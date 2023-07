Litto Nebbia: "Siento la música como un hecho artístico circular"

Ir siempre para adelante es una pulsión de vida. Se va adelante por instinto, también por deseo y a veces por necesidad. Litto Nebbia es uno de los artistas que siempre va para adelante. Lo demuestra su obra prolífica, con números que podría envidiar cualquier otro compositor en el mundo. A lo largo de 58 años de carrera tiene registradas más de 1.200 canciones en unos 120 discos de su autoría y participó en más de 500 como invitado. “Siento la Música como un hecho artístico circular”, le dice a La Capital, en un reportaje hecho por mail y en el que fueron respetadas todas las mayúsculas que utilizó en sus respuestas, porque las escribió para jerarquizar la palabra sin considerar ortográficamente si correspondía o no. Lo hizo a su manera, como siempre. Y a su manera también festejará mañana su cumpleaños 75, sin importar si hay torta o no. Pero hay disco. Y se titula “Temporada 75 Parte 1”, que será presentado este viernes 21 de julio, día de su natalicio en la ciudad, en Sala Lavardén, con entrada libre y gratuita; y lo hará a la cabeza de su nuevo quinteto integrado por Ariel Minimal en guitarra y voz; Leopoldo Deza en teclados y flauta; Nica Corley en guitarra y bajo; y Tomás Corley en batería.

En este disco se ve una modalidad que la venís utilizando con frecuencia: que es abrevar en obras del pasado y mixturar con composiciones más recientes. Y lo más interesante es que todo suena actual, vigente, en música y letra. ¿Se podría decir que hay un concepto Nebbia en tus canciones, que a lo largo del tiempo se convirtió en tu mayor fortaleza?

Recojo temas del pasado que siento que han quedado extraviados. A veces porque no se los ha divulgado, y otras porque han sido muy anticipados en su formato. Algunas de esas canciones que retomo, me las pasan o hacen notar, fanáticos, que me piden que las vuelva a “reflotar”. Y claro que me hace sentir bien, poder mixturar temas “viejos” con los nuevos, y lograr un equilibrio sonoro sin que se pierda el Estilo.

Siguiendo en la línea de la pregunta anterior, “¿Qué es lo que pasa aquí?” la escribiste a los 18 años y habla de un tema que hoy podría ser abordado como de identidad de género, que antes ni existía. ¿Recordás por qué motivo surgió aquella composición y qué te inspiró a ponerle ritmo de bossa ?

Es verdad esta observación. Hoy día si a nadie le decís que escribí esta canción a mis 17/18 años, puede ubicarla dentro del contexto de identidad de género. La verdad que la escribí por lo que me pasaba personalmente. Que por el pelo largo o la vestimenta, te decían que eras “ maricón” , que parecías una mujer y todas esas taradeces. Lo de la rítmica de la Bossa Nova tenía que ver con que recién nacía el movimiento de la Nueva Canción Brasilera, y yo ya conocía bastante...

”What be become” es la rareza del disco. Ese tema cantado en inglés fue hecho cuando pensabas llevar tus canciones a Estados Unidos, pero no habías mostrado estas canciones. ¿Por qué nunca lo hiciste antes y por qué consideraste que ahora era el momento para hacerlo?

Es mucho más actual esta canción. Solo que me encontré transitoriamente con un músico portorriqueño-yanqui, y le sugerí que le hiciera letras en inglés a un manojo de canciones que tienen mi estilo pero con una característica de canción tipo Balada de Comedia Musical. Me pareció un agradable matiz para este álbum.

”Temporada 75, parte 1” se disfruta de punta a punta. ¿Se puede adelantar algo de lo que traerá en noviembre la parte 2, o lo dejás en suspenso como en las series?

Lo bueno que tiene (para mí) este período de transición a la “Temporada 75 Parte 2”, es que no sucederá esto que a veces pasa en álbumes dobles. El disco 2do. trae temas de tomas alternativas, bonus tracks y cosas que parecen que no entraban cómodamente. Aquí esta Parte 2 tendrá la misma dinámica que la Parte 1: Variedad de tímbrica sonora. Invitados de gran calidad interpretativa. Nuevas canciones y rescate de viejas canciones con otros arreglos. En síntesis : el álbum doble será en realidad 2 álbumes.

Se vienen 18 discos tuyos, lo anunciaste públicamente, y decís que parece una broma porque esto acontece cuando ni los autos vienen con reproductor de CDs y muchos dicen que los discos no se venden más. Sé que estás convencido de lo que hacés, pero ¿también es un acto de resistencia cultural y estética a ciertas tendencias modernosas y tecnológicas que pretenden imponerse bajo dudosos criterios artísticos?

Es todo eso y un poco más. Es ser leal a tu poder de vocación. Es continuar en lo creativo haciendo lo que te conmueve. Es no permitir que un proyecto netamente mercantilista te quiera manejar tu Vida espiritual. Es ser uno mismo, sin ofender a nadie. Es tratar de continuar viviendo sabiendo convivir justamente. Esto es lo que hago, lo que siento?es tan solo una opinión, una manera de actuar. Y puedo compartir el mismo estadio donde otros piensan y sienten totalmente al revés.