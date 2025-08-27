Central: los nombres que tiene en mente Holan para visitar a Sarmiento en Junín

El Canalla viene de un envión anímico importante tras la victoria en el clásico y el entrenador tiene en la mira un par de puestos que podría retocar

Ariel Holan piensa el equipo que jugará en Junín. El DT de Central tiene todo para repetir los once.

Central viene de un gran triunfo en el clásico y Ariel Holan ya trabaja con la cabeza puesta en el partido ante Sarmiento, el sábado a las 19.15. Debiera ocurrir algo extraño para que el entrenador canalla meta mano en el equipo, aunque siempre hay lugar para algún retoque.

El antecedente no es para menospreciar. Porque a Holan le cabría a la perfección esa vieja frase del fútbol sobre que "equipo que gana no se toca". Es que el Canalla no sólo viene de ganar, sino que lo hizo en un partido de extrema importancia.

Podría modificarle en algo el pensamiento con relación a que esta vez jugará como visitante, pero el envión anímico es tan importante que no sorprendería a nadie que repita los once, siempre y cuando no encuentre algún impedimento por la lesión de alguno de sus futbolistas.

Dos puestos en la mira de Holan

Hay un par de puestos puntuales a los cuales prestarle atención, uno en defensa y el otro en ataque. En el fondo, Facundo Mallo ya está recuperado, de hecho ingresó en el final del partido ante Newell's, pero viene sin ritmo. Encima, la labor de Juan Cruz Komar fue más que buena. Fue uno de los puntos altos en la victoria del pasado sábado en el Gigante de Arroyito.

KomarLV Komar viene de hacer un buen partido en el clásico. El central tiene chances de mantenerse en el equipo. Leonardo Vincenti / La Capital

Arriba, la presencia de Enzo Copetti es la que se podría poner en duda, aunque eso dependerá de qué manera tiene pensado Holan encarar el partido en Junín. Todo parece indicar que el exRacing continuará como ladero de Alejo Veliz en la ofensiva.

Puede parecer un detalle menor, pero el propio Di María contó en la conferencia de prensa que dio el martes en Arroyo Seco que "ahora con dos delanteros tenemos más posibilidades" de llegar al arco rival.

El ingreso de un volante central no afectaría el esquema, ya que el Canalla jugó el último partido con Malcorra prácticamente al lado de Franco Ibarra. Esto es, de ingresar un jugador, Nacho podría ir al lugar de Copetti, pero teniendo en cuenta lo que mostró el equipo en el clásico y el triunfo que logró, para Holan sería mucho más sencillo dejar todo como está.

El probable de Central para ir a Junín

Así, de no mediar imprevistos, el probable de Central para jugar en Junín ante Sarmiento sería con: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Juan Cruz Komar o Facundo Mallo, Carlos Quintana y Agustín Sández; Franco Ibarra e Ignacio Malcorra; Ángel Di María, Enzo Copetti y Jaminton Campaz; Alejo Veliz.