El inesperado saludo de Tom Holland a Julián Álvarez: "Sería un gran Spider-Man"

El actor británico sorprendió al dedicarle unas palabras al delantero de la selección argentina. En sus historias de Instagram, Álvarez le respondió

A pocas horas del debut de la selección argentina en el Mundial 2026 frente a Argelia, uno de los futbolistas del plantel recibió un saludo y una mención inesperada . El actor Tom Holland , reconocido por interpretar a Spider-Man, le envió un mensaje a Julián Álvarez y le deseó un “buen Mundial”.

Durante una conferencia de prensa previa al estreno de la cuarta entrega de la saga, "Spider-Man: Brand New Day", una periodista española le preguntó a Holland qué futbolista consideraba ideal para interpretar al superhéroe de las telarañas. Sin dudarlo, el actor eligió al delantero argentino Julián Álvarez.

Este inesperado cruce entre el cine y el fútbol no pasó desapercibido. El jugador de la selección es conocido popularmente como “La Araña”, ya que suele celebrar sus goles imitando a Spider-Man.

Qué dijo Tom Holland sobre Julián Álvarez

En Madrid, España, mientras recorría la alfombra roja durante la presentación de "Spider-Man: Brand New Day", Tom Holland fue interceptado por una periodista española.

Desde DAZN España, le consultaron qué futbolista consideraba ideal para ponerse en la piel de Spider-Man. “Qué buena pregunta”, respondió el actor británico. “¿Conoces a Julián Álvarez?”, le preguntó la periodista. Holland no solo aseguró conocer al delantero argentino, sino que además lo señaló como una gran opción para interpretar a Peter Parker.

“¡Serías un gran Spider-Man! Me encantaría conocerte algún día. Soy un gran fan y espero que tengas una gran Copa del Mundo”, expresó el actor, quien además reveló que tiene al atacante de la Selección Argentina en su equipo de Fantasy, el juego en el cual los participantes forman un equipo de fútbol basado en jugadores reales.

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La charla continuó y, al ser consultado por otro futbolista con poderes de superhéroe, Holland eligió a Lamine Yamal. El actor destacó las cualidades de la figura de la Selección de España. “Es muy rápido con el balón y tiene una gran agilidad. Creo que también podría hacer un gran papel”, respondió.

La respuesta de Julián Álvarez

Desde Kansas, horas antes al debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026, el delantero argentino le respondió al actor británico.

A través de sus historias de Instagram, Julián Álvarez compartió el video de Holland mencionándolo y escribió: “Guardamos una camiseta con el número 9 para vos”, junto a un emoji de una araña y una pelota de fútbol.