La Policía Federal encontró ocho kilos de marihuana en un camión de una empresa de transporte

Fue en Concordia, venían como una encomienda y se realizó una entrega vigilada en Neuquén, la Policía Federal detuvo a dos personas.

27 de agosto 2025 · 15:20hs
Parte de lo encontrado por la Policía Federal y disimulado como encomienda

Parte de lo encontrado por la Policía Federal y disimulado como encomienda

Efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) decomisó, luego de un trabajo de inteligencia y por medio de una entrega vigilada, más de ocho kilogramos de marihuana.

Estaba oculta en encomiendas y detuvo a los dos responsables del envío, en un operativo efectuado en la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos.

El hecho se dio cuando los agentes estaban apostados sobre el Kilómetro 240 de la Ruta Nacional Nº14. Allí dieron con una camioneta perteneciente a una reconocida empresa de transporte de cargas y lo hicieron detenerse para una posterior requisa.

El chofer expresó a los efectivos que trasladaba encomiendas desde Misiones hacia Neuquén, pero al efectuar el reconocimiento de la mercadería con la ayuda del can detector de narcóticos “Mateo”, el perro reaccionó ante los paquetes. Al comunicarse con el Juzgado Federal de Concordia, a cargo de Analía Ramponi se realizó una exhaustiva revisión y se comprobó que en uno de los envoltorios había más de ocho kilogramos de cogollos de marihuana, valuados en más de 32 millones de pesos.

Destino y remitente

La caja tenía como remitente la ciudad de Puerto Esperanza y como destino Neuquén, el juzgado ordenó el secuestro de los narcóticos encontrados y la sustitución de los mismos, para realizar una entrega vigilada y así concretar la detención tanto del responsable del envío, como del sujeto que fuera a reclamar la sustancia.

Se realizó entonces un trabajo coordinado con la División Antidrogas Cipolletti. Los policías mantuvieron una sigilosa vigilancia en inmediaciones del local comercial de la empresa, ubicado sobre la calle La Pampa al 400 de la ciudad de Neuquén, donde tras varias jornadas, individualizaron a un hombre que quiso retirar la encomienda y quien fue inmediatamente detenido.

Asimismo, se realizaron pesquisas para localizar al individuo que se había encargado de mandar los tóxicos. Por tal motivo, se realizó un trabajo conjunto con los uniformados de la División Antidrogas Eldorado, quienes luego de un minucioso análisis de la información, ubicaron al sujeto en un domicilio del Barrio 80 Viviendas de la localidad de Wanda, donde fue capturado. Los detenidos, ambos mayores de edad, quedaron junto a los elementos incautados a disposición del magistrado interventor, a la espera de las actuaciones procesales de rigor por infracción a la Ley Nacional de Drogas.

