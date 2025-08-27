La Capital | Ovación | Central

Central: los nombres que tiene en mente Holan para visitar a Sarmiento en Junín

El Canalla viene de un envión anímico importante tras la victoria en el clásico y el entrenador tiene en la mira un par de puestos que podría retocar

Elbio Evangeliste

Por Elbio Evangeliste

27 de agosto 2025 · 14:16hs
Ariel Holan piensa el equipo que jugará en Junín. El DT de Central tiene todo para repetir los once.

Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Ariel Holan piensa el equipo que jugará en Junín. El DT de Central tiene todo para repetir los once.

Central viene de un gran triunfo en el clásico y Ariel Holan ya trabaja con la cabeza puesta en el partido ante Sarmiento, el sábado a las 19.15. Debiera ocurrir algo extraño para que el entrenador canalla meta mano en el equipo, aunque siempre hay lugar para algún retoque.

El antecedente no es para menospreciar. Porque a Holan le cabría a la perfección esa vieja frase del fútbol sobre que "equipo que gana no se toca". Es que el Canalla no sólo viene de ganar, sino que lo hizo en un partido de extrema importancia.

Podría modificarle en algo el pensamiento con relación a que esta vez jugará como visitante, pero el envión anímico es tan importante que no sorprendería a nadie que repita los once, siempre y cuando no encuentre algún impedimento por la lesión de alguno de sus futbolistas.

>>Leer más: Central y la locura de un presente del que debe valerse como plataforma de despegue

Dos puestos en la mira de Holan

Hay un par de puestos puntuales a los cuales prestarle atención, uno en defensa y el otro en ataque. En el fondo, Facundo Mallo ya está recuperado, de hecho ingresó en el final del partido ante Newell's, pero viene sin ritmo. Encima, la labor de Juan Cruz Komar fue más que buena. Fue uno de los puntos altos en la victoria del pasado sábado en el Gigante de Arroyito.

KomarLV
Komar viene de hacer un buen partido en el clásico. El central tiene chances de mantenerse en el equipo.

Komar viene de hacer un buen partido en el clásico. El central tiene chances de mantenerse en el equipo.

Arriba, la presencia de Enzo Copetti es la que se podría poner en duda, aunque eso dependerá de qué manera tiene pensado Holan encarar el partido en Junín. Todo parece indicar que el exRacing continuará como ladero de Alejo Veliz en la ofensiva.

Puede parecer un detalle menor, pero el propio Di María contó en la conferencia de prensa que dio el martes en Arroyo Seco que "ahora con dos delanteros tenemos más posibilidades" de llegar al arco rival.

>>Leer más: Di María confesó a qué megaestrella del fútbol mundial le hubiese gustado tener al lado en el clásico

El ingreso de un volante central no afectaría el esquema, ya que el Canalla jugó el último partido con Malcorra prácticamente al lado de Franco Ibarra. Esto es, de ingresar un jugador, Nacho podría ir al lugar de Copetti, pero teniendo en cuenta lo que mostró el equipo en el clásico y el triunfo que logró, para Holan sería mucho más sencillo dejar todo como está.

El probable de Central para ir a Junín

Así, de no mediar imprevistos, el probable de Central para jugar en Junín ante Sarmiento sería con: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Juan Cruz Komar o Facundo Mallo, Carlos Quintana y Agustín Sández; Franco Ibarra e Ignacio Malcorra; Ángel Di María, Enzo Copetti y Jaminton Campaz; Alejo Veliz.

Noticias relacionadas
Los hinchas de Central esperan la resolución para poder viajar a Junín. 

Sarmiento dice que no subirá el precio de la entrada en caso de recibir hinchas de Central

Salcedo no estaba en los planes del Ogro para Newells, pero jugó ante Defensa y Justicia e ingresó en el clásico con Central.

Otro jugador extranjero de Newell's podría dejar el plantel en las próximas horas

La formación inicial del último sábado de Newells en Arroyito, sin ningún futbolista surgido de la cantera leprosa. 

Newell's: el clásico lo expuso más que nunca, la fábrica leprosa ya no produce como antes

Ángel Di María evidenció la felicidad que aún siente por el gran triunfo en el clásico del pasado sábado.

Di María confesó a qué estrella del fútbol le hubiese gustado tener al lado en el clásico

Ver comentarios

Las más leídas

José y Rocío Bonacci sufrieron un despiste en la ruta y se salvaron de milagro

José y Rocío Bonacci sufrieron un despiste en la ruta y se salvaron de milagro

Terremoto Cejas asumió un nuevo desafío como entrenador del Rojinegro

Terremoto Cejas asumió un nuevo desafío como entrenador del Rojinegro

Un jugador se va de Newells y abre la puerta para la llegada de un delantero

Un jugador se va de Newell's y abre la puerta para la llegada de un delantero

Explotación sexual infantil en internet: allanan tres domicilios en Rosario

Explotación sexual infantil en internet: allanan tres domicilios en Rosario

Lo último

La Policía Federal encontró ocho kilos de marihuana en un camión de una empresa de transporte

La Policía Federal encontró ocho kilos de marihuana en un camión de una empresa de transporte

El oficialismo tiene su carta para la continuidad en la Bolsa de Comercio de Rosario

El oficialismo tiene su carta para la continuidad en la Bolsa de Comercio de Rosario

La intensidad de Alejo Veliz, otra de las claves que explican la victoria de Central en el clásico

La intensidad de Alejo Veliz, otra de las claves que explican la victoria de Central en el clásico

Milei rompió el silencio sobre la coimas en Discapacidad: "Todo lo que dice Spagnuolo es mentira"

El presidente le respondió a un cronista sobre los presuntos sobornos en su gobierno. “Lo vamos a llevar a la Justicia", dijo durante una caravana que encabezó en Lomas de Zamora

Milei rompió el silencio sobre la coimas en Discapacidad: Todo lo que dice Spagnuolo es mentira
Prisión preventiva para el financista Arcamone: qué delitos le atribuyen y cómo armó las estafas
POLICIALES

Prisión preventiva para el financista Arcamone: qué delitos le atribuyen y cómo armó las estafas

¿Llega la verdadera Santa Rosa? Advierten por fuertes tormentas en Rosario
Información General

¿Llega la verdadera Santa Rosa? Advierten por fuertes tormentas en Rosario

La Convención mete primera al nuevo texto: reelección de Pullaro y cambios en Diputados
Política

La Convención mete primera al nuevo texto: reelección de Pullaro y cambios en Diputados

El oficialismo tiene su carta para la continuidad en la Bolsa de Comercio de Rosario

Por Facundo Borrego
Exclusivo suscriptores

El oficialismo tiene su carta para la continuidad en la Bolsa de Comercio de Rosario

Comenzó la campaña: qué se vota en octubre en Santa Fe y quiénes son los candidatos
Política

Comenzó la campaña: qué se vota en octubre en Santa Fe y quiénes son los candidatos

Dejanos tu comentario
Las más leídas
José y Rocío Bonacci sufrieron un despiste en la ruta y se salvaron de milagro

José y Rocío Bonacci sufrieron un despiste en la ruta y se salvaron de milagro

Terremoto Cejas asumió un nuevo desafío como entrenador del Rojinegro

Terremoto Cejas asumió un nuevo desafío como entrenador del Rojinegro

Un jugador se va de Newells y abre la puerta para la llegada de un delantero

Un jugador se va de Newell's y abre la puerta para la llegada de un delantero

Explotación sexual infantil en internet: allanan tres domicilios en Rosario

Explotación sexual infantil en internet: allanan tres domicilios en Rosario

Autorizan demoler la casona de calle Corrientes junto al ex-Cine Imperial

Autorizan demoler la casona de calle Corrientes junto al ex-Cine Imperial

Ovación
Un modesto club del fútbol argentino tiene un sorprendente récord a nivel mundial
OVACIÓN

Un modesto club del fútbol argentino tiene un sorprendente récord a nivel mundial

Un modesto club del fútbol argentino tiene un sorprendente récord a nivel mundial

Un modesto club del fútbol argentino tiene un sorprendente récord a nivel mundial

Malas noticias para Central: los hinchas no podrán viajar al partido contra Sarmiento

Malas noticias para Central: los hinchas no podrán viajar al partido contra Sarmiento

Central: los nombres que tiene en mente Holan para visitar a Sarmiento en Junín

Central: los nombres que tiene en mente Holan para visitar a Sarmiento en Junín

Policiales
La Policía Federal encontró ocho kilos de marihuana en un camión de una empresa de transporte
Policiales

La Policía Federal encontró ocho kilos de marihuana en un camión de una empresa de transporte

Balacera en Empalme Graneros: alertan por una bronca entre bandas en medio de un espacio público

Balacera en Empalme Graneros: alertan por una bronca entre bandas en medio de un espacio público

Prisión preventiva para el financista Arcamone: qué delitos le atribuyen y cómo armó las estafas

Prisión preventiva para el financista Arcamone: qué delitos le atribuyen y cómo armó las estafas

Cinco jóvenes heridos en fuerte balacera frente a una cancha de fútbol en Empalme Graneros

Cinco jóvenes heridos en fuerte balacera frente a una cancha de fútbol en Empalme Graneros

La Ciudad
Presentan un libro que recorre la vida de Gary Vila Ortiz

Por Miguel Pisano
Ciudad

Presentan un libro que recorre la vida de Gary Vila Ortiz

Literatura erótica: un inesperado nexo une el Congreso de la Lengua de Rosario con el escándalo de coimas

Literatura erótica: un inesperado nexo une el Congreso de la Lengua de Rosario con el escándalo de coimas

Travel Sale 2025: consejos para que un viaje no se transforme en pesadilla

Travel Sale 2025: consejos para que un viaje no se transforme en pesadilla

Precio de la nafta: advierten que aumentó casi 20% en un año

Precio de la nafta: advierten que aumentó casi 20% en un año

Explotación sexual infantil en internet: allanan tres domicilios en Rosario
Policiales

Explotación sexual infantil en internet: allanan tres domicilios en Rosario

El dólar oficial frenó su racha alcista: cómo cerró el blue en Rosario
Economía

El dólar oficial frenó su racha alcista: cómo cerró el blue en Rosario

En medio del escándalo, Guillermo Francos va este miércoles a Diputados
Política

En medio del escándalo, Guillermo Francos va este miércoles a Diputados

Vassalli: se agrava el conflicto por la falta de pago de salarios
Economía

Vassalli: se agrava el conflicto por la falta de pago de salarios

Reforma constitucional: el catolicismo dejará de ser la religión oficial de Santa Fe
Política

Reforma constitucional: el catolicismo dejará de ser la religión oficial de Santa Fe

Pensiones por discapacidad: tras las denuncias de coimas, piden restablecer beneficios
La Ciudad

Pensiones por discapacidad: tras las denuncias de coimas, piden restablecer beneficios

Detuvieron a un hombre acusado de quemar con ácido a una mujer
POLICIALES

Detuvieron a un hombre acusado de quemar con ácido a una mujer

Paro de controladores aéreos: cómo afecta la operación en Rosario
La Ciudad

Paro de controladores aéreos: cómo afecta la operación en Rosario

Reforma constitucional: la Convención pone en marcha la fase decisiva
Política

Reforma constitucional: la Convención pone en marcha la fase decisiva

Descubren en una casa de Mar del Plata un cuadro robado por el nazismo
Información General

Descubren en una casa de Mar del Plata un cuadro robado por el nazismo

Conflicto con IA: un demandante citó fallos inexistentes en una causa
La Ciudad

Conflicto con IA: un demandante citó fallos inexistentes en una causa

Matías Merlo juró como titular de la Fiscalía Regional de Rosario
LA CIUDAD

Matías Merlo juró como titular de la Fiscalía Regional de Rosario

Las estrategias en Rosario y Santa Fe para evitar un brote temprano de dengue
Salud

Las estrategias en Rosario y Santa Fe para evitar un brote temprano de dengue

Denuncian que ingresaron a la casa de una jueza federal de Rosario para intimidarla
La Ciudad

Denuncian que ingresaron a la casa de una jueza federal de Rosario para intimidarla

Video: susto en zona sur por el incendio de un taxi en avenida Uriburu
LA CIUDAD

Video: susto en zona sur por el incendio de un taxi en avenida Uriburu

Tío Rolo: imputaron a dos hombres por el asesinato de un nene de 13 años
Policiales

Tío Rolo: imputaron a dos hombres por el asesinato de un nene de 13 años

Turismo: Rosario fue uno de los destinos más visitados y quiere seguir creciendo
La Ciudad

Turismo: Rosario fue uno de los destinos más visitados y quiere seguir creciendo

El Concejo discute una nueva forma de ingreso de empleados al municipio
La Ciudad

El Concejo discute una nueva forma de ingreso de empleados al municipio

Docentes de la UNR realizan desde hoy un paro por 48 horas por mejora salarial
La Ciudad

Docentes de la UNR realizan desde hoy un paro por 48 horas por mejora salarial

Rosario incorpora el ajedrez como herramienta para la salud mental
La Ciudad

Rosario incorpora el ajedrez como herramienta para la salud mental