Selva Almada presenta en Rosario su nueva novela "Una casa sola" La reconocida escritora dialogará con Sonia Scarabelli y Dahiana Belfiori en el Museo Castagnino. La entrada será libre y gratuita 17 de junio 2026 · 08:15hs

Selva Almada llega a Rosario para presentar su nueva novela

La reconocida escritora argentina Selva Almada presenta en Rosario su nueva novela, 'Una casa sola', junto a las escritoras Sonia Scarabelli y Dahiana Belfiori. La actividad se llevará a cabo el domingo 21 de junio a las 18:00, en la Sala Central del Museo Municipal de Bellas Artes Juan B. Castagnino (Av. Pellegrini 2202). La entrada es libre y gratuita.

La presentación es organizada por el Taller Literario Abrirlacasa y el Museo Castagnino. Durante el encuentro, la autora conversará con las escritoras Sonia Scarabelli y Dahiana Belfiori acerca de esta obra que propone una mirada singular sobre el paso del tiempo, la memoria y la relación entre la naturaleza y el mundo humano.

"Una casa sola" En 'Una casa sola', una vivienda abandonada en medio del campo tras la misteriosa desaparición de una familia se convierte en el centro de una historia donde la naturaleza recupera lentamente el territorio perdido. La vegetación, los animales y los insectos avanzan sobre aquello que alguna vez fue habitado, mientras la casa rememora su pasado y se pregunta por la ausencia de quienes la dejaron atrás.

Con una escritura poética y precisa, Almada construye una novela en la que el tiempo adquiere una dimensión tangible y la naturaleza se revela como una fuerza persistente capaz de transformar el paisaje y la memoria.

>> Leer más: Selva Almada: "Seguir hablando de libros nos hace más libres y desobedientes" Considerada una de las voces más destacadas de la literatura argentina contemporánea, Selva Almada es autora de títulos fundamentales como 'El viento que arrasa', 'Ladrilleros', 'Chicas muertas' y 'No es un río', obra que integró la shortlist del prestigioso International Booker Prize. Sus libros han sido traducidos a más de veinte idiomas y han recibido numerosos reconocimientos nacionales e internacionales.