Selva Almada presenta en Rosario su nueva novela "Una casa sola"

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El consumo no se recupera: registró una caída interanual del 2,2 % en mayo
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Con aval del Banco Mundial, la Argentina busca acceso al crédito internacional
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Clausuran un after en pleno centro que funcionaba sin habilitación
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La Policía Federal secuestró 2.200 álbumes del Mundial Fifa de contrabando en Caba
Economía
La actividad metalúrgica cayó 5,1% en mayo y opera con capacidad ociosa récord
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Senado: LLA busca frenar la sesión del jueves para evitar la interpelación a Adorni
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Referente de Kicillof contra Cristina Kirchner: "Jode bastante las pelotas"
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El adolescente imputado de matar a su madre policía tendría un cómplice
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Detienen a dos vendedores de cocaína en un patrullaje por la zona oeste
La Ciudad
UGR aborda integralmente el vínculo de los alumnos con el entorno digital
Policiales
Encontraron el cuerpo de un hombre de Arequito que estaba desaparecido
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Día de la Bandera: a qué hora arranca el show de Abel Pintos
Economía
Cerealeras le piden a Caputo que adjudique la Hidrovía de una vez
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Rosario recolectó más de una tonelada de ropa para personas en situación de calle
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Quinta semana de paro en la UNR: los docentes reclaman un aumento salarial
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Una denuncia de robo de teléfonos Iphone destapó trucos de falsos repartidores
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Cómo pedir ayuda para personas en situación de calle durante los días de frío