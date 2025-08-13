Leo Belmonte, el único rosarino que queda en La Voz: "Hay que llevar a Rosario a lo más alto"

El participante que representa a la ciudad en el popular reality contó a La Capital los detalles de su experiencia, su vínculo con Luck Ra y sus metas

Al ritmo del cuarteto y con una energía inigualable, Leonardo Belmonte comenzó a construir su camino en La Voz Argentina 2025 . Desde Rosario, la ciudad que lo vio crecer, llegó al reality con una interpretación de “Un siglo sin ti” y hoy es el único participante que sigue en carrera representando a la ciudad en el certamen.

Leonardo tiene 35 años y actualmente forma parte del staff del Estudio de Comedias Musicales del Teatro El Círculo. Desde muy chico comenzó a escribir su historia artística: a los cuatro años descubrió su amor por la música jugando en el living de su casa y siempre soñó con subirse a un gran escenario.

En su audición a ciegas, brilló con una interpretación que logró que Luck Ra, La Sole y Miranda! giraran sus sillas para incorporarlo a su equipo, aunque finalmente eligió al cuartetero cordobés como su coach. Además, esa primera presentación ante el jurado tuvo un momento especial: Leo contó que su actual marido le propuso casamiento en un show que Lali dio en Rosario. Ella recordó la escena, reconoció a Belmote y compartió un abrazo con él y con su pareja.

Luego de sumarse al team Luck Ra, el rosarino continuó preparándose con su coach y superó la etapa de batallas enfrentándose con Valentina Giaquinto. Así se consagró como el único rosarino que sigue en carrera para convertirse en la próxima voz argentina.

Mientras se prepara para seguir compitiendo y con la mirada puesta en los knockouts, Leonardo conversó con La Capital acerca de su recorrido en La Voz y sus proyectos a futuro.

Del living de casa al escenario de La Voz

"Tenía más o menos 4 años y empecé agarrándole la mesita ratona a mi mamá y poniéndola cerca del ventanal grande que tiene su casa. Las cortinas eran mi telón y yo hacía que ese era mi escenario", contó Leo acerca de sus primeros pasos en la música.



Desde aquel improvisado living convertido en teatro, supo que quería cantar. Por eso, cuando apareció la oportunidad de audicionar en La Voz Argentina, no lo dudó: “Siempre me gustaron los realities y siempre soñé con estar cantando en ese escenario”, aseguró Leo.

Logró ingresar tras varios castings y gracias a un video viral en TikTok. En las audiciones a ciegas, interpretó la versión cuarteto de “Un siglo sin ti” que Luck Ra y Chayanne hicieron juntos. La elección de la canción no fue casual, sino que fue un homenaje a su madre, a quien perdió hace dos años y medio. “Ella era fanática de Chayanne. En honor a ella, cuando vi que había una versión nueva y como justo Luck Ra estaba de jurado, dije: 'bueno, tiene que ser este tema, esa fue la señal'”, contó el rosarino.

“Fue una locura subirse a ese escenario tan imponente. Se viven unos nervios muy distintos que no me los dio ningún escenario que pisé hasta el día de hoy. Pararte ahí, que se apaguen las luces y se encienda una luz blanca que solamente te enfoca a vos, frente a cuatro sillones que están dados vuelta y saber que vas a ser juzgado, es una locura, una locura linda", sumó sobre su primera presentación en vivo en el reality.

En esta misma línea, describió como “mágico” el instante en que los coaches comenzaron a darse vuelta. “No lo podía creer, estaba cantando, pero se me notaba en mi sonrisa lo feliz que estaba”, detalló Leo.

El mágico reencuentro con Lali

Cabe recordar que su audición tuvo un condimento especial: se reencontró con Lali Espósito, tras el pedido de casamiento que su marido le hizo en uno de los shows de la cantante en Rosario. “Fue mágico porque yo después de ese show no tuve la posibilidad de verla más cerca y agradecerle el momentazo que vivimos”, comentó Leo.

“Cruzarla, agradecerle, mostrarle mi tatuaje y que haya estado mi marido ahí también para vivenciar eso fue hermoso. Realmente fue un broche de oro para sellar esta historia de amor que empezó con esa locura del pedido de matrimonio frente a toda esa cantidad de gente”, agregó.

Batalla, compañerismo y el respaldo de Luck Ra

El camino del rosarino en La Voz Argentina continuó con nuevos desafíos tras sumarse al equipo de Luck Ra. Junto al coach cordobés y su co-coach La Joaqui, Leo comenzó a prepararse para la siguiente etapa del reality: las batallas. En esta instancia, interpretó una encendida versión de “No me ames” junto a Valentina Giaquinto y logró imponerse.

Sin embargo, más allá del triunfo, Leo resaltó el vínculo especial que construyó tanto con su compañera de batalla como con su coach. “Fue un choque de energías hermoso, justo con Valen nos habíamos conocido cuando grabamos las audiciones a ciegas, y habíamos pegado muy buena química. Es muy buena compañera, es muy buena amiga, y una excelente persona”, afirmó con cariño sobre su contrincante. “Se hizo más fácil entrenar el tema, fue muy lindo porque nuestras voces también se complementaron muy bien y se hizo más llevadero cada ensayo que teníamos”, agregó.

Embed

Respecto a su trabajo con Luck Ra y La Joaqui, describió la experiencia como “hermosa” y valoró la cercanía de ambos artistas, que según él, “se ponen en el lugar de un participante más”. Sobre el cuartetero cordobés comentó: “El trato con Luck Ra es muy lindo porque es uno más de nosotros, muy cercano y sencillo a la hora de expresarse y decirte las cosas. Es como un amigo más”.

En este sentido, para Leonardo, La Voz Argentina es mucho más que una competencia, es un espacio de crecimiento personal, aprendizaje y colaboración, donde el apoyo mutuo es fundamental para transitar el camino hacia la final. “Somos todos de diferentes puntos del país y nos llevamos muy bien. Realmente se armó un lindo equipo, somos muy compañeros y nos apoyamos siempre en todas. Siempre estamos ahí para ayudarnos uno con otro, tenemos nuestro grupito de Whatsapp que estamos todo el tiempo en contacto, así que es lindo”, comentó el rosarino.

Llevar a Rosario a lo más alto

Para Belmonte, representar a su ciudad en uno de los realities más populares del país es un orgullo inmenso: “Desde chiquito soñé con ser un referente para Rosario y hoy poder llevar la bandera de los rosarinos es algo muy lindo porque acá hay muchísimo talento, es hermoso”, confesó.

Ese sueño se alimenta cada día con la calidez de la gente, los mensajes que recibe y el cariño que le demuestran en la calle. “Hay que llevar a Rosario y dejarlo bien, bien alto, porque es una hermosa ciudad y una hermosa comunidad”, afirmó.

En lo que respecta a su participación en el certamen, Leo no duda: su plan es dejar todo en el escenario. “Siempre pongo toda la carne al asador y voy con la mejor cara a darlo todo, sea cual sea el resultado, y siempre con la mira en llegar a la final. Espero que esto sea un trampolín para poder sacar mi música y que también me sirva para poder llegar a mi gran sueño, que siempre lo tuve de chiquito, que es cantar en Viña del Mar”, cerró el rosarino.