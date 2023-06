La Sinfónica Provincial, con una función de estreno

Barile compartió cómo surgió la idea de interpretar la pieza de Dorman por primera vez en Rosario. “Soy picolista de la Orquesta Sinfónica Provincial de Rosario y no son habituales los conciertos para este instrumento que se toca en el Concierto de Vivaldi en Do Mayor, pero tampoco fue escrito para el flautín o piccolo, sino para la flauta dulce sopranino, pero nosotros, los picolistas, lo adoptamos”.

Pedro Aznar trae a Rosario "El mundo no se hizo en dos días"

Antonio Orozco: "Ojalá Argentina me quiera como yo la quiero a ella"

“Cuando escuché en YouTube el concierto de Dorman, me maravilló. Le pedí a una amiga que vive en Estados Unidos que cuando viniese para Argentina me comprase la partitura y me la traiga para comenzar a conocerla”, contó la artista sobre este estreno, y añadió que es posible hacerlo gracias al apoyo de la ONG Osfa-Wizo Argentina que desarrolla programas solidarios para mujeres y niños en situación vulnerable.