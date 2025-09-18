La Capital | Información General | Emmanuel Macron

Macron presentará "pruebas científicas" para demostrar que su esposa es mujer

Será en el marco de una demanda por difamación contra una influencer que afirma que Brigitte Macron es transgénero

18 de septiembre 2025 · 21:22hs
El presidente francés, Emmanuel Macron, y su esposa, Brigitte, van a presentar evidencia fotográfica y científica en tribunal estadounidense para demostrar que la primera dama de Francia es una mujer.

Estas pruebas, de acuerdo con los abogados de Macron, hacen parte de los documentos suministrados en el marco de una demanda por difamación que el matrimonio Macron entabló contra la influencer conservadora Candace Owens, quien afirma que Brigitte Macron es transgénero ya que, según sus palabras, nació hombre.

El abogado de Macron, Tom Clare, señaló que al mandatario francés las afirmaciones de Owens le parecían "profundamente perturbadoras" y que eran una distracción para su trabajo como presidente de Francia. "No quiero insinuar que esto lo haya desestabilizado. Pero, como cualquiera que compagina su carrera profesional con su vida familiar, cuando tu familia sufre ataques, te desgasta. Y él no es inmune a eso porque sea el presidente de un país", sostuvo.

Clare aseveró que habrá "testimonios periciales que contienen sustento científico".

Y aunque no pudo dar detalles exactos sobre esas pruebas, el abogado adelantó que la pareja está dispuesta a demostrar "enteramente, de forma general y específica, que las afirmaciones de Owens son falsas".

"Es increíblemente perturbador pensar que uno tiene que ir y someterse a este tipo de pruebas", escribió.

El abogado precisó que, aunque Brigitte Macron se verá muy expuesta al público, está dispuesta a encarar el proceso no solo para que quede evidencia la verdad sino también para mostrar los perjuicios causados por las difamaciones, según expresó su representante legal. "Si las molestias que ella va a asumir son el costo que tiene el dejar las cosas claras y detener esto, ella está cien por ciento dispuesta a hacerlo", explicó el abogado

Sobre la posibilidad de entregar fotos de Brigitte embarazada y criando a sus hijos, Clare señaló que, aunque las imágenes existen, las que serán presentadas en la corte deben cumplir con ciertas reglas y estándares que aplican a estos casos.

Owens, una reconocida comentarista conservadora que tiene millones de seguidores en redes sociales, afirmó en distintos escenarios que Brigitte Macron es biológicamente hombre. De hecho, en 2024, anunció que ella iba a "apostar toda su carrera y reputación profesional" para demostrarlo.

Los rumores de que Macron tendría sexo biológico masculino nacieron con un video publicado en YouTube en 2021 por los franceses Amandine Roy y Natacha Rey. Los Macron ganaron inicialmente un caso de difamación en contra ambos, pero esa sentencia fue revocada en la instancia de apelación en 2025 por motivos de libertad de expresión, no de veracidad. Los Macron están apelando esa decisión.

Pero el pasado julio, el presidente y su esposa elevaron otra demanda en contra de Owens en Estados Unidos, donde señalan que la influencer "ignoró toda evidencia creíble que refutara su afirmación, para dar plataforma a conocidos teóricos de la conspiración y difamadores comprobados".

En Estados Unidos, en los casos de difamación contra figuras públicas hay que suministrar evidencia que pruebe "malicia real". Es decir, que demuestre que la persona sabía que estaba propagando información falsa.

En agosto pasado, Emmanuel Macron le dijo a la revista francesa Paris Match: "Esto es sobre defender mi honor. Porque no tiene sentido. Es alguien que sabe que lo que está diciendo es falso y al hacerlo está causando un daño, todo por estar al servicio de una ideología y tener probadas conexiones con los líderes de extrema derecha", sostuvo Macron.

