nombrarte recuerdo”, entre muchas otras.

Las entradas tienen un valor de $18.000 anticipadas, $20.000 en puerta y cuentan con 2x1 para estudiantes de teatro. Pueden adquirirse por WhatsApp al 341 504 2996.

Una producción santafesina

El elenco de “Una canción para siempre” reúne a artistas de la talla de Esequiel Caluva, Leandro Frana, Bruno Galloni, Mariano Perassi, Fernando Sacone y Manu Zimmermann, quienes le dan vida a esta historia de amistad, música y reencuentros.

La propuesta se enriquece con la composición musical de Alejandro Delbono, la escenografía de Pablo Brandolini Robertone, la iluminación de Lucas Vilches y Bruno Morra, y el vestuario de Gustavo Mondino, que también firma la dirección de la obra.

image

Detrás de todo esto está Gustavo Mondino, actor, director y docente teatral de Rafaela. Mondino desde 1992 forma parte de las compañías PuntoT y La Máscara, donde participó en más de 20 espectáculos como actor, director y vestuarista. Mondino, en 1996, junto a un grupo liderado por Marcelo Allasino, fundó el Centro Cultural La Máscara, desde donde impulsa proyectos de formación, creación, circulación y difusión de las artes escénicas argentinas, como el Ciclo de Teatro Independiente, el Ciclo de Café Concert, el Festival de Nueva Danza y la Revista Masticá. Mondino también presidió la Comisión Municipal para la Promoción de la Cultura de Rafaela y actualmente dirige artísticamente el Festival de Teatro de la ciudad, consolidando su rol como referente del teatro independiente argentino.

Se trata de una de las producciones más importantes del teatro independiente santafesino. En este sentido, la propuesta que llega el sábado 11 de octubre a Rosario, cuenta con el aporte de la Comisión Municipal para la Promoción de la Cultura, del senador provincial Alcides Calvo y fue seleccionada en la convocatoria Apoyo a la Producción Cultural de Espacio Santafesino, del Ministerio de Cultura de la provincia.

>> Leer más: Abel Pintos festeja 30 años de carrera en Rosario: cómo comprar entradas con descuento

Aclamada por la crítica

“Una canción para siempre” no solo emociona por su historia, sino por la manera en que retrata la vida de un grupo de amigos cercanos a los 40 años sin la necesidad de caer en golpes bajos. Como señala Fiorela Martina de La Opinión, “por momentos tenso, con peleas y llantos incontenibles, pero siempre con la intención de conmover y de mostrar la realidad de un grupo de varones como muchos: duros, fuertes, irrompibles”. La obra desafía esos estereotipos y permite que los personajes se abran sobre sus penas, sus rupturas amorosas y los secretos que habitualmente no se comparten.

Con un tono entre comedia y drama, la pieza también explora la nostalgia e invita a reflexionar acerca de las masculinidades. Mónica Berman de Escénicas FSOC señaló: “El deseo, la nostalgia, las reflexiones sobre las masculinidades contemporáneas, lo que se puede hacer, lo que se puede decir, y todo lo que no. ¿Alguien es más amigo porque se entera primero de algo? La información que se distribuye, las varas para medir amistades y cercanías, el micrófono para revelar lo que podía presumirse como algo del orden de lo íntimo”.

La obra combina momentos de humor y ternura, logrando que las emociones estén siempre altentes. Así lo detalló Florencia D’Antonio para FarsaMag: “Reúne a un grupo de amigos en torno a una ausencia que logra poner en movimiento algunos significantes y generar nuevos sentidos sobre el deseo, la soledad y las posibilidades de la amistad entre hombres” . En este sentido, al público se le propone “una mirada tierna sobre viejas rigideces, también una cierta reivindicación sobre cierta melancolía, esa que permite que los sentimientos circulen”.

Como destacó Daniel Cholakian para Caras y Caretas, “la obra adquiere hondura a partir de lo micro, cuando trae la vida en común, los espacios e historias recorridas”.

>> Leer más: Furor total: Miranda! agotó su fecha en Rosario y agregó otra en el Anfiteatro

Noticias relacionadas
El Aeropuerto Internacional Rosario Islas Malvinas (AIR)

Advierten que las partidas nacionales discriminan al aeropuerto de Rosario

Este 29 de septiembre las grandes cadenas no abrirán sus puertas

Día del Empleado de Comercio: qué día cerrarán los negocios en Rosario

El dato se extrae de un informe elaborado por la Municipalidad, que da un panorama general de cómo viven los habitantes de Rosario. 

Las viviendas en Rosario tienen un promedio de tres ocupantes

Juan Pablo Murgia y Marcelo Sernels, de Rutini Wines, junto a Valentin, Pablo y Juan Aliendro.

Ejecutivos de Rutini Wines estuvieron en Rosario con sus varietales premium

Ver comentarios

Las más leídas

Cheques rechazados y un galpón vacío: la estafa a dos comerciantes rosarinos

Cheques rechazados y un galpón vacío: la estafa a dos comerciantes rosarinos

Newells se metió en el tobogán y cometió todos los errores, pero Fabbiani sigue

Newell's se metió en el tobogán y cometió todos los errores, pero Fabbiani sigue

Un progreso para aplaudir en el estadio Julio César Villagra de Belgrano

Un progreso para aplaudir en el estadio Julio César Villagra de Belgrano

Central: un nuevo parte médico y otro futbolista que deberá ir al quirófano

Central: un nuevo parte médico y otro futbolista que deberá ir al quirófano

Lo último

El sugerente posteo de The Rolling Stones que agitó a los fans de Argentina

El sugerente posteo de The Rolling Stones que agitó a los fans de Argentina

Crimen emitido por videollamada a la cárcel: condenaron al asesino de Alejo Bravo

Crimen emitido por videollamada a la cárcel: condenaron al asesino de Alejo Bravo

Transporte interurbano: cuánto sale el colectivo de la línea M para viajar a Rosario

Transporte interurbano: cuánto sale el colectivo de la línea M para viajar a Rosario

Crimen emitido por videollamada a la cárcel: condenaron al asesino de Alejo Bravo

Julián Aguirre firmó un juicio abreviado con una pena unificada de 29 años por el homicidio que ordenó Nicolás Toloza desde una celda en Piñero. Todos los detalles
Crimen emitido por videollamada a la cárcel: condenaron al asesino de Alejo Bravo
Otro robo en la escuela Fontanarrosa: esta vez, saquearon el comedor
LA CIUDAD

Otro robo en la escuela Fontanarrosa: esta vez, saquearon el comedor

Casi 200 camioneros dieron positivo en alcoholemia en rutas de Santa Fe
La Región

Casi 200 camioneros dieron positivo en alcoholemia en rutas de Santa Fe

Un apostador ganó millones de pesos en el Quini 6 pero no aparece
Información general

Un apostador ganó millones de pesos en el Quini 6 pero no aparece

El Congreso acorrala a Francos por patear la Ley de Discapacidad y quiere echarlo
Política

El Congreso acorrala a Francos por patear la Ley de Discapacidad y quiere echarlo

Empleados de Newells harán un paro en protesta por atraso en el pago de sueldos
OVACION

Empleados de Newell's harán un paro en protesta por atraso en el pago de sueldos

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Cheques rechazados y un galpón vacío: la estafa a dos comerciantes rosarinos

Cheques rechazados y un galpón vacío: la estafa a dos comerciantes rosarinos

Newells se metió en el tobogán y cometió todos los errores, pero Fabbiani sigue

Newell's se metió en el tobogán y cometió todos los errores, pero Fabbiani sigue

Un progreso para aplaudir en el estadio Julio César Villagra de Belgrano

Un progreso para aplaudir en el estadio Julio César Villagra de Belgrano

Central: un nuevo parte médico y otro futbolista que deberá ir al quirófano

Central: un nuevo parte médico y otro futbolista que deberá ir al quirófano

Noche negra: Newells perdió 3 a 0 con Belgrano, erró un penal y terminó con uno menos

Noche negra: Newell's perdió 3 a 0 con Belgrano, erró un penal y terminó con uno menos

Ovación
Empleados de Newells harán un paro en protesta por atraso en el pago de sueldos
OVACION

Empleados de Newell's harán un paro en protesta por atraso en el pago de sueldos

Empleados de Newells harán un paro en protesta por atraso en el pago de sueldos

Empleados de Newell's harán un paro en protesta por atraso en el pago de sueldos

Central, entre la buena salud y algunas deficiencias que está obligado a mejorar

Central, entre la buena salud y algunas deficiencias que está obligado a mejorar

Hockey inline: un deporte que crece y tendrá a una rosarina en la selección argentina

Hockey inline: un deporte que crece y tendrá a una rosarina en la selección argentina

Policiales
Crimen emitido por videollamada a la cárcel: condenaron al asesino de Alejo Bravo
Policiales

Crimen emitido por videollamada a la cárcel: condenaron al asesino de Alejo Bravo

Detienen a un falso policía cuando viajaba en moto por avenida Circunvalación

Detienen a un falso policía cuando viajaba en moto por avenida Circunvalación

Lo detuvieron por secuestrar y violar a su expareja en la autopista Rosario-Córdoba

Lo detuvieron por secuestrar y violar a su expareja en la autopista Rosario-Córdoba

Condenado a trece años de cárcel por haber asesinado a un vecino

Condenado a trece años de cárcel por haber asesinado a un vecino

La Ciudad
Una nena de 10 años fue internada tras un choque en moto contra un colectivo
La Ciudad

Una nena de 10 años fue internada tras un choque en moto contra un colectivo

Otro robo en la escuela Fontanarrosa: esta vez, saquearon el comedor

Otro robo en la escuela Fontanarrosa: esta vez, saquearon el comedor

Asistencia Perfecta: cuándo y cuánto cobran este mes los docentes

Asistencia Perfecta: cuándo y cuánto cobran este mes los docentes

Rosario impulsa que los clubes sean aliados clave para prevenir la ludopatía

Rosario impulsa que los clubes sean aliados clave para prevenir la ludopatía

Lanzaron el Plan Estratégico para consolidar a Rosario como destino turístico
La Ciudad

Lanzaron el Plan Estratégico para "consolidar a Rosario como destino turístico"

En Rosario cuesta llegar al altar: menos casamientos y cada vez más tarde
La Ciudad

En Rosario cuesta llegar al altar: menos casamientos y cada vez más tarde

Detuvieron a un taxista por el intento de homicidio de un pasajero golpeado
La Ciudad

Detuvieron a un taxista por el intento de homicidio de un pasajero golpeado

El dólar oficial bajó 75 pesos luego del anuncio de la quita de retenciones al campo
Economía

El dólar oficial bajó 75 pesos luego del anuncio de la quita de retenciones al campo

Transporte interurbano: cuánto cuesta el pasaje a Rosario en la línea Expreso
La Región

Transporte interurbano: cuánto cuesta el pasaje a Rosario en la línea Expreso

Italia tuvo marchas y huelgas en solidaridad con Gaza, y también disturbios
El Mundo

Italia tuvo marchas y huelgas en solidaridad con Gaza, y también disturbios

Finalmente Francia también reconoció al Estado de Palestina
El Mundo

Finalmente Francia también reconoció al Estado de Palestina

Donald Trump señala al paracetamol como responsable del autismo
Salud

Donald Trump señala al paracetamol como responsable del autismo

Testigo contra el narco Alvarado fue detenido por extorsiones a concesionarias
Policiales

Testigo contra el narco Alvarado fue detenido por extorsiones a concesionarias

Cómo obtener descuentos y beneficios en nafta para los madrugadores
Motores

Cómo obtener descuentos y beneficios en nafta para los madrugadores

Feriados: cómo quedan los fines de semana largos hasta fin de año
Información General

Feriados: cómo quedan los fines de semana largos hasta fin de año

Discapacidad: Milei no tiene facultades para suspender la ley, dijo una diputada
Política

Discapacidad: Milei "no tiene facultades" para suspender la ley, dijo una diputada

Derribaron un búnker que funcionó bajo la sombra de Pollo Vinardi en zona sur
POLICIALES

Derribaron un búnker que funcionó bajo la sombra de Pollo Vinardi en zona sur

En la previa del viaje de Milei, el FMI celebró el apoyo de EEUU a Argentina
Política

En la previa del viaje de Milei, el FMI celebró el apoyo de EEUU a Argentina

EEUU afirmó que hará lo necesario para apoyar a Argentina
Política

EEUU afirmó que hará "lo necesario para apoyar a Argentina"

Cococcioni apoyó la libertad del gendarme que baleó a dos ladrones
POLICIALES

Cococcioni apoyó la libertad del gendarme que baleó a dos ladrones

Emergencia en Discapacidad: promulgan la ley en suspenso
Política

Emergencia en Discapacidad: promulgan la ley "en suspenso"

Un mujer fue baleada en un pie cuando se encontraba en su casa en zona norte
POLICIALES

Un mujer fue baleada en un pie cuando se encontraba en su casa en zona norte

Un camionero volcó en la ruta 33: tránsito restringido entre Rosario y Pérez
La Ciudad

Un camionero volcó en la ruta 33: tránsito restringido entre Rosario y Pérez

Con el Quini 6 vacante, el pozo acumulado se encamina al récord histórico
Información General

Con el Quini 6 vacante, el pozo acumulado se encamina al récord histórico