Malas noticias para Central: los hinchas no podrán viajar al partido contra Sarmiento

Las expectativas de los canallas eran muy altas, pero esta vez no podrá ser. El propio club de Arroyito informó la decisión a través de un comunicado

Hace un par de semanas miles de hinchas de Central se trasladaron a Tucumán, en la visita del Canalla a Atlético.

En medio de la euforia que todavía dura por el triunfo en el clásico, una mala noticia para los canallas, quienes no podrán viajar a Junín, ya que finalmente se confirmó que no habrá hinchas visitantes en el choque del próximo sábado entre Sarmiento y Central .

Había muchas expectativas sobre la posibilidad de que los hinchas de Central volvieran a tener la chance de viajar como visitante, pero esta vez no podrá ser.

Así lo confirmó el propio club a través de un comunicado en el que explica, en el que sólo se limitó a informar, pero sin entregar las razones que llevaron a tomar esta decisión. A priori no se trataría de un impedimento de parte de los organismos de Seguridad, sino de diferencias entre las instituciones.

El Club Atlético Rosario Central informa que no habrá hinchas visitantes en la cancha de Sarmiento de Junín el próximo sábado en el estadio Eva Perón, donde el primer equipo jugará el partido correspondiente a la séptima fecha del torneo Clausura de primera división. pic.twitter.com/NsMAfiStZn

"El Club Atlético Rosario Central informa que no habrá hinchas visitantes en la cancha de Sarmiento de Junín el próximo sábado en el estadio Eva Perón, donde el primer equipo jugará el partido correspondiente a la séptima fecha del torneo Clausura de primera división", expresa el comunicado emitido por el club de Arroyito.

En Central pensaban que podía ser

Desde hace varias algunas semanas se viene especulando con la posibilidad de que los hinchas de Central pudieran viajar a Junín. Incluso hubo predisposición por parte del a institución bonaerense, aunque con algunas condiciones que en Central no convencían. Lo cierto es que en estas últimas desde Sarmiento se informó que en caso de haber hinchas visitantes, el club no tenían pensado un aumento de las localidades.

Hinchas2CML En la segunda fecha, los hinchas de Central viajaron al partido contra Lanús. Ese día el Canalla ganó con gol de Di María. Celina Mutti Lovera / La Capital

Lo cierto es que esta vez el hincha de Central no podrá viajar, como sí lo hizo en los dos partidos que el equipo de Ariel Holan jugó fuera del Gigante en el actual torneo Clausura. El primer fue en cancha de Lanús y hace un par de semanas en Tucumán.

La presencia de Ángel Di María es un atractivo importante para cualquier club en esto de intentar permitir la presencia de visitantes, pero aquellos que tenían en mente viajar a Junín ya saben que no podrán hacerlo.