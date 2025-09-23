Llega a Rosario el grupo La Máscara con "Una canción para siempre"

La obra dirigida por Gustavo Mondino llega desde Rafaela para emocionar al público rosarino. Las entradas ya están a la venta

Un accidente del pasado puso en pausa a una banda de rock en pleno momento de ascenso. El deseo de volver convive en cada encuentro de este grupo de amigos. Una noticia urgente volverá a poner sobre la mesa lo que quedó pendiente. Esa es la premisa de “Una canción para siempre”, la reciente producción del Grupo La Máscara de Rafaela que llega a Rosario con una propuesta donde la amistad, la vida compartida y la ternura se convierten en escena.

Bajo la dirección de Gustavo Mondino , la obra se presentará el sábado 11 de octubre a las 21 en La sonrisa de Beckett (Entre Ríos 1051). Se trata de un espectáculo sensible y cercano, que late al ritmo de las canciones y los abrazos que nunca se olvidan. Una invitación a emocionarse, compartir y celebrar el presente en compañía.

Desde su estreno en 2024 en Rafaela, con funciones a sala llena y con su participación en el Festival de Teatro de esa ciudad, “Una canción para siempre” se consolidó como una de las apuestas más potentes de la escena santafesina.

Cabe destacar que el Grupo La Máscara , con más de 29 años de trayectoria, es un referente del teatro independiente argentino. Fundado en 1992 y con sede propia desde 1996, se convirtió en un emblema de la escena rafaelina y santafesina. Entre sus producciones más destacadas se encuentran “Noche de Ronda”, “Lisístrata”, “Rafaela Inamorata”, “El Rutilante Cabaret” y “Nombrarte recuerdo”, entre muchas otras.

Las entradas tienen un valor de $18.000 anticipadas, $20.000 en puerta y cuentan con 2x1 para estudiantes de teatro. Pueden adquirirse por WhatsApp al 341 504 2996.

Una producción santafesina

El elenco de “Una canción para siempre” reúne a artistas de la talla de Esequiel Caluva, Leandro Frana, Bruno Galloni, Mariano Perassi, Fernando Sacone y Manu Zimmermann, quienes le dan vida a esta historia de amistad, música y reencuentros.

La propuesta se enriquece con la composición musical de Alejandro Delbono, la escenografía de Pablo Brandolini Robertone, la iluminación de Lucas Vilches y Bruno Morra, y el vestuario de Gustavo Mondino, que también firma la dirección de la obra.

image

Detrás de todo esto está Gustavo Mondino, actor, director y docente teatral de Rafaela. Mondino desde 1992 forma parte de las compañías PuntoT y La Máscara, donde participó en más de 20 espectáculos como actor, director y vestuarista. Mondino, en 1996, junto a un grupo liderado por Marcelo Allasino, fundó el Centro Cultural La Máscara, desde donde impulsa proyectos de formación, creación, circulación y difusión de las artes escénicas argentinas, como el Ciclo de Teatro Independiente, el Ciclo de Café Concert, el Festival de Nueva Danza y la Revista Masticá. Mondino también presidió la Comisión Municipal para la Promoción de la Cultura de Rafaela y actualmente dirige artísticamente el Festival de Teatro de la ciudad, consolidando su rol como referente del teatro independiente argentino.

Se trata de una de las producciones más importantes del teatro independiente santafesino. En este sentido, la propuesta que llega el sábado 11 de octubre a Rosario, cuenta con el aporte de la Comisión Municipal para la Promoción de la Cultura, del senador provincial Alcides Calvo y fue seleccionada en la convocatoria Apoyo a la Producción Cultural de Espacio Santafesino, del Ministerio de Cultura de la provincia.

>> Leer más: Abel Pintos festeja 30 años de carrera en Rosario: cómo comprar entradas con descuento

Aclamada por la crítica

“Una canción para siempre” no solo emociona por su historia, sino por la manera en que retrata la vida de un grupo de amigos cercanos a los 40 años sin la necesidad de caer en golpes bajos. Como señala Fiorela Martina de La Opinión, “por momentos tenso, con peleas y llantos incontenibles, pero siempre con la intención de conmover y de mostrar la realidad de un grupo de varones como muchos: duros, fuertes, irrompibles”. La obra desafía esos estereotipos y permite que los personajes se abran sobre sus penas, sus rupturas amorosas y los secretos que habitualmente no se comparten.

Con un tono entre comedia y drama, la pieza también explora la nostalgia e invita a reflexionar acerca de las masculinidades. Mónica Berman de Escénicas FSOC señaló: “El deseo, la nostalgia, las reflexiones sobre las masculinidades contemporáneas, lo que se puede hacer, lo que se puede decir, y todo lo que no. ¿Alguien es más amigo porque se entera primero de algo? La información que se distribuye, las varas para medir amistades y cercanías, el micrófono para revelar lo que podía presumirse como algo del orden de lo íntimo”.

La obra combina momentos de humor y ternura, logrando que las emociones estén siempre altentes. Así lo detalló Florencia D’Antonio para FarsaMag: “Reúne a un grupo de amigos en torno a una ausencia que logra poner en movimiento algunos significantes y generar nuevos sentidos sobre el deseo, la soledad y las posibilidades de la amistad entre hombres” . En este sentido, al público se le propone “una mirada tierna sobre viejas rigideces, también una cierta reivindicación sobre cierta melancolía, esa que permite que los sentimientos circulen”.

Como destacó Daniel Cholakian para Caras y Caretas, “la obra adquiere hondura a partir de lo micro, cuando trae la vida en común, los espacios e historias recorridas”.

>> Leer más: Furor total: Miranda! agotó su fecha en Rosario y agregó otra en el Anfiteatro