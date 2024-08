Lizy Tagliani va a ser mamá: avanzan los trámites de adopción

“No se puede hablar de la personita, ni dar datos, ni su nombre, ni mucho menos su imagen por una cuestión de cuidar su identidad. Es un proceso largo. Hay una cosa muy hermosa que me dijo la jueza que es que ellos no buscan hijos para padres, sino que buscan una familia para niños. Estamos con una gran alegría, chochos porque fue todo como mágico”, agregó, visiblemente emocionada.

Lizy Tagliani y el sueño de ser mamá

Además, la conductora contó que junto a Nebot, se mudaron a Adrogué, la localidad donde Lizy se crió, para construir allí su familia. “Tuvimos varias entrevistas, después vino la feria judicial y después nos dieron la autorización para que podamos conocernos. Nos conocimos y fue hermoso. Todo pasó en poco más de un año. Todavía no hay nada firme, todavía nos quedan las audiencias judiciales y estamos con la vinculación”, detalló Tagliani, con la cautela propia del caso.

“Es muy lindo jugar, tirarme en el piso y no cansarme. Que no me duelan los huesos, armar cositas. Llevarle su chocolate, esperar ese momento. Le llevamos un regalito que es para que nos tenga presente y un montón de cosas más que no puedo contar. Es hermoso. Parió nuestro corazón. Es mágico. Ver a una personita con tanto amor y tener esta posibilidad es maravilloso”, cerró la conductora.