Lanzaron un video en redes para pedir la liberación de los argentinos secuestrados en Gaza

Una campaña para pedir por la liberación de argentinos presuntamente rehenes del movimiento radical islámico Hamas en la Franja de Gaza fue lanzada este miércoles en redes sociales por personalidades como el actor Ricardo Darín junto a familiares y amigos de los hermanos Iair y Eitan Horn, quienes se encuentran desaparecidos desde el sábado, y su padre describió desde Israel que se enteró por la agencia Télam de su realización y que vive con "impotencia" y como "una situación terrible el no saber qué pasó con tus hijos".

"Es una situación terrible no saber qué pasó con tus hijos, si están vivos, si están muertos, si están prisioneros. Es muy desesperante", afirmó por teléfono mientras se encontraba en un refugio de la ciudad de Ashkelon, situada a unos 50 kilómetros de Tel Aviv y a 13 de Gaza.

Hasta el momento "todavía hay 15 argentinos" que no han sido localizados tras los ataques llevados a cabo por Hamás, según reconoció este miércoles por la mañana el canciller Santiago Cafiero.

A su vez, también confirmó que los ataques múltiples de Hamás ocasionaron la muerte de siete argentinos, entre otros cientos de víctimas.

Una campaña para pedir por la liberación de argentinos secuestrados por Hamas en la Franja de Gaza fue lanzada por personalidades como Ricardo Darín junto familiares y amigos de los hermanos Iair y Eitan Horn — Agencia Télam (@AgenciaTelam) October 11, 2023

Más de 1.300 argentinos pidieron ser evacuados

En declaraciones Télam, el canciller informó que son 1.304 los argentinos y argentinas que solicitaron, hasta el momento, ser evacuados de Israel y agregó que trabajan en cooperación con la AMIA para que un vuelo privado se sume al operativo de repatriación, que comenzará este jueves.

En tanto, Horn explicó que "por deducción" entiende que sus hijos son prisioneros de Hamás porque "no están en los hospitales, no encontraron los cuerpos y no están escondidos".

A su vez, apuntó que, hasta el momento, "ninguna organización gubernamental tomó contacto" con ellos para informarles el paradero de Iair, de 45 años, y Eitan, de 34.

Como los caminos están cerrados, Horn no pudo dirigirse personalmente a cada centro de salud, pero aseguró que tomó contacto telefónico, envió fotos y todos los datos requeridos y le confirmaron que sus hijos no se encontraban en ninguno de los hospitales israelíes donde atendieron a los heridos de la zona sur del país atacada.

En la búsqueda incesante que lleva desde el sábado, Horn también revisó todos los videos que llegan a sus manos para tratar de identificar a sus hijos entre los muertos o secuestrados.

"En muchos lugares la gente se enteró que sus familiares fueron secuestrados por los propios videos que subieron los terroristas palestinos. Nosotros, lamentablemente, no hemos podido reconocerlos", señaló.

>> Leer más: Seis argentinos están secuestrados en poder de Hamás

Consultado sobre cómo surgió la idea de la campaña en redes para pedir por la liberación de sus hijos, Horn explicó que fue una iniciativa de amigos de ellos.

También tomó conocimiento del último video que tiene la participación de Darín y se mostró sorprendido por todas las personas involucradas en pedir la aparición de sus hijos

"¡Qué bien!", alcanzó a decir a esta agencia embargado por la emoción, y explicó que no está tan al tanto de los mensajes que le van llegando porque ya está "un poco cansado".

"Hace tres noches que no duermo y ya va para la cuarta. Te imaginarás todo eso sumado a la preocupación de no saber cuál es el destino de tus hijos, más el sonido de las alarmas, los bombardeos, y los aviones que también se escuchan pasar", relató.

Sobre cómo transita los días en el refugio, Horn sostuvo que está viviendo "en la zona cercana a la Franja de Gaza hace muchos años", en la ciudad de Sderot, y que "lamentablemente" está acostumbrado. "Pero ahora vivo acompañado por una situación de impotencia porque no sé cuál es el destino de mis dos hijos", remarcó.

Respecto al conflicto, el periodista indicó que "pinta que va para largo" y "por ejemplo, esta semana no hay clases en todo el país".

Consultado sobre la posibilidad de regresar a la Argentina, Horn lo descartó rotundamente y remarcó que él eligió vivir en Israel.

"Nadie nos puso un revolver y nos obligó a venir a vivir aquí. Este es nuestro lugar, acá nos quedaremos", aseveró.

Sobre este punto, también expresó que "ojalá lleguemos a un punto que me pueda sentar con mis dos hijos de vuelta y ver qué quieren hacer. Yo no puedo hablar por ellos y tampoco los voy a juzgar si se van a querer ir, pero yo, en lo personal, me voy a quedar acá", destacó.

En el texto que acompaña al video de la campaña iniciada a través de las redes sociales se precisó que los hermanos Horn "desaparecieron sin rastro, se sospecha que el grupo Hamás los tiene, cualquier dato de su paradero será agradecido, pedimos su pronta vuelta a casa sanos y salvos".

Con los hashtags #devuelvanaloshorn y #devuelvanalosargentinos como lema, familiares y personalidades como Darín y el legislador porteño Roberto García Moritán insisten en el video para que se concrete la "la inmediata liberación con vida de los argentinos rehenes en Gaza".