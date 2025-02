Jimena Barón se quebró en el escenario al dedicarle un emotivo mensaje a su pareja

Jimena Barón ha sabido construir una carrera artística que combina su faceta musical con su carisma personal, y este tipo de gestos la acercan aún más a su público, que comparte con ella no solo sus éxitos profesionales, sino también los momentos más íntimos de su vida.

El posteo de Jimena Barón

Unas horas después desde su cuenta de Instagram, la actriz destacó la importancia del show mientras transita uno de los momentos más felices de su vida. “Hijo: hicimos un show juntos. Hacía muchísimo calor, demasiado, pero salió hermoso. La gente ya te quiere un montón”, escribió, mientras compartía algunas de las postales de su presentación, moviéndose mientras interpretaba sus hits como en los ensayos que tuvo.

En su posteo, volvió a destacar el rol de su pareja. “Tu papá estuvo conmigo todo el tiempo. Me peinó (o intentó) y estuvimos los tres en el escenario adelante de todos. Gracias por bancártela. Te amamos bebito. Gracias Villa María por el amor, que me lo llevo todo entero. No me voy a olvidar nunca de anoche”, aseveró.