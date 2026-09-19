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Llegan a Rosario los músicos uruguayos Leonardo Amuedo y Daniel Maza

Es este domingo 20 de septiembre en el Complejo Cultural Atlas. Tienen una vasta y rica trayectoria internacional

19 de septiembre 2026 · 14:39hs
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Llegan a Rosario los músicos uruguayos Leonardo Amuedo y Daniel Maza

Leo Amuedo, guitarrista uruguayo de renombre internacional (ha tocado con Ivan Lins, Stevie Wonder, Barbra Streisand), entre otros, se une a Daniel Maza, bajista y cantante también uruguayo, para ofrecer un espectáculo que fusiona jazz, música rioplatense y brasileña. Se presentan en Rosario el domingo 20 de setiembre, a las 21, en el CC Atlas, Mitre 645.

Leonardo Amuedo es conocido por su habilidad y expresividad en la guitarra, habiendo trabajado con artistas uruguayos como Hugo y Osvaldo Fattoruso, Fernando Cabrera y Ruben Rada, como también con artistas de la talla de Ivan Lins, Caetano Veloso, Alejandro Sanz, Stevie Wonder, Barbra Streisand, entre otros. Con cinco premios Grammy, su música es una fusión de jazz con influencias latinas y brasileñas.

Daniel Maza es bajista, compositor y cantante uruguayo con una destacada carrera artística que lo relacionó con figuras de la escena nacional e internacional. Músico, cantante y extraordinario bajista, compartió "Jam Sessions" con Ray Barreto, Simon Phillips, Djavan, Steve Lukather (Toto), Jeff Andrews y Richie Morales. Acompañó en distintas giras a Willie Chirino, Hugo Fattoruso, fue convocado por Celia Cruz para realizar diversas presentaciones en Sudamérica, Europa, Estados Unidos. Integró la banda de Larry Carlton en su gira latinoamericana. Además realizó sesiones de grabación y presentaciones en vivo con la cantante Valeria Lynch, integró el grupo de Horacio Fontova, la banda de Luis Salinas y del Edelmiro Molinari Trío junto a Sebastián Peyceré. Participó en los dos últimos discos de Mercedes Sosa, "Cantora 1" y "Cantora 2". También grabó con Jairo en "Ferroviario", Guillermo Fernández en "De gitanos y tangueros", Raúl Carnota en "Espejos II", con Kevin Johansen y Julia Zenko, entre muchos otros. Además de sus participaciones como bajista, es convocado en forma permanentemente como cantante para diversas sesiones de grabación. Cuenta con ocho producciones discográficas con sus propios proyectos.

Temas donde toca Leo Amuedo:

https://open.spotify.com/intl-es/track/4Rp7yY7XEQDxiZhuxgmvpA?si=ee698f32b9514405

“Dinorah, Dinorah” con Arismar Do Espírito Santo

https://open.spotify.com/intl-es/track/5txyCGEmeThoZ4h3VI0Mam?si=8abd56d1d56e4f45

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